Manifestations en Iran : des étudiants sont emmenés dans des institutions psychiatriques

Alors que des femmes brûlent des foulards et se coupent les cheveux lors de manifestations à l’échelle nationale, un responsable iranien a déclaré mardi que des élèves participant à des manifestations de rue étaient détenus et emmenés dans des établissements de santé mentale.

Dans une interview accordée à un journal iranien réformiste indépendant, le ministre iranien de l’Éducation, Yousef Nouri, a confirmé que certains élèves ont effectivement été détenus et a fait référence à ce qu’il a appelé des «institutions psychologiques».

Les établissements qui accueillent les étudiants, a-t-il dit, sont censés réformer et rééduquer les étudiants pour prévenir les comportements « antisociaux ».

“Il est possible que ces étudiants soient devenus des ‘personnages antisociaux’ et nous voulons les réformer”, a-t-il déclaré au journal Shargh, ajoutant que les étudiants “peuvent retourner en classe après avoir été réformés”.

Il y a près d’un mois, Mahsa Amini, 22 ans, est décédée après avoir été emmenée dans un « centre de rééducation » par la « police des mœurs » de l’État pour ne pas avoir respecté le code vestimentaire conservateur de l’État. La mort d’Amini a déclenché des semaines de manifestations anti-gouvernementales qui se sont propagées à travers le pays.

Le ministre de l’Éducation n’a pas pu donner de chiffre exact sur le nombre d’élèves détenus, affirmant que “le nombre n’est pas élevé et qu’il n’y en a pas beaucoup”.

Les filles et les femmes de tout l’Iran ont joué un rôle vital dans les manifestations et, ces dernières semaines, ont manifesté dans les écoles, les campus universitaires et dans la rue.

Des images diffusées sur les réseaux sociaux ont montré des femmes et des filles iraniennes scandant « mort au dictateur » alors qu’elles enlevaient leur foulard ; à une occasion, CNN a vu des filles d’un lycée professionnel de Téhéran manifester dans une rue près de leur école et scandant “femme, vie, liberté”.

Les manifestations sont parfois devenues dangereuses. La police a tiré des gaz lacrymogènes sur des manifestants à Téhéran mercredi, et des librairies et des bureaux près de l’université de Téhéran ont fermé leurs portes alors que la police anti-émeute poursuivait et tirait des balles en caoutchouc sur des manifestants, a déclaré un témoin oculaire. Sur la place Kaj, des membres de l’organisation paramilitaire iranienne Basij ont ordonné aux gens de se déplacer et ont empêché d’autres de se tenir debout dans les rues, selon le témoin oculaire.

Des vidéos obtenues par le média militant pro-réforme IranWire publiées mercredi sur les réseaux sociaux montraient des manifestations à Téhéran et dans d’autres villes iraniennes.

La police et des membres du Basij ont tiré des gaz lacrymogènes sur le rassemblement d’avocats iraniens à Téhéran, tandis que des policiers en uniforme et en civil ont été vus tirer des armes en l’air dans l’ouest de Téhéran, dispersant les gens de la scène. Dans l’une des rues commerçantes les plus fréquentées de la ville, des policiers anti-émeute ont été vus se rassembler. Dans un autre, les manifestants ont scandé « Mollahs, perdez-vous ».

Des images de Rasht, au nord-ouest de Téhéran, montrent des policiers portant des tenues anti-émeutes frappant des personnes avec des matraques et les tirant du trottoir

Mardi, l’agence des Nations Unies pour l’enfance, l’UNICEF, a appelé à la protection des enfants et des adolescents au milieu des troubles publics en Iran, qui en sont maintenant à leur troisième semaine.

“Nous sommes extrêmement préoccupés par les informations persistantes faisant état d’enfants et d’adolescents tués, blessés et détenus au milieu des troubles publics en cours en Iran”, lit-on dans le communiqué de l’UNICEF.