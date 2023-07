Manifestations en France: le président Macron exhorte les parents à garder les adolescents à la maison

NANTERRE, France –

Le président français Emmanuel Macron a exhorté vendredi les parents à garder les adolescents à la maison et a proposé des restrictions sur les réseaux sociaux pour réprimer les émeutes qui se propagent dans toute la France à la suite de la mort par balle d’un conducteur de 17 ans qui a entraîné jusqu’à présent l’arrestation de 875 personnes.

Après une deuxième réunion de crise avec de hauts ministres, Macron a affirmé que les plateformes de médias sociaux telles que Snapchat et TikTok avaient joué un « rôle considérable » en alimentant des actes de violence imitateurs lors des troubles de cette semaine.

Macron a déclaré que son gouvernement travaillerait avec les entreprises technologiques pour établir des procédures de « suppression des contenus les plus sensibles ». Il n’a pas précisé le contenu qu’il avait en tête mais a déclaré : « J’attends un esprit de responsabilité de ces plateformes ».

Les autorités françaises prévoient également de demander, lorsque « utile », l’identité « de ceux qui utilisent ces réseaux sociaux pour appeler au désordre ou exacerber la violence », a précisé le président.

Macron a déclaré qu’un tiers des personnes arrêtées jeudi soir étaient « des jeunes, parfois très jeunes » et que « c’est la responsabilité des parents » de garder leurs enfants à la maison.

« On a parfois le sentiment que certains d’entre eux vivent dans la rue les jeux vidéo qui les ont intoxiqués », a-t-il dit à propos des émeutiers.

Les remarques du dirigeant français font suite à une troisième nuit de troubles à travers la France depuis qu’un policier a abattu l’adolescent mardi dans la banlieue nord-ouest de Paris, à Nanterre. Les émeutiers ont érigé des barricades, allumé des incendies et tiré des feux d’artifice sur la police, qui a riposté avec des gaz lacrymogènes, des canons à eau et des grenades assourdissantes. Selon la police, au moins 200 policiers ont été blessés.

Des jeunes s’enfuient lors d’affrontements avec les forces de l’ordre vendredi 30 juin 2023 à Strasbourg, dans l’est de la France. (AP Photo/Jean-François Badias)

Le gouvernement Macron a déployé 40 000 officiers pour rétablir l’ordre et procéder à des arrestations pour un comportement qu’il a qualifié d' »inacceptable et injustifiable ». Il s’est arrêté avant d’annoncer l’état d’urgence, une tactique utilisée par un précédent gouvernement français en 2005 pour réprimer les émeutes après la mort accidentelle de deux garçons alors qu’ils fuyaient la police.

Les émeutes surviennent un peu plus d’un an avant que Paris et d’autres villes françaises secouées par la violence ne doivent accueillir 10 500 Olympiens et des millions de visiteurs pour les Jeux Olympiques d’été. Le comité d’organisation de Paris 2024 a déclaré qu’il suivait de près la situation et que les préparatifs des JO se poursuivaient.

Des véhicules de police blindés ont percuté les restes calcinés de voitures renversées et incendiées à Nanterre. Un parent du jeune de 17 ans, qui n’a été identifié que par son prénom, Nahel, a déclaré que la famille du garçon était d’origine algérienne.

Son enterrement est prévu samedi, selon le maire de Nanterre, Patrick Jarry, qui a déclaré que le pays devait « pousser au changement » dans les quartiers défavorisés.

« Il y a un sentiment d’injustice dans l’esprit de plusieurs résidents, qu’il s’agisse de la réussite scolaire, de l’obtention d’un emploi, de l’accès à la culture, du logement et d’autres enjeux de la vie », a déclaré Jarry. « Je crois que nous sommes à ce moment où nous devons faire face à l’urgence (de la situation). »

Un enquêteur de la police surveille des bus carbonisés lors d’une troisième nuit de troubles, vendredi 30 juin 2023 au dépôt de bus d’Aubervilliers, en région parisienne. (AP Photo/Michel Euler)

Le procureur de Nanterre, Pascal Prache, a déclaré que des policiers avaient tenté d’arrêter Nahel parce qu’il avait l’air si jeune et conduisait une Mercedes avec des plaques d’immatriculation polonaises dans une voie de bus. Il aurait brûlé un feu rouge pour éviter d’être arrêté, puis s’est retrouvé coincé dans la circulation.

L’officier de police accusé d’avoir appuyé sur la gâchette a déposé une accusation préliminaire d’homicide volontaire après que Prache a déclaré que son enquête initiale l’avait amené à conclure que l’utilisation de son arme par l’officier n’était pas légalement justifiée. Les accusations préliminaires signifient que les magistrats instructeurs soupçonnent fortement des actes répréhensibles, mais doivent enquêter davantage avant de renvoyer une affaire en justice.

L’officier a déclaré qu’il craignait que lui et son collègue ou quelqu’un d’autre ne soient heurtés par la voiture alors que Nahel tentait de fuir, selon le procureur.

