Manifestations en France: la police arrête 2 400 personnes après des émeutes

NANTERRE, France –

Silencieuses et visiblement angoissées, des centaines de personnes en deuil de la communauté islamique française ont formé samedi une procession solennelle d’une mosquée à un cimetière à flanc de colline pour enterrer un jeune de 17 ans dont le meurtre par la police a déclenché des jours d’émeutes et de pillages à travers le pays.

Soulignant la gravité de la crise, le président Emmanuel Macron a annulé un voyage officiel en Allemagne après une quatrième nuit consécutive de troubles à travers la France. Les responsables ont déclaré qu’ils déployaient à nouveau 45 000 policiers dans les rues du pays dans le but d’éviter une cinquième nuit de violence.

Quelque 2 400 personnes ont été arrêtées au total depuis la mort de l’adolescent mardi. Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a tweeté samedi soir que 200 policiers anti-émeute seraient mobilisés dans la ville portuaire de Marseille, où la télévision a diffusé des images de gaz lacrymogène et d’officiers dans les rues à la tombée de la nuit. Selon la police, 29 personnes y ont été arrêtées et au moins 37 ont été arrêtées à Paris près des Champs-Elysées, où des fourgons de police ont été vus garés devant des magasins de luxe dans l’un des quartiers les plus en vue de la capitale.

Dans un cimetière perché à Nanterre, la banlieue parisienne où l’adolescent identifié uniquement comme Nahel a été tué, des centaines se sont tenus le long de la route pour rendre hommage alors que les personnes en deuil portaient son cercueil blanc d’une mosquée au lieu de sépulture, où les journalistes étaient interdits et dans certains cas. même chassée. Certains des hommes portaient des tapis de prière pliés.

« Les hommes d’abord », a déclaré un responsable à des dizaines de femmes attendant d’entrer dans le cimetière. Mais la mère de Nahel, vêtue de blanc, est entrée sous les applaudissements et s’est dirigée vers la tombe. Beaucoup d’hommes étaient jeunes et arabes ou noirs, venant pleurer un garçon qui aurait pu être eux.

À l’intérieur de la porte du cimetière, le cercueil a été soulevé au-dessus de la foule et porté vers la tombe. Les hommes suivaient, certains tenant des petits garçons par la main. En partant, certains s’essuyaient les yeux. La police était introuvable.

Les troubles pesaient sur le profil diplomatique de Macron. Le bureau du président allemand Frank-Walter Steinmeier a déclaré que Macron avait téléphoné samedi pour demander le report de ce qui aurait été la première visite d’État d’un président français en Allemagne en 23 ans. Macron devait se rendre en Allemagne dimanche soir pour la visite de Berlin et de deux autres villes allemandes.

Le bureau de Macron a déclaré qu’il s’était entretenu avec Steinmeier et, « compte tenu de la situation de sécurité intérieure, le président (Macron) a déclaré qu’il souhaitait rester en France dans les prochains jours ».

Nahel a été abattu lors d’un contrôle routier. La vidéo montrait deux agents à la fenêtre de la voiture, l’un avec son arme pointée sur le conducteur. Alors que l’adolescent s’avançait, l’agent a tiré une fois à travers le pare-brise. Cette semaine, la mère de Nahel a déclaré à la télévision France 5 qu’elle était en colère contre l’officier qui a tiré sur son fils, mais pas contre la police en général.

« Il a vu un petit garçon à l’air arabe, il a voulu se suicider », a-t-elle déclaré.

La famille de Nahel a des racines en Algérie.

La race a été un sujet tabou pendant des décennies en France, officiellement attachée à une doctrine d’universalisme daltonien. Les critiques disent que la doctrine a masqué des générations de racisme systémique.

L’officier accusé d’avoir tué Nahel a reçu une accusation préliminaire d’homicide volontaire, ce qui signifie que les juges d’instruction soupçonnent fortement des actes répréhensibles, mais doivent enquêter davantage avant de renvoyer une affaire en justice. Le procureur de Nanterre, Pascal Prache, a déclaré que son enquête initiale l’avait amené à conclure que l’utilisation de son arme par l’officier n’était pas légalement justifiée.

Des centaines de policiers et de pompiers ont été blessés dans les violences qui ont éclaté après le meurtre. Les autorités n’ont pas publié le décompte des blessures des manifestants. En Guyane française, territoire d’outre-mer, un homme de 54 ans est mort après avoir été touché par une balle perdue.

La réaction au meurtre a été un puissant rappel de la pauvreté persistante, de la discrimination, du chômage et d’autres manques d’opportunités dans les quartiers de France où de nombreux habitants trouvent leurs racines dans les anciennes colonies françaises, comme là où Nahel a grandi.

« L’histoire de Nahel, c’est le briquet qui a allumé le gaz. Des jeunes désespérés l’attendaient. Nous manquons de logements et d’emplois, et quand nous avons (des emplois), nos salaires sont trop bas », a déclaré Samba Seck, un homme de 39 ans. ouvrier des transports dans la banlieue parisienne de Clichy-sous-Bois.

Clichy a été le berceau de semaines d’émeutes en 2005 qui ont secoué la France, provoquées par la mort de deux adolescents électrocutés dans une sous-station électrique alors qu’ils fuyaient la police. L’un des garçons vivait dans le même lotissement que Seck.

Comme de nombreux habitants de Clichy, il a déploré les violences visant sa ville, où les restes d’une voiture incendiée se trouvaient sous son immeuble, et l’entrée de la mairie a été incendiée lors d’émeutes cette semaine.

« Les jeunes cassent tout, mais nous sommes déjà pauvres, nous n’avons rien », a-t-il dit, ajoutant que « les jeunes ont peur de mourir aux mains de la police ».

Malgré l’escalade de la crise, Macron a retardé la déclaration de l’état d’urgence, une option utilisée en 2005. Mais le gouvernement a intensifié sa réponse policière, avec le déploiement massif de policiers, dont certains ont été rappelés de vacances.

Le ministre français de la Justice, Dupond-Moretti, a averti samedi que les jeunes qui partagent des appels à la violence sur Snapchat ou d’autres applications pourraient faire l’objet de poursuites judiciaires. Macron a accusé les médias sociaux d’alimenter la violence.

Le ministre des Finances, Bruno Le Maire, a promis un soutien gouvernemental aux commerçants.

« Il n’y a pas de nation sans ordre, sans règles communes », a-t-il déclaré.

Le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a ordonné la fermeture nocturne de tous les bus et tramways publics à l’échelle nationale, qui ont été parmi les cibles des émeutiers. Il a également déclaré avoir averti les réseaux sociaux de ne pas se laisser utiliser comme canaux d’appels à la violence.

La violence survient un peu plus d’un an avant que Paris et d’autres villes françaises n’accueillent des athlètes olympiques et des millions de visiteurs pour les Jeux olympiques d’été, dont les organisateurs surveillaient de près la situation alors que les préparatifs de la compétition se poursuivent.

Treize personnes qui n’ont pas respecté les contrôles routiers ont été tuées par balle par la police française l’année dernière. Cette année, trois autres personnes, dont Nahel, sont décédées dans des circonstances similaires. Les décès ont suscité des demandes pour plus de responsabilité en France, qui a également vu des manifestations de justice raciale après le meurtre de George Floyd par la police du Minnesota.

Charlton a rapporté de Paris. les rédacteurs d’Associated Press Jade le Deley à Clichy-sous-Bois, France; Claire Rush à Portland, Oregon; Jocelyn Noveck à New York : et Geir Moulson à Berlin, ont contribué à ce rapport.