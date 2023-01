Manifestations en Iran: de grandes manifestations démarrent alors que la colère grandit face aux exécutions et au crash d’un avion ukrainien | Nouvelles du monde

Les premières manifestations importantes de l’année ont eu lieu en Iran au cours du week-end, avec des informations faisant état de coups de feu et de gaz lacrymogène dans certaines villes.

Plus que 25 protestations dans au moins 17 villes ont eu lieu dimanche, le nombre le plus élevé depuis le 5 décembre.

Sky News a cartographié l’emplacement de chaque manifestation composée de 12 personnes ou plus depuis le 16 septembre, avec des données fournies par le Critical Threats Project (CTP) de l’American Enterprise Institute avec le soutien de l’Institute for the Study of War.

Des grèves ont également eu lieu, comme l’a rapporté ce chauffeur iranien qui raconte : « C’est Kermanshah, le cœur du Kurdistan, dimanche 18, une grève générale. Le dimanche 18 du calendrier iranien correspond au 8 janvier du calendrier grégorien.

Ses images montrent un certain nombre de magasins fermés.

Les protestations et les grèves ont eu lieu alors que le peuple iranien continue d’exiger des changements à grande échelle dans le pays.

Les manifestations ont commencé après la mort de Mahsa Amini, qui a été tuée alors qu’elle était en détention après que la police a déclaré qu’elle portait son hijab (couvre-chef) “de manière inappropriée”.

L’agence de presse Human Rights Activists News Agency (HRANA) rapporte que 519 manifestants sont morts depuis le 17 septembre. Les chiffres du groupe, publiés le 9 janvier, rapportent également que près de 20 000 personnes ont été arrêtées et que 111 sont “sous la menace imminente d’une condamnation à mort”.

Les troubles civils de dimanche ont également été alimentés par la colère suscitée par la destruction d’un avion civil ukrainien par le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) il y a trois ans. Les 176 personnes à bord sont décédées.

Le vol 752 d’Ukraine International Airlines a été abattu à Téhéran le 8 janvier 2020 par deux missiles anti-aériens dans ce que l’Iran a qualifié d ‘”erreur humaine”, mais les familles des victimes ont qualifié de “crime de guerre”.

Les forces iraniennes semblaient s’attendre à une action de protestation accrue.

Par exemple, la semaine dernière, des caméras ont été installées dans la ville de Javanrud, dans l’ouest du pays.

Des caméras sont installées dans la ville de Javanrud avant les grandes manifestations du week-end. Photo : Kurpa



Les forces de sécurité se sont également rassemblées dans la ville avant le week-end.

La police s’installe à Javanrud. Photo : Kurpa



Des manifestations ont eu lieu dans le quartier. Cette vidéo, que Sky News n’a pas pu vérifier, montre des incendies dans les rues.

Deux manifestants ont été exécutés samedi, alimentant potentiellement les grandes manifestations du dimanche.

Mohammad Mahdi Karami et Seyed Mohammad Hosseini ont été tués samedi. L’Iran les a condamnés à mort pour avoir tué un membre des forces paramilitaires, suscitant la condamnation du bureau des droits de l’homme de l’ONU qui a déclaré que les exécutions étaient le résultat de “procès inéquitables fondés sur des aveux forcés”.

Ces hommes sont devenus les troisième et quatrième manifestants dont les exécutions ont été publiquement confirmées, à la suite du meurtre de Majidreza Rahnavard et Mohsen Shekar en décembre.

Les tensions autour de l’exécution des hommes se sont poursuivies lundi, les autorités bloquant les routes menant au lieu de sépulture et auraient tiré sur les personnes en deuil.

Cette séquence, dont Sky News a confirmé qu’elle a été prise juste à l’extérieur du cimetière, montre un homme en noir tirant sur des voitures se rendant sur le site.

Deux autres hommes risquent d’être exécutés sous peu. Des dizaines d’Iraniens se sont rassemblés devant la prison de Rajaeeshahr (également connue sous le nom de prison de Gohardasht) près de la capitale Téhéran pour tenter d’arrêter les meurtres de Mohammad Ghobadloo et Mohammad Boroughani.

La mère de Mohammad Ghobadloo, 23 ans, a prononcé un discours et, comme le montre cette séquence, a été embrassée par la foule qui a scandé : “Honorable Iranien ! Soutien ! Soutien !”

Les deux hommes devaient être exécutés aux premières heures de la journée de lundi, mais la manifestation à l’extérieur de la prison semble avoir retardé les exécutions.

D’autres manifestations ont eu lieu à travers le pays dimanche.

Les utilisateurs des médias sociaux ont signalé des coups de feu à Karaj et Mashad. Sky News n’a pas été en mesure de vérifier ces affirmations de manière indépendante.

Les forces ont utilisé des gaz lacrymogènes contre les manifestants à Bandar-e Anzali et à Téhéran.

Cette séquence semble montrer de la fumée provenant de cartouches de gaz lacrymogène et des détonations répétées peuvent être entendues alors que des manifestants chantent dans une rue principale de Bandar-e Anzali.

La liberté de la presse est restreinte en Iran. Une grande partie de ce que l’on sait de la situation provient d’informations partagées sur les réseaux sociaux par des manifestants qui parviennent à échapper aux tentatives de l’État de les empêcher de télécharger des preuves en ligne.

Sky News surveille ces images depuis le début des manifestations en septembre. Moins de séquences ont émergé et les niveaux de flou et de distorsion audio utilisés pour masquer les visages et les voix semblent devenir plus approfondis au cours des deux derniers mois.

Il est donc plus difficile de vérifier et de signaler ce qui se passe à l’intérieur des frontières du pays.

Un expert a déclaré que les manifestants sont de plus en plus laisser son téléphone à la maison parce que des gens sont attaqués pour avoir filmé et harcelés s’ils sont retrouvés avec des images de manifestations lors de leur arrestation.

