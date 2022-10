Manifestations en Iran : Des prisons pleines signifient que les femmes arrêtées sont détenues dans des maisons – certaines étant « battues et torturées » | Nouvelles du monde

Mina est sortie de l’isolement cellulaire il y a quelques jours.

Elle a maintenant été arrêtée deux fois par Forces iraniennes pour avoir participé aux manifestations qui ont balayé son pays.

S’adressant à Sky News par le biais de notes vocales envoyées sur une application de messagerie cryptée, elle a parlé de son expérience et pourquoi elle est prête à risquer sa vie pour aider à sécuriser le changement en Iran. Nous avons changé son nom et retenu certains détails pour protéger son identité.

“Toute notre vie a changé”, dit-elle.

Image:

Mina, qui n’est pas son vrai nom, a parlé à Sky News peu de temps après avoir quitté l’isolement cellulaire après avoir été arrêtée pour avoir participé aux manifestations



Avant la mort de Mahsa Amini À la mi-septembre, Mina – une universitaire d’une trentaine d’années – s’est concentrée sur ses études de doctorat dans la région kurde d’Iran.

Maintenant, dit-elle, la vie quotidienne des Iraniens et des Iraniens kurdes a été transformée par les protestations constantes déclenchées par la mort de la jeune femme.

Habituellement, Mina étudiait à la bibliothèque et traînait avec des amis. Au lieu de cela, il y a quelques jours, elle a été détenue et enfermée dans une cellule d’isolement par le bureau des renseignements du régime.

“C’est un endroit où les détenus ne sont pas transférés dans le système judiciaire. Ils subissent des coups et des tortures”, explique-t-elle.

La torture est parfois physique, mentale ou une combinaison des deux. Mina a trop peur pour nous décrire ce qui lui est arrivé dans ses messages vocaux.

Deux de ses amies ont récemment été libérées du centre de détention pour mineurs de Sanandaj, la capitale de la région kurde.

Mina décrit leurs expériences : « Lorsque des militantes des droits des femmes sont détenues, elles [the police] ne vous agressez pas physiquement.

“À la place [the police] les menacer, les intimider et tenter de les effrayer. Ils insultent les croyances des gens. C’est une violence psychologique intense.

“L’avenir de cette femme est alors également visé. Ils peuvent lui faire perdre son emploi et lui rendre la vie difficile. Cela crée une peur paralysante.”

Mina a également été détenue – dit-elle illégalement – lors de manifestations précédentes, faisant face à des interrogatoires et à la saisie de son ordinateur portable et de son téléphone portable.

Maintenant, elle a un avocat qui a pu l’aider à échapper à la détention cette fois et à payer une caution.

Après avoir été détenue dans une cellule, Mina a été emmenée dans un bâtiment qu’elle décrit comme une maison. Elle y a de nouveau été détenue à l’isolement avant sa récente libération.

Mina pense que les autorités ont arrêté tant de personnes qu’elles n’ont plus de cellules pour les détenir.

Elle connaît deux autres manifestants étudiants qui n’étaient pas non plus détenus dans une cellule traditionnelle.

“Ils ont été détenus pendant une semaine dans un immense sous-sol plein de manifestants. Ils m’ont dit qu’ils avaient été battus avec des câbles et des bâtons de fer.

“Les prisons sont pleines de prisonniers, alors maintenant ils utilisent des maisons et des sous-sols pour détenir les manifestants.”

Image:

Un homme est frappé à coups de pied par les forces de sécurité iraniennes en civil, dont l’un tient une arme à feu



La menace de perte de vie est considérable. On estime que 244 manifestants sont morts, dont 32 enfants, selon l’agence de presse des militants des droits de l’homme en Iran.

“Lorsque nous parlons de peur pour la vie, chaque personne dans ce mouvement craint pour sa propre vie et celle de ses camarades manifestants”, dit-elle, réfléchissant aux événements des manifestations actuelles et passées.

“Nous voyons des fusils tirer devant nous.

“Nous nous sommes réveillés la nuit choqués par le bruit des balles, des sirènes et l’odeur de la poudre à canon et des incendies dans les rues.

“Nous voyons combien de personnes sont tuées, donc la peur de perdre la vie existe toujours.”

Les manifestants qui survivent ont d’autres peurs.

“Beaucoup d’entre nous sont préoccupés par ce qui va se passer et par le lourd tribut que nous avons payé à l’intérieur du pays à cause des manifestations et des grèves.

