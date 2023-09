Manifestations en Indonésie alors que des milliers de personnes risquent d’être expulsées pour la « ville écologique » de Rempang | Actualités de l’environnement

Rempang, Indonésie – Des manifestations ont secoué la province indonésienne de Riau alors que les habitants de l’île de Rempang protestaient contre les projets du gouvernement d’expulser des milliers de personnes pour faire place à une usine de verre appartenant à des Chinois de plusieurs milliards de dollars et à une « Eco-City ».

Le conflit autour des expulsions s’est intensifié depuis des mois, après que le gouvernement a annoncé que les 7 500 habitants de Rempang devraient déménager à l’intérieur des terres, à environ 60 kilomètres de leurs maisons côtières. Beaucoup vivent de la mer en vendant du poisson, des crabes, des crevettes et d’autres fruits de mer pêchés localement.

Mais comme on dit désormais aux habitants qu’ils ont jusqu’à la fin du mois pour partir, les protestations se sont intensifiées.

Ces derniers jours, des manifestants ont affronté la police et l’armée dans plusieurs endroits de Riau, notamment à Rempang et à Batam, la plus grande ville de l’archipel, située juste au sud de Singapour.

La police, qui a déployé des canons à eau et des gaz lacrymogènes, a été accusée de recourir à une force excessive. Des dizaines de personnes ont été arrêtées.

La semaine dernière, des images ont été diffusées sur les réseaux sociaux montrant la police utilisant des gaz lacrymogènes pour disperser une foule lors d’une des manifestations de Rempang. La manifestation s’est déroulée à proximité de deux écoles locales et des vidéos montraient des personnes, dont des enfants en uniforme, courant pour se mettre à l’abri.

Lilis, 57 ans, grand-mère de quatre enfants, a déclaré que la manifestation était pacifique avant le tir des gaz lacrymogènes.

« Les autorités n’ont rien dit pour nous avertir. Ils ont juste dit : « Un, deux, trois, feu » », a-t-elle déclaré à Al Jazeera. « J’ai immédiatement pensé à mon petit-fils à l’école juste en bas de la rue et j’ai couru là-bas pour m’assurer qu’il était en sécurité. »

Son petit-fils, Wisnu, 12 ans, se souvient qu’il était dans un cours d’anglais lorsqu’il a entendu des coups de feu et que les élèves et les enseignants s’étaient immédiatement enfuis de l’arrière de l’école et se sont blottis dans la jungle environnante.

« Je pensais que la police allait venir à l’école et nous tirer dessus », a-t-il déclaré. «Je pensais qu’ils utilisaient de vraies balles. Certains de mes camarades de classe se sont évanouis à cause des gaz lacrymogènes et il était difficile de respirer. »

Il a déclaré que cette expérience l’avait traumatisé.

« J’ai peur d’aller à l’école maintenant au cas où ils reviendraient », a-t-il déclaré à Al Jazeera.

Les gens comme obstacles

Le catalyseur des protestations est le projet de construction d’une verrerie chinoise pour répondre à la demande mondiale croissante de panneaux solaires.

L’usine a été présentée comme la pièce maîtresse d’un pôle économique baptisé Rempang Eco-City – un projet conjoint entre l’Autorité indonésienne de la zone franche de Batam (BP Batam) et une entreprise locale, PT Makmur Elok Graha (MEG), qui travaille en partenariat. avec le chinois Xinyi Glass, le plus grand fabricant mondial de verre et de panneaux solaires.

Xinyi a promis quelque 11,6 milliards de dollars pour l’usine de fabrication de verre et de panneaux solaires, qui devrait devenir la deuxième plus grande du genre au monde.

Le ministre indonésien de l’Investissement, Bahlil Lahadalia, a défendu le projet, affirmant qu’il créera quelque 35 000 emplois et générera quelque 26,6 milliards de dollars d’investissements d’ici 2080.

Ian Wilson, maître de conférences en études politiques et de sécurité à l’Université Murdoch de Perth et qui a étudié les expulsions forcées en Indonésie, a déclaré que la situation à Rempang faisait partie d’une « pratique malheureusement courante consistant à considérer les populations locales comme un obstacle au développement ».

« Il s’agit d’une manière structurellement violente de gérer les gens », a-t-il ajouté.

Alors que les projets de développement de Rempang sont en préparation depuis près de 20 ans, les résidents locaux ont déclaré à Al Jazeera qu’ils n’avaient été informés que début septembre qu’ils devraient quitter leurs villages avant la fin du mois.

Cette annonce soudaine a choqué de nombreux habitants et déclenché une nouvelle vague de protestations, notamment le rassemblement de la semaine dernière à Rempang.

Après que les vidéos soient devenues virales, les autorités locales ont déclaré qu’elles n’avaient pas tiré directement sur le lycée ni sur une école primaire voisine, mais que les gaz lacrymogènes avaient été emportés par le vent.

Siti, un enseignant de l’école primaire, a déclaré qu’après que les autorités ont commencé à tirer des gaz lacrymogènes, les parents se sont précipités vers les écoles pour récupérer leurs enfants.

« Nous pouvions entendre les explosions devenir de plus en plus fortes et les enfants ont commencé à trembler et à courir, essayant de se cacher et de se protéger », a-t-elle déclaré. « Tout le monde criait. »

Siti a déclaré qu’elle avait besoin d’oxygène dans une clinique locale en raison de l’inhalation de gaz lacrymogènes, ce qui, selon elle, provoquait des crampes d’estomac et des douleurs thoraciques et rendait la respiration difficile.

« Comprendre la communauté »

Lundi, des habitants de Rempang et des membres de groupes autochtones malais de toute l’Indonésie se sont affrontés avec les autorités de Batam alors qu’ils protestaient contre le projet devant le bâtiment BP Batam. Quelque 43 personnes ont été arrêtées alors que la police tirait à nouveau des gaz lacrymogènes sur les manifestants.

L’un des principaux intervenants de la manifestation, Raja Zainudin, responsable de la culture malaise des îles Riau, a déclaré que les groupes autochtones malais s’étaient joints aux manifestations parce qu’ils étaient présents dans la région depuis des siècles et vivaient de la terre et de la mer environnantes. .

« Ceux qui veulent développer l’île doivent comprendre son histoire », a-t-il déclaré. « Découvrez l’histoire, la culture et le mode de vie de la communauté locale. »

S’exprimant lundi au palais présidentiel, le ministre coordonnateur des Affaires politiques, juridiques et de sécurité, Mahfud MD, a déclaré que la situation nécessitait une « gestion prudente ».

Il a ajouté que les forces de sécurité auraient dû communiquer clairement avec le public concernant le projet du gouvernement local de construire des maisons à Batam pour les familles déplacées après qu’un accord ait été conclu entre le gouvernement local, les promoteurs et la Chambre régionale des représentants (DPRD) le 6 septembre. .

Cependant, Wilson, de l’Université Murdoch, a déclaré que déplacer des personnes de terres stratégiquement importantes vers des endroits éloignés de leurs moyens de subsistance méconnaît la nature des communautés autochtones.

« Cela ne fait qu’aggraver les désavantages et la pauvreté, ainsi que la rupture de relations sociales complexes, ce qui est fondamentalement perturbateur d’une manière que le gouvernement est incapable de comprendre », a-t-il déclaré.

« En construisant, ils détruisent la vie des gens. »