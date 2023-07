Manifestations en France contre la mort par balle d’un adolescent par la police, expliquées

Les protestations et les émeutes se sont propagées de Paris à d’autres villes françaises, une grande partie de la colère étant dirigée non seulement contre la police, mais aussi contre Macron et d’autres membres de l’élite politique. Lors de manifestations nocturnes depuis le meurtre de mardi, des manifestants, principalement des jeunes, se sont affrontés à la police lors de batailles de rue, de pillages et d’incendies de voitures en cours de route.