La police nationale française a déclaré que près de la moitié des 875 personnes arrêtées étaient originaires de la région parisienne. Des dizaines de villes à travers la France ont également eu des émeutes. Les troubles se sont étendus jusqu’à la capitale belge, Bruxelles, où une dizaine de personnes ont été arrêtées et plusieurs incendies ont été maîtrisés.

Dans plusieurs quartiers parisiens, des groupes de personnes ont lancé des pétards sur les forces de sécurité. Le commissariat du 12e arrondissement de la ville a été attaqué, tandis que des magasins ont été pillés le long de la rue Rivoli, près du musée du Louvre, et au Forum des Halles, le plus grand centre commercial du centre de Paris.

Dans la ville portuaire méditerranéenne de Marseille, la police a cherché à disperser des groupes violents dans le centre-ville, ont indiqué les autorités régionales.

Le ministre français de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a dénoncé vendredi ce qu’il a qualifié de nuit de « violences rares ». Son bureau a décrit le grand nombre d’arrestations comme faisant partie d’un effort global du gouvernement pour être « extrêmement ferme » avec les émeutiers.

La fusillade, captée en vidéo, a choqué la France et attisé des tensions qui couvaient depuis longtemps entre la police et les jeunes des HLM et autres quartiers défavorisés.

L’avocat du policier détenu, s’exprimant sur la chaîne de télévision française BFMTV, a déclaré que le policier était désolé et « dévasté ». L’officier a fait ce qu’il pensait être nécessaire sur le moment, a déclaré l’avocat Laurent-Franck Lienard au média.

« Il ne se lève pas le matin pour tuer des gens », a déclaré Lienard à propos de l’officier, dont le nom n’a pas été divulgué selon la pratique française dans les affaires pénales. « Il ne voulait vraiment pas tuer. »

La mère de Nahel, identifiée comme Mounia M., a déclaré à la télévision de France 5 qu’elle était en colère contre l’officier qui a tué son enfant unique mais pas contre la police en général. « Il a vu un petit garçon à l’allure arabe, il a voulu se suicider », a-t-elle déclaré, ajoutant que la justice devait être « très ferme ».

« Un policier ne peut pas prendre son arme et tirer sur nos enfants, prendre la vie de nos enfants », a-t-elle déclaré.

La grand-mère de Nahel, dont le nom n’a pas été identifié, a déclaré à la télévision algérienne Ennahar TV que sa famille avait des racines en Algérie. Le ministère algérien des Affaires étrangères a déclaré jeudi dans un communiqué que le chagrin de la famille était largement partagé dans ce pays d’Afrique du Nord.

À la suite du meurtre de Nahel, des militants antiracistes français ont renouvelé leurs plaintes concernant le comportement de la police en général.

La race a été un sujet tabou pendant des décennies en France, officiellement attachée à une doctrine d’universalisme daltonien. Mais certains groupes de plus en plus virulents soutiennent que ce consensus cache une discrimination et un racisme généralisés.

L’utilisation mortelle d’armes à feu est moins courante en France qu’aux États-Unis, bien que 13 personnes qui n’ont pas respecté les contrôles routiers aient été tuées par balle par la police française l’année dernière. Cette année, trois autres personnes, dont Nahel, sont décédées dans des circonstances similaires. Les décès ont suscité des demandes pour plus de responsabilité en France, qui a également vu des protestations contre l’injustice raciale après le meurtre de George Floyd par la police du Minnesota.

À Genève, le bureau des droits de l’homme des Nations Unies s’est dit préoccupé par le meurtre de l’adolescent et les violences qui ont suivi et a demandé instamment que les allégations d’usage disproportionné de la force par les autorités pour réprimer les troubles fassent rapidement l’objet d’une enquête.

« C’est le moment pour le pays de s’attaquer sérieusement aux problèmes profonds du racisme et de la discrimination raciale dans l’application des lois », a déclaré la porte-parole Ravina Shamdasani aux journalistes.

Shamdasani a déclaré que le Comité des Nations unies pour l’élimination de la discrimination raciale s’était inquiété en décembre de « l’utilisation fréquente des contrôles d’identité, des interpellations discriminatoires, de l’application d’amendes forfaitaires imposées par la police ou les forces de l’ordre, qui, selon eux, ciblent de manière disproportionnée les membres de certaines groupes minoritaires. »

Les manifestations de cette semaine ont fait écho aux trois semaines d’émeutes de 2005 qui ont suivi la mort de Bouna Traoré, 15 ans, et de Zyed Benna, 17 ans, qui ont été électrocutés alors qu’ils se cachaient de la police dans une sous-station électrique de Clichy-sous-Bois.

Corbet et Leicester ont rapporté de Paris. Jeffrey Schaeffer et Aurélien Morissard à Nanterre ; Raf Casert à Bruxelles, Claire Rush à Portland, Oregon et Angela Charlton à Paris ont contribué à ce rapport