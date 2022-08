Manifestations en Irak: plusieurs morts, des dizaines de blessés après que des centaines ont pris d’assaut le palais du gouvernement, affrontements avec les forces de sécurité

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Les affrontements entre les forces de sécurité et des centaines de manifestants qui ont pris d’assaut le palais du gouvernement à Bagdad lundi ont fait plusieurs morts et des dizaines de blessés, selon des informations.

L’Associated Press et Reuters ont rapporté qu’au moins 10 personnes avaient été tuées, tandis que les médias locaux évaluent le chiffre à 12. Les blessés, quant à eux, allaient de quelques dizaines à quelques centaines.

La Mission d’assistance des Nations Unies pour l’Irak a appelé les manifestants à quitter la zone internationale de Bagdad et à évacuer tous les bâtiments gouvernementaux.

Le chaos s’est déroulé après que Muqtada al-Sadr, un religieux chiite influent, a annoncé qu’il démissionnait. Les manifestants fidèles à al-Sadr ont abattu les barrières de ciment à l’extérieur du palais du gouvernement avec des cordes et ont franchi les portes du palais. Beaucoup se sont précipités dans les salons somptueux et les salles en marbre du palais, un lieu de rencontre clé pour les chefs d’État irakiens et les dignitaires étrangers.

L’armée irakienne a annoncé un couvre-feu à l’échelle nationale et le premier ministre intérimaire a suspendu les sessions du Cabinet en réponse à la violence. Des responsables médicaux ont déclaré qu’au moins 15 manifestants avaient été blessés par balle et une douzaine d’autres blessés par des gaz lacrymogènes et des altercations physiques avec la police anti-émeute.

Saraya Salam, une milice alignée sur al-Sadr, s’est rassemblée sur la place Tahrir de la capitale pour “protéger” les manifestants, a déclaré l’un de ses commandants.

L’ANCIEN CHEF DU MOSSAD DIT QUE LE GROUPE A EFFECTUÉ DES OPÉRATIONS AU « CŒUR DE L’IRAN » POUR PARAÎTRE LE PROGRAMME NUCLÉAIRE

L’Associated Press a rapporté des coups de feu tirés dans la capitale et un photographe a vu plusieurs manifestants saigner et être emportés. Il n’était pas immédiatement clair qui avait tiré les coups de feu.

Des manifestations ont également éclaté dans les provinces du sud à majorité chiite, les partisans d’al-Sadr brûlant des pneus et bloquant des routes dans la province riche en pétrole de Bassorah et des centaines manifestant devant le bâtiment du gouvernorat de Missan.

L’armée irakienne a rapidement annoncé un couvre-feu national à partir de 19 heures. Elle a appelé les partisans du religieux à se retirer immédiatement de la zone gouvernementale fortement fortifiée et à faire preuve de retenue “pour éviter les affrontements ou l’effusion de sang irakien”, selon un communiqué.

“Les forces de sécurité affirment leur responsabilité de protéger les institutions gouvernementales, les missions internationales, les biens publics et privés”, indique le communiqué.

Le Premier ministre intérimaire irakien Mustafa al-Kadhimi a également exigé qu’al-Sadr appelle ses partisans à se retirer des institutions gouvernementales.

La mission de l’ONU en Irak a déclaré que les manifestations de lundi étaient une “escalade extrêmement dangereuse” et a appelé les manifestants à évacuer tous les bâtiments gouvernementaux pour permettre au gouvernement intérimaire de continuer à diriger l’État.

Il a exhorté tout le monde à rester pacifique et à “s’abstenir d’actes qui pourraient conduire à une chaîne d’événements imparable”. “La survie même de l’Etat est en jeu”, indique le communiqué.

Al-Sadr a annoncé son retrait de la politique dans un tweet et a ordonné la fermeture des bureaux de son parti. Les institutions religieuses et culturelles resteront ouvertes, a-t-il ajouté.

Le gouvernement irakien est dans l’impasse depuis que le parti d’al-Sadr a remporté la plus grande part des sièges lors des élections législatives d’octobre, mais pas suffisamment pour assurer un gouvernement majoritaire. Son refus de négocier avec ses rivaux chiites soutenus par l’Iran et sa sortie ultérieure des pourparlers ont catapulté le pays dans l’incertitude politique et la volatilité au milieu de l’intensification des querelles intra-chiites.

ANCIEN AMB ISRAÉLIEN DES NATIONS UNIES : LA FAIBLESSE AMÉRICAINE DANS L’AFFAIRE AVEC L’IRAN POURRAIT VOIR ISRAËL ” SE RAPPROCHER ” DES VOISINS ARABES

La population majoritairement musulmane de l’Irak est divisée en deux sectes, les chiites et les sunnites. Sous Saddam Hussein, les chiites ont été opprimés jusqu’à ce que l’invasion menée par les États-Unis renverse l’ordre politique. Désormais, les chiites se battent entre eux, le différend portant sur le pouvoir et les ressources de l’État, mais aussi sur l’influence sur les sunnites.

Pour promouvoir ses intérêts politiques, al-Sadr a enveloppé sa rhétorique d’un programme nationaliste et réformateur qui résonne puissamment parmi sa large base populaire, qui est issue des secteurs les plus pauvres de la société irakienne et a toujours été exclue du système politique.

Ce n’est pas la première fois qu’al-Sadr, qui a appelé à des élections anticipées et à la dissolution du Parlement, annonce sa retraite de la politique – et beaucoup ont rejeté la décision de lundi comme un autre bluff pour gagner plus de poids contre ses rivaux dans une impasse qui s’aggrave. L’ecclésiastique a utilisé la tactique à des occasions précédentes lorsque les développements politiques n’allaient pas dans son sens.

Mais beaucoup craignent que ce soit un pari risqué et s’inquiètent de son impact sur le climat politique fragile de l’Irak. En se retirant du processus politique, al-Sadr donne à ses partisans, les plus privés de leurs droits du système politique, le feu vert pour agir comme ils l’entendent.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Al-Sadr tire son pouvoir politique d’un large public populaire, mais il commande également une milice. Il maintient également une grande influence au sein des institutions de l’État irakien grâce aux nominations à des postes clés de fonctionnaires. Ses rivaux soutenus par l’Iran ont également des milices.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.