“Nous avons aussi peur de l’espoir que nous avons placé dans le changement.

“Notre peur et notre inquiétude sont que cet espoir soit perdu ou écrasé.”

Une grande partie de la couverture médiatique des manifestations s’est concentrée sur Téhéran, la capitale de l’Iran.

Mais certaines des plus grandes manifestations ont eu lieu dans la région kurde d’Iran, une région que Mina et Amini appellent – ou avaient l’habitude d’appeler – chez eux.

Les tensions y ont été particulièrement vives. Une enquête récente de Sky News suivi l’intensification de la répression menées par les forces de sécurité iraniennes contre les Kurdes iraniens.

Des vidéos vérifiées en ligne montrent des policiers parcourant les rues à moto et tirant sur des civils. Des officiers en civil se cachent parmi eux dans la foule. Des cartouches de gaz lacrymogène et des étuis à balles peuvent être trouvés sur le sol, comme le montre cette vidéo fournie par le groupe de défense des droits humains Amnesty International.

Une vidéo, filmée en tremblant depuis une fenêtre à Sanandaj, montre les forces de sécurité patrouillant et tirant dans une rue résidentielle, avec un incendie qui brûle derrière elles. Certains des hommes sont lourdement armés et presque tous ont le visage masqué alors qu’ils semblent tirer sur les magasins locaux et les maisons des gens.

Mina craint que les tactiques brutales de la police aient écrasé certains manifestants.

“Je pense que ces manifestations vont se poursuivre mais peut-être pas avec l’intensité des premiers jours et semaines, en partie parce que la répression s’est intensifiée.

“Mais, je pense que certaines personnes continueront malgré cela.”

Les Kurdes iraniens protestent depuis la mort d’Amini, avec des vidéos montrant des foules immenses lors de ses funérailles le 17 septembre.

Image:

Des foules immenses se sont rassemblées pour les funérailles d’Amini dans sa ville natale de Saqqez dans la région kurde d’Iran



Mina se souvient de l’inquiétude qu’elle et son entourage ressentaient pour la jeune femme de 22 ans, qui a été tuée après avoir été détenue par des fonctionnaires qui ont affirmé qu’elle portait son hijab (couvre-chef) “incorrectement”.

Tout au long de notre entretien, Mina appelle Amini par son vrai nom kurde : Jina. Selon la convention iranienne, de nombreux noms kurdes ne sont pas autorisés et c’est pourquoi Amini est devenue largement connue sous son nom iranien – Mahsa.

“Oui, la contestation actuelle a commencé avec la mort de Jina mais il s’agit de violence institutionnelle contre tout le monde et tous les individus vivant dans cette société”, explique-t-elle.

Elle donne un exemple de la façon dont les restrictions imposées par le régime aux femmes ont un impact direct sur la famille de cette personne.

En 2009, Mina a été emmenée dans la tristement célèbre rue Vozara, qui abrite le centre de détention de la police des mœurs.

Image:

Mahsa Amini, photographiée ici dans ce portrait, avait 22 ans lorsqu’elle est décédée



Ils ont dit, comme ils le diraient 13 ans plus tard à Amini, que le hijab de Mina ne lui convenait pas. Ils ont dit que la famille de Mina et en particulier son mari sont également responsables de sa couverture. Ils ont dit que si le hijab de Mina était à nouveau inadapté, le mari de Mina avait manqué à son devoir.

Elle explique : « Les familles s’en mêlent parce qu’elles sont convoquées elles aussi. Elles les insultent, elles les appellent sans honneur. Elles disent ces choses au mari, au frère, à la mère et au père.

Les manifestants dans les rues d’Iran exigent également des actions sur un certain nombre de questions économiques, sociales et environnementales.

Qu’espère Mina de ces protestations, que les manifestations précédentes n’ont pas réussi à obtenir ?

“L’espoir et le désir, c’est qu’un changement fondamental viendra”, dit-elle.

Mina admet que le changement ne se produira peut-être pas maintenant, ou peut-être jamais, mais pense que le fait que les protestations se soient poursuivies face à la police militariste montre que la graine de colère qui s’est formée à la mort d’Amini a pris racine et est maintenant ancrée dans le peuple iranien.

“Moi et beaucoup d’autres personnes avons conclu qu’il est peut-être vrai que le changement ne se produira pas maintenant, mais dans les mois ou les années à venir, il atteindra le résultat que les gens souhaitent.

“Donc, l’espoir est plus grand que le désespoir. Nous continuerons.”

