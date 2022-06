Manifestations en Équateur : le mouvement indigène teste la présidence de Guillermo Lasso

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

QUITO, Équateur – Les manifestants indigènes de l’Équateur ont été crédités dans le passé d’avoir mis le pays à genoux – et chassé trois présidents de leurs fonctions. Aujourd’hui, le puissant mouvement indigène du pays sud-américain est à nouveau descendu dans la rue, menant 12 jours de manifestations nationales qui ont paralysé la capitale et testé le gouvernement de Guillermo Lasso, l’un des derniers dirigeants conservateurs du continent, à peine un an après le début de sa présidence.

Des manifestants ont traversé Quito, se sont affrontés avec la police et ont bloqué des autoroutes à travers le pays, provoquant des pénuries de nourriture et de carburant. Alors que les forces gouvernementales ont cherché à réprimer les protestations croissantes cette semaine, au moins quatre personnes sont mortes, quatre ont disparu et 93 ont été blessées. Des dizaines de personnes ont été arrêtées, selon des groupes locaux de défense des droits humains, et au moins 114 policiers ont été blessés, selon les autorités.

Comme en 2019, lorsque les manifestations pré-pandémiques menées par le Les autochtones ont paralysé l’Équateur, les organisateurs exploitent la frustration suscitée par les prix du carburant. L’essence coûte moins cher en Équateur que dans les autres pays de la région, mais le l’année dernière, le gouvernement a réduit les subventions de longue date, faisant presque doubler les prix à la pompe.

Mais cette fois, la Confédération des nationalités indigènes de l’Équateur en demande plus. Le mouvement appelle à des réformes économiques pour lutter contre les inégalités croissantes dans un pays qui souffre encore des ravages économiques causés par la pandémie, qui a été particulièrement mortelle ici.

Selon les manifestants, les communautés autochtones et rurales ont été touchées de manière disproportionnée par l’inflation, la flambée des prix de l’essence et les mesures d’austérité. L’organisation a présenté au gouvernement une liste de 10 demandes, dont un meilleur plan de création d’emplois, des investissements accrus dans l’éducation publique et les soins de santé, et l’arrêt de l’expansion pétrolière et minière.

Mario Granja a rejoint les manifestants cette semaine sur l’Avenida 12 de Octubre dans le centre de Quito. La police avait bloqué la circulation dans la rue normalement animée; les manifestants ont allumé des feux d’eucalyptus dans le but de conjurer les effets des gaz lacrymogènes brûlant les yeux qui persistaient dans l’air.

“Je viens ici pour me battre pour le prix du carburant… pour l’éducation de nos enfants et pour le travail”, a déclaré cet ouvrier du bâtiment de 57 ans. « Nous voulons que le président parte. Il ment au peuple, et le peuple est fatigué d’être trompé.

Les électeurs de toute l’Amérique latine, l’une des régions les plus durement touchées par la pandémie et son bilan économique, ont voté contre les présidents et les partis en faveur de politiciens promettant le changement. La victoire de Lasso en Équateur l’année dernière, sur le candidat trié sur le volet par l’ancien président Rafael Correa, équivalait à une réprimande des gouvernements de gauche qui détenaient depuis longtemps le pouvoir dans le pays. Lasso, un banquier conservateur, a promis d’intensifier les vaccinations contre les coronavirus, de relancer l’économie du pays et de créer plus d’opportunités d’emploi, y compris pour les peuples autochtones.

Lasso a bénéficié lors de l’élection du mécontentement des peuples autochtones, qui ne représentent qu’environ 10 % de la population mais constituent une force politique puissante et organisée. Après le Le candidat autochtone Yaku Pérez n’a pas réussi à se rendre au deuxième tour de scrutin, de nombreux électeurs autochtones ont voté en blanc, aidant Lasso.

Un an plus tard, l’Équateur souffre d’un chômage croissant, d’une pénurie de médicaments, d’étudiants toujours non scolarisés, d’une recrudescence de la violence liée à la drogue et des massacres dans les prisons. Lasso s’est davantage concentré sur les défis macroéconomiques, tels que la réduction du déficit budgétaire et le remboursement de la dette extérieure, que sur les programmes sociaux exigés par une population aux prises avec la pauvreté. Le sociologue Decio Machado, consultant politique indépendant, a déclaré que approche reflétait un « manque total de sensibilité ».

Cela a valu au président de couler l’approbation et l’opposition croissante à l’Assemblée nationale et dans la rue. Les législateurs associés à Correa ont lancé un processus à l’assemblée vendredi pour voter sur le retrait de Lasso.

