Manifestations en Chine: les tensions à Shanghai restent «très, très élevées» alors que les groupes de masse se dispersent | Nouvelles du monde

Ça a été une journée vraiment très intéressante ici.

Quand nous nous sommes réveillés ce matin, à la suite de ces grandes manifestations que nous avons vues la nuit dernièrela tension à Shanghai était en effet très, très élevée.

Au carrefour où nous sommes entrés en équipe, il était presque impossible de soulever un téléphone ou une caméra sans que la police ne soit immédiatement sur nous.

Nous avons vu des gens être arrêtés simplement, semble-t-il, pour s’être attardés un peu trop longtemps.

Il y avait beaucoup de barricades le long de ces routes principales et c’était extrêmement tendu.

C’est encore tendu à la croisée des chemins ; il n’est certainement pas sûr de diffuser en direct à partir de là et il y a toujours une forte présence policière.

Mais, fait intéressant, on a le sentiment qu’il y a un léger soupir de soulagement de la part des autorités, car il semble qu’il n’y ait pas eu de rassemblements massifs de personnes comme beaucoup le pensaient.

Et parce qu’il n’y a pas eu ces rassemblements, la police a légèrement reculé.

Mais il y a eu de petits actes de protestation provocants.

On a le sentiment que les gens ont reçu le message plus tôt dans la journée que tout rassemblement ce soir serait rapidement et fortement réprimé.

C’est peut-être parce que c’est lundi et que les gens sont peut-être allés au travail ou à l’université.

On a l’impression que les gens respirent, font le point et il y a eu beaucoup d’arrestations hier.

Les gens sont toujours profondément las des restrictions zéro-COVID ici en Chine.