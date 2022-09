Manifestations en Inde contre la hausse des factures de nourriture et de carburant, alors que le chômage monte en flèche | Nouvelles du monde

Des milliers de personnes se sont rassemblées lors d’un rassemblement pour protester contre la hausse du chômage et la flambée des prix des denrées alimentaires et du carburant en Inde.

Les manifestants se sont rassemblés sous le chef du parti du Congrès de l’opposition Rahul Gandhi, qui a accusé Premier ministre Narendra Modi de donner la priorité aux politiques qui profitent aux grands groupes d’entreprises par rapport aux petites industries et aux individus les plus pauvres.

M. Gandhi a suggéré que le prix de l’essence, du diesel, du gaz de cuisine et des produits alimentaires essentiels, y compris le blé, a grimpé de 45% à 175% depuis que M. Modi a pris le contrôle il y a huit ans en 2014.

L’homme politique – dont le père, Rajiv, était un ancien Premier ministre de Inde – s’est adressé dimanche à la foule lors d’un rassemblement à Ramlila Maidan, traditionnellement utilisé pour organiser des fêtes et des événements religieux, dans la capitale New Delhi.

Il a déclaré à ses 21,4 millions d’abonnés sur Twitter : “Le parti du Congrès unit le pays. Seul le Congrès peut amener le pays sur la voie du progrès.

“Nous irons directement vers le public et lui dirons la vérité, quoi qu’il y ait dans leur cœur, ils comprendront.”

Plus tôt, il avait tweeté : “Aujourd’hui, les gens doivent réfléchir dix fois avant d’acheter ce dont ils ont besoin.

“Seul le Premier ministre est responsable de ces problèmes.

“Nous continuerons d’ajouter des voix contre l’inflation, le roi devra écouter.”

Le parti du Congrès a tweeté avant la manifestation que Ramlila Maidan était “prête”, ajoutant que le pays était “uni contre l’inflation et contre l’inflation”.

La police de Delhi a déclaré que les travailleurs du parti qui manifestaient ailleurs avaient été “emmenés dans des bus et déposés sur le lieu de manifestation désigné”.

Personne n’a été arrêté, ont-ils ajouté.

Le chef du parti d'opposition du Congrès, Rahul Gandhi, s'adressant à la foule



Des milliers de personnes ont assisté au rassemblement à New Delhi



Le gouvernement s’est défendu en disant qu’il avait fourni à des millions de personnes un logement, de l’eau potable, une assurance maladie gratuite, des toilettes, des raccordements au gaz et des comptes bancaires.

M. Gandhi a également pointé du doigt le Premier ministre pour avoir créé “une atmosphère de peur et de haine” entre musulmans et hindous.

M. Modi a longtemps été accusé de promouvoir un programme nationaliste hindou, entraînant des tensions à travers le pays.

En avril de cette année, la violence entre hindous et musulmans lors d’une fête religieuse a conduit la police à imposer un couvre-feu dans une ville et à interdire plus de rassemblements de plus de quatre personnes dans certaines parties du Gujarat, l’État d’origine de M. Modi.

La veille, une personne était morte et 10 personnes, dont neuf policiers, avaient été blessées après qu’un cortège hindou ait été bombardé de pierres dans la région, dans l’ouest de l’Inde.

Le Gujarat a été en proie à des violences meurtrières en 2002, lorsque M. Modi était ministre en chef et étoile montante du Bharatiya Janata Party (BJP).

Le Premier ministre indien Narendra Modi lors des célébrations de la fête de l'indépendance le 15 août





Environ 2 000 personnes, pour la plupart des musulmans, sont mortes dans les affrontements qui ont duré un mois.

Une femme musulmane a été violée collectivement alors qu’elle était enceinte de cinq mois lors des émeutes par une foule hindoue – qui a également tué sa fille de trois ans et 13 autres membres de sa famille.

Bilkis Bano, alors âgé de 19 ans, a appelé les autorités à annuler la décision de libérer 11 hommes emprisonnés en 2008 pour les crimes horribles, après l’annonce de leur libération en août.

L’annonce a déclenché d’énormes manifestations à New Delhi.