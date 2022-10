Manifestations en Iran : des parents lancent un appel désespéré après que leur fils de 16 ans aurait été tué lors d’une manifestation | Nouvelles du monde

Les parents d’un garçon de 16 ans, qui aurait été tué lors d’une manifestation en Iran, ont lancé un appel désespéré pour retrouver la personne qui lui a “vidé 24 balles dans l’estomac”.

Dans une vidéo, Ali Adinezade, le père d’Abolfazl Aindezadeh, a demandé pourquoi son fils avait été tué et a exhorté toute personne possédant des images de l’incident à les lui envoyer.

De nombreuses manifestations ont eu lieu à travers le pays après la mort de 22 ans Mahsa Aminidécédé après avoir été détenu par la police nationale des mœurs pour avoir prétendument enfreint le code vestimentaire strictement appliqué par la République islamique.

Les responsables iraniens ont insisté sur le fait qu’elle n’avait pas été maltraitée en détention et ont déclaré qu’elle était décédée d’une crise cardiaque.

Selon M. Adinezade, son fils a été tué près d’un passage souterrain alors qu’il participait à une manifestation à Mashhad, la deuxième ville la plus peuplée d’Iran.

“Je veux juste savoir quel péché mon enfant a commis pour que vous lui vidiez 24 balles dans l’estomac”, a-t-il déclaré dans le clip publié sur l’application de messagerie Telegram.

“Les gens qui étaient là, apparemment en direction du passage souterrain de Bahonar, le passage souterrain du rond-point du parc, là ils ont fait ça à mon fils.”

Serrant une photo d’Abolfazl et assis à côté de sa femme, M. Adinezade a ajouté: “Je veux que le tueur me soit présenté et me fasse face. Je supplie les personnes qui ont des extraits de cette scène, veuillez nous les envoyer.”

Après avoir salué ceux qui avaient présenté leurs condoléances, il a déclaré que tout le monde, en particulier les jeunes et les écoliers, avait “souffri” en conséquence.

“Tout le monde a pleuré avec nous. Je veux juste savoir qui est le meurtrier”, a-t-il plaidé.

Plus de 200 personnes tuées, selon des militants

Les militants affirment que les forces de sécurité iraniennes ont déjà tué plus de 200 personnes et en ont arrêté des milliers dans le cadre d’une répression continue de la vague de manifestations.

Les manifestations sont les plus graves dans le pays répressif depuis 2019, lorsque la dissidence a éclaté à propos d’une hausse gouvernementale du prix de l’essence.

De nombreux Iraniens sont descendus dans la rue dans un acte de défi contre la répression brutale de la dissidence par la République islamique et le traitement de plus en plus violent des femmes par la police des mœurs.

Autour du monde, les femmes se coupent les cheveux par solidarité avec des femmes iraniennes et des manifestations ont eu lieu dans plusieurs pays.