Manifestations en Chine : Au cœur des manifestations contre le zéro-Covid, les jeunes crient pour la liberté

Pour la première fois depuis des décennies, des milliers de personnes ont défié les autorités chinoises de manifester dans les universités et dans les rues des grandes villes, exigeant d’être libérées non seulement des tests et des blocages incessants de Covid, mais aussi de la censure stricte et de l’emprise resserrée du Parti communiste sur tous aspect de la vie.

Dans tout le pays, “veulent la liberté” est devenu le cri de ralliement d’une vague de protestations principalement menées par la jeune génération, certaines trop jeunes pour avoir pris part à des actes antérieurs de dissidence ouverte contre le gouvernement.

“Donnez-moi la liberté ou donnez-moi la mort!” des foules par centaines ont crié dans plusieurs villes, selon des vidéos circulant en ligne, alors que des veillées pour marquer la mort d’au moins 10 personnes dans un incendie au Xinjiang se sont transformées en rassemblements politiques.

Les vidéos circulant en ligne semblent suggérer que la politique stricte de zéro Covid de la Chine a initialement empêché les secouristes d’accéder à la scène, provoquant la colère des habitants de tout le pays qui ont enduré trois ans de contrôles Covid variables.

Certains manifestants ont scandé la liberté d’expression, la démocratie, l’État de droit, les droits de l’homme et d’autres revendications politiques dans les villes, du centre financier oriental de Shanghai à la capitale Pékin, la métropole méridionale de Guangzhou et Chengdu à l’ouest.

CNN a vérifié des manifestations dans 16 endroits, avec des informations sur d’autres manifestations dans des dizaines d’autres villes et universités à travers le pays.

Les manifestants descendent dans les rues de Hong Kong en solidarité avec le continent

Alors que les manifestations dans plusieurs régions de Chine semblent s’être largement dispersées pacifiquement au cours du week-end, certaines ont rencontré une réponse plus forte de la part des autorités – et la sécurité a été renforcée dans les villes d’un pays où les autorités disposent de capacités de surveillance et de sécurité étendues.

A Pékin, une forte présence policière était apparente lundi soir, un jour après que des manifestations y ont éclaté. Des véhicules de police, dont beaucoup étaient garés avec leurs phares clignotants, bordaient des rues étrangement calmes dans certaines parties de la capitale, y compris près de Liangmaqiao, dans le quartier central de Chaoyang, où une grande foule de manifestants s’était rassemblée dimanche soir.

Lorsqu’on lui a demandé lundi si “l’affichage généralisé de la colère et de la frustration” constaté à travers le pays pourrait inciter la Chine à s’éloigner de son approche zéro-Covid, un porte-parole du ministère des Affaires étrangères a rejeté les suggestions de dissidence.

“Ce que vous avez mentionné ne reflète pas ce qui s’est réellement passé”, a déclaré le porte-parole Zhao Lijian, qui a ajouté que les autorités avaient “fait des ajustements” à leurs politiques Covid en fonction des “réalités sur le terrain”.

“Nous pensons qu’avec la direction du Parti communiste chinois et du peuple chinois, notre combat contre le Covid-19 sera couronné de succès”, a-t-il déclaré.

Dans une protestation symbolique contre une censure de plus en plus stricte, de jeunes manifestants à travers la Chine ont brandi des feuilles de papier blanc – une métaphore pour les innombrables messages critiques, articles de presse et comptes de médias sociaux francs qui ont été effacés d’Internet.

« Je pense que dans une société juste, personne ne devrait être criminalisé pour son discours. Il ne devrait pas y avoir qu’une seule voix dans notre société – nous avons besoin d’une variété de voix », a déclaré un manifestant de Pékin à CNN aux premières heures de lundi alors qu’il marchait sur le troisième périphérique de la ville avec une fine pile de papier blanc A4.

“J’espère qu’à l’avenir, je ne tiendrai plus un morceau de papier blanc pour ce que je veux vraiment exprimer”, a déclaré le manifestant, que CNN ne nomme pas en raison de préoccupations concernant les répercussions de sa prise de parole.

Les Nations unies ont exhorté lundi les autorités chinoises à garantir le “droit du peuple à manifester pacifiquement”, a déclaré le porte-parole du secrétaire général, Stéphane Dujarric, lors d’un point de presse quotidien.

Le ministre britannique des Affaires étrangères, James Cleverly, a déclaré que le Parti communiste au pouvoir en Chine devrait « prendre note » des manifestations.