Lasso n’a répondu que partiellement aux revendications des manifestants. Il a annoncé la semaine dernière son intention de subventionner de 50 % les coûts des engrais pour les petits et moyens agriculteurs. Il a déclaré que la banque publique pardonnerait les prêts en souffrance d’une valeur allant jusqu’à 3 000 dollars. Il a également déclaré qu’il n’y aurait pas d’augmentation supplémentaire du coût du diesel, qui serait limité à 1,90 $ le gallon, ou de l’essence, qui serait limitée à 2,55 $. Les deux sont au-dessus des demandes des manifestants de 1,50 $ et 2,10 $ le gallon.

“J’ai appelé au dialogue et la réponse a été plus de violence”, a déclaré Lasso dans des propos télévisés. “Il n’y a aucune intention de trouver des solutions.”

Leonidas Iza, président de la confédération indigène, a déclaré que les propositions de Lasso ne répondaient pas pleinement aux demandes des manifestants. Il doutait également de la sincérité du président dans leur mise en œuvre.

Les défis de Lasso pourraient servir d’avertissement aux autres présidents récemment élus dans la région qui ont courtisé les électeurs en colère avec des promesses de changement.

“Dans des pays aussi inégaux, quand les gens voient quelqu’un de nouveau, ils ont d’énormes attentes”, a déclaré Santiago Basabe, politologue à la Faculté latino-américaine des sciences sociales en Équateur. « Lorsque vous avez déjà offert plus que vous ne pouvez donner, les gens ne reculeront pas. … Si vous ne suivez pas jusqu’au bout, les gens vont s’irriter.

Et dans le cas de la communauté indigène de l’Équateur, les gens se mobiliseront.

La Confédération des nationalités indigènes de l’Équateur est reconnue pour avoir aidé à renverser trois gouvernements en Équateur entre 1997 et 2005, en menant des manifestations de rue massives pendant plusieurs jours qui ont poussé l’Assemblée nationale à rejeter les présidents pour incapacité à gouverner. Aujourd’hui, beaucoup, y compris Lasso, disent que le groupe essaie de faire de même.

Mais ce ne sera pas aussi facile cette fois. L’assemblée exige maintenant un vote des deux tiers pour destituer un président, plus de l’exigence de majorité du passé.

Lasso a répondu aux protestations en déclenchant un état d’urgence de 30 jours dans six provinces, dont Pichincha, qui abrite Quito. La police a occupé la Casa de la Cultura, un centre culturel du centre de Quito qui a une importance historique en tant que base pour les manifestants autochtones qui viennent de la campagne. La police s’est retirée du bâtiment jeudi.

Plusieurs groupes, dont Amnesty International, ont appelé à un dialogue entre le gouvernement et le mouvement pour mettre fin immédiatement aux manifestations. Les deux parties se disent ouvertes au dialogue, mais Iza de la confédération a exigé que le gouvernement lève l’état d’urgence avant de s’asseoir à la table.

“Nous avons toujours eu notre porte ouverte au dialogue – nous avons seulement dit que les pourparlers ne pouvaient pas se moquer du peuple équatorien”, a déclaré Iza lors d’une conférence de presse. conférence. Il a déclaré que tout dialogue avec le gouvernement doit aboutir à des résultats. Il a eu plusieurs réunions avec le président au cours de l’année écoulée, a-t-il déclaré. Tous, dit-il, se sont soldés par des promesses vides.

Pendant ce temps, la colère contre les manifestants et les perturbations qu’ils provoquent dans la vie quotidienne augmentent, notamment à Quito, où des affrontements entre manifestants et policiers ont bloqué des quartiers entiers du centre-ville. Les contre-manifestants ont organisé mercredi des « manifestations pour la paix » dans la capitale, criant « Nous voulons travailler !

Le gouvernement affirme que les huit premiers jours de manifestations ont coûté plus de 110 millions de dollars, affectant quelque 1,4 million d’emplois. La Fédération équatorienne des exportateurs affirme que les barrages routiers, affectant principalement les industries des fleurs, du brocoli, du bois et de la banane, lui ont coûté 27 millions de dollars en exportations.

Granja s’est rendue à Quito dans une caravane lundi soir depuis la province de Cotopaxi. Ordinairement, le le trajet prendrait moins d’une heure, mais il a fallu 10 heures à la caravane car elle rencontrait des barrages de police en cours de route.

Il dort par terre à l’Université salésienne, l’une des deux universités de Quito qui a ouvert ses portes à quelque 18 000 manifestants de la campagne équatorienne.

De retour dans sa communauté de Tancuchi, a déclaré Granja, il est poussé à ses limites. Il a du mal à trouver du travail comme ouvrier du bâtiment ; quand il le fait, le salaire est de 100 $ par semaine, et non des 150 $ qu’il recevait avant la pandémie. Le prix de certains produits de base, quant à lui, a doublé. L’huile de cuisson est passée de 2 $ le litre à près de 4,50 $ le litre. Un dollar utilisé pour acheter huit petits pains. Aujourd’hui, il n’en achète que quatre.