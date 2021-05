Manifestations en Colombie – De violents affrontements avec des flics font 19 morts alors que l’ONU accuse des officiers d’avoir tiré sur des manifestants

AU MOINS 19 personnes ont été tuées après de violents affrontements entre manifestants et flics alors qu’une semaine de troubles se déroulait en Colombie.

Les Nations Unies ont condamné des scènes dans les grandes villes qui ont vu la police anti-émeute se déchaîner dans les rues et tirer sur des manifestants.

L’ONU a accusé les flics d’émeutes d’avoir tiré sur des manifestants Crédit: AP

Au moins 19 personnes ont été tuées lors des manifestations Crédit: EPA

Un policier finit par lancer une grenade assourdissante sur les manifestants à Cali Crédit: AP

Quelque 87 personnes sont portées disparues depuis le début des manifestations la semaine dernière avec au moins cinq personnes tuées à Cali lundi soir.

Cali a été le théâtre de plusieurs nuits d’émeutes lorsque les manifestations ont commencé par une grève nationale le 28 avril – principalement en opposition à une réforme fiscale désormais suspendue.

Mais les manifestants disent que cela ne suffit pas et veulent que des améliorations soient apportées aux systèmes de santé, de retraite et d’éducation de la Colombie.

Mardi, un porte-parole des droits de l’homme de l’ONU a déclaré: « Nous sommes profondément alarmés par les développements à Cali pendant la nuit, où la police a ouvert le feu sur des manifestants, et un certain nombre de personnes ont été tuées et blessées », rapporte le Guardian.

Les émeutiers sont également scandalisés par la «force excessive» utilisée par la police, certains chargeant des foules à motocyclette.

Marta Hurtado, porte-parole du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, a déclaré aux journalistes: « Ce que nous pouvons dire clairement, c’est que nous avons reçu des rapports, et nous avons des témoins, (sur) l’usage excessif de la force par des agents de sécurité, des tirs, des balles réelles utilisé, les passages à tabac des manifestants et aussi les détentions. «

Mais le ministre de la Défense de Columbua, Diego Molano, a fait valoir que la conduite des officiers «relevait de la loi».

«Notre devoir est de protéger ceux qui protestent – et ceux qui ne le font pas – de ceux qui se déguisent et profitent de ces foules pour terroriser les Colombiens», a-t-il déclaré.