« Les protestations contre le gouvernement chinois sont rares. Et donc quand ils se produisent, je pense que cela vaut la peine que nous en prenions note, mais plus important encore, je pense qu’il incombe au gouvernement chinois de faire attention à son propre peuple », a déclaré Cleverly aux journalistes.

Tout au long du week-end, les censeurs ont rapidement supprimé les vidéos et les photos des manifestations sur Internet chinois, bien que les images surprenantes aient fait la une des journaux dans le monde entier.

Dans les commentaires en ligne, les médias d’État chinois n’ont fait aucune mention des manifestations, se concentrant plutôt sur les points forts des politiques anti-Covid de Pékin, soulignant qu’elles étaient à la fois “scientifiques et efficaces”.

Mais pour de nombreux manifestants, les manifestations représentent bien plus que Covid – elles rassemblent de nombreux jeunes à l’esprit libéral dont les tentatives de s’exprimer pourraient autrement être contrecarrées par une stricte censure en ligne.

Un habitant de Shanghai dans la vingtaine qui a participé à la veillée aux chandelles aux premières heures de dimanche a déclaré avoir été accueilli par d’autres jeunes tenant des papiers blancs, des fleurs et criant “veulent la liberté” alors qu’ils se dirigeaient vers le mémorial de fortune.

“Mes amis et moi avons tous vécu le verrouillage de Shanghai, et la soi-disant” poigne de fer “(de l’État) est tombée sur nous tous”, ont-ils déclaré à CNN, “Cette nuit-là, j’ai senti que je pouvais enfin faire quelque chose. Je ne pouvais pas rester assis, je devais y aller.

Ils fondirent silencieusement en larmes dans la foule alors que les chants réclamant la liberté devenaient de plus en plus forts.

« À ce moment-là, j’ai senti que je n’étais pas seul », ont-ils déclaré. “J’ai réalisé que je n’étais pas le seul à penser de cette façon.”

Dans certains cas, les protestations ont pris un ton encore plus provocateur et ont ouvertement appelé à un changement politique.

Lors de la première nuit des manifestations à Shanghai, une foule a crié « Descendez, Xi Jinping ! Démissionnez, Parti communiste ! dans un défi direct et sans précédent au plus haut dirigeant. Dimanche soir, certains manifestants ont de nouveau scandé pour le retrait de Xi.

À Chengdu, les manifestants n’ont pas nommé Xi, mais leur message était difficile à manquer. “Opposition à la dictature !” ont scandé des centaines de personnes emballant les berges animées du fleuve dans un quartier populaire de restauration et de shopping dimanche soir, selon des vidéos et un participant.

« Nous ne voulons pas de dirigeants à vie. Nous ne voulons pas d’empereurs ! ont-ils crié dans une référence à peine voilée au dirigeant chinois, qui a entamé le mois dernier un troisième mandat bouleversant les normes.

Selon le participant, la foule a également protesté contre les révisions de la charte du parti et de la constitution de l’État – qui ont permis à Xi de consolider davantage son emprise sur le pouvoir et de supprimer les limites du mandat présidentiel.

Tout comme à Shanghai, le rassemblement a commencé par une petite veillée aux chandelles pour les personnes tuées dans l’incendie d’Urumqi jeudi.

Mais au fur et à mesure que de plus en plus de personnes se rassemblaient, la veillée s’est transformée en une arène plus bruyante pour exprimer des griefs politiques.

“Tout le monde a commencé à crier ces slogans très naturellement”, a déclaré le participant. “Il est si rare que nous ayons un rassemblement et une manifestation d’une telle envergure. Les mots de deuil ne nous ont pas semblé suffisants et nous avons dû crier quelques mots que nous voulions dire.

Pour elle, l’expérience de la censure étouffante alimente inévitablement le désir de “liberté institutionnelle et spirituelle”, et pleurer les victimes et exiger la démocratie et la liberté sont deux choses “inséparables”.

“Nous savons tous que la raison pour laquelle nous devons continuer à subir des confinements et des tests Covid est qu’il s’agit d’un mouvement politique, et non d’une réponse scientifique et logique de prévention des épidémies”, a-t-elle déclaré. “C’est pourquoi nous avons plus d’exigences politiques autres que la levée des blocages.”

La manifestante de Chengdu a déclaré qu’elle se sentait encouragée par la vague de manifestations qui balayait le pays.

“Il s’avère qu’il y a tellement de gens qui sont bien éveillés”, a-t-elle déclaré. