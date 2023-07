Manifestations en France: près de 500 personnes arrêtées alors que les émeutes se multiplient à Marseille et à Lyon

Plus de 470 personnes en France ont été arrêtées au cours d’une quatrième nuit de troubles déclenchée par la fusillade mortelle d’un adolescent par la police, mais les autorités ont affirmé que la situation était plus calme que la nuit précédente.

Quarante-cinq mille policiers, dont des forces spéciales, ont été déployés pour répondre aux émeutes et aux pillages à travers le pays vendredi soir. Les rapports ont indiqué que les conditions à Paris étaient légèrement plus calmes que les nuits précédentes, tandis que la situation dans d’autres grandes villes comme Marseille et Lyon était plus chaotique, avec des bâtiments et des véhicules incendiés et des magasins pillés.

Des boutiques de plusieurs galeries marchandes de la banlieue parisienne, ainsi qu’un Apple store du centre de Strasbourg, ont été pillées vendredi après-midi.

Un monument de la rage française: des bus incendiés lors d’émeutes après le meurtre de policiers En savoir plus

« C’est la république qui gagnera, pas les émeutiers », a déclaré le ministre français de l’Intérieur, Gérald Darmanin, lors de sa rencontre avec la police aux premières heures de la matinée de samedi. « Nous en sommes à 471 interpellations sur le territoire national », a-t-il dit, mais notant « une intensité bien moindre que dans la journée d’hier et même avant-hier ».

Plus de 900 personnes ont été arrêtées la nuit précédente.

Darmanin a dénoncé les « violences inacceptables à Lyon et Marseille » où les manifestations publiques ont été interdites et les transports publics à l’arrêt.

De la fumée s’échappe d’un feu de joie près d’un graffiti indiquant « La police tue » lors d’affrontements avec la police à Lyon. Photographie : Jeff Pachoud/AFP/Getty Images

Plus de 80 arrestations ont été effectuées à Marseille, selon le ministère de l’Intérieur, et des « renforts significatifs » ont été envoyés après que le maire, Benoit Payan, a appelé le gouvernement national à envoyer immédiatement des troupes supplémentaires.

« Les scènes de pillage et de violence sont inacceptables », a tweeté Payan vendredi soir, après que la police a affronté des manifestants.

Les médias locaux ont rapporté qu’un Aldi avait été la cible d’un raid de pillage, tandis que les autorités ont déclaré qu’elles enquêtaient sur la cause d’une apparente explosion dans la ville, qui, selon elles, n’a fait aucune victime.

Plusieurs fusils ont été pillés dans un magasin d’armes, mais aucune munition n’a été prise. Une personne a été arrêtée avec un fusil qui provenait probablement du magasin, a indiqué la police.

À Lyon et sa banlieue environnante, des émeutiers ont incendié des voitures et tiré des feux d’artifice sur la police. La police a déployé des véhicules blindés de transport de troupes et un hélicoptère pour apaiser les troubles dans la troisième plus grande ville de France.

Les médias locaux ont rapporté une nuit plus calme à Paris, où « un déploiement massif des forces de l’ordre a dissuadé le moindre soupçon de confrontation ou de perturbation », a déclaré le journal Le Monde.

Malgré cela, il y a tout de même eu 120 interpellations dans la capitale, avec des dénonciations d’ordures incendiées et de violentes échauffourées dans le quartier des Halles.

Les troubles ont éclaté dans tout le pays après que Nahel M, un jeune de 17 ans d’origine algérienne et marocaine, a été abattu par la police mardi lors d’un contrôle routier dans la banlieue parisienne. Sa mort, filmée en vidéo, a ravivé des plaintes de longue date pour violences policières et racisme.

Les pompiers éteignent un bus incendié lors d’affrontements entre manifestants et CRS à Nanterre, près de Paris. Photographie : Mohammed Badra/EPA

L’officier de 38 ans impliqué dans la fusillade, qui a déclaré avoir tiré parce qu’il craignait que lui et son collègue ou quelqu’un d’autre ne soient heurtés par la voiture, a été inculpé d’homicide volontaire et placé en détention provisoire.

Nahel doit être enterré lors d’une cérémonie samedi, selon le maire de Nanterre, la banlieue parisienne où il vivait et a été tué. Les avocats de la famille ont demandé aux journalistes de rester à l’écart, affirmant qu’il s’agissait « d’une journée de réflexion » pour les proches de Nahel.

Le maire Patrick Jarry a déclaré: «Il y a un sentiment d’injustice dans l’esprit de nombreux résidents, que ce soit au sujet de la réussite scolaire, de l’obtention d’un emploi, de l’accès à la culture, du logement et d’autres problèmes de la vie… Je crois que nous sommes à ce moment où nous devons faire face au urgence [of the situation].”

S’exprimant à Mantes-la-Jolie, Darmanin a souligné le jeune âge de nombreux participants aux manifestations.

« Je ne confonds pas les quelques centaines, les quelques milliers de délinquants, souvent très jeunes malheureusement, avec la grande majorité de nos compatriotes qui vivent dans les quartiers populaires, qui veulent travailler et scolariser leurs enfants », a-t-il dit.

L’équipe de France de football a appelé à la fin des violences vendredi soir.

« Le temps de la violence doit céder la place à celui du deuil, du dialogue et de la reconstruction », a déclaré l’équipe dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux par son capitaine, Kylian Mbappé.

Des policiers passent devant un magasin pillé alors qu’ils patrouillent dans Lyon. Photographie : Jeff Pachoud/AFP/Getty Images

L’équipe s’est dite « choquée par la mort brutale du jeune Nahel » mais a demandé que la violence cède la place à « d’autres moyens pacifiques et constructifs de s’exprimer ».

Le président français, Emmanuel Macron, a quitté vendredi matin un sommet de l’Union européenne à Bruxelles pour assister à une réunion de crise. Il a exhorté les parents à garder leurs enfants à la maison et a accusé les sociétés de médias sociaux de jouer un « rôle considérable », affirmant que la violence était organisée en ligne. Il a demandé aux plateformes telles que Snapchat et TikTok de supprimer les contenus sensibles.

Macron subit des pressions croissantes de la part des partis de droite pour déclarer l’état d’urgence, ce qui donnerait aux autorités des pouvoirs supplémentaires pour interdire les manifestations et limiter la libre circulation.

Interrogé vendredi soir sur la possibilité pour le gouvernement de déclarer l’état d’urgence, Darmanin a répondu : « Nous n’écartons aucune hypothèse et nous verrons après ce soir ce que choisira le président de la république ».

Darmanin s’est dit samedi prudent face à une telle commande, qui « a été appelée quatre fois en 60 ans ».

Les analystes ont déclaré que le gouvernement cherchait désespérément à éviter une répétition de 2005, lorsque l’état d’urgence a été déclaré après que la mort de deux garçons d’origine africaine dans une poursuite policière a déclenché trois semaines d’émeutes.

Reuters a contribué à ce rapport