Manifestations en France : une agricultrice tuée alors qu’une voiture heurte des manifestants français

Une agricultrice d’une trentaine d’années a été tuée et son mari et sa fille adolescente ont été grièvement blessés lorsqu’une voiture a percuté un barrage routier lors d’une manifestation nationale d’agriculteurs français.

Les agriculteurs ont coupé des routes principales pendant des jours dans le sud-ouest, l’une des régions agricoles les plus importantes de France.

L’accident de mardi est survenu alors que les agriculteurs de toute la France ont élargi leurs barrages routiers après une réunion avec le Premier ministre Gabriel Attal, pour répondre aux plaintes concernant les nouvelles réglementations environnementales et la hausse des coûts de l’énergie.

Le parquet a déclaré que la voiture “a heurté des bottes de paille et fauché trois personnes” alors qu’elle roulait sur un tronçon de route à deux voies de la principale route nationale N20 à Pamiers, à 70 km au sud de Toulouse, alors qu’il faisait encore nuit vers 5 heures : 45 (04:45GMT) mardi matin.

Le procureur local a déclaré à un moment donné que la fille de l’agriculteur, âgée de 14 ans, était décédée à l’hôpital des suites de ses blessures, mais a précisé plus tard qu’elle restait dans un état critique. Le mari de l’agricultrice est soigné en soins intensifs.

Alors que les protestations des agriculteurs s’étendent à travers la France, le président du syndicat des Jeunes Agriculteurs, Arnaud Gaillot, a déclaré qu’il n’avait jamais vu une telle détermination. “S’il le faut, nous bloquerons Paris… certains [of our members] n’ont rien d’autre à perdre, leur survie est en jeu”, a-t-il déclaré sur RTL.

Des tracteurs et des camions ont bloqué l’autoroute A7 dans le sud-est de la France, avec le slogan “Nous mourons d’envie de vous nourrir” inscrit en rouge sur l’un des véhicules.

Les manifestations les plus récentes ont débuté dans le sud-ouest la semaine dernière. Bien qu’il s’agisse de l’une des régions agricoles les plus importantes du pays, la FNSEA affirme que les agriculteurs de cette partie de la France ont les revenus les plus faibles de la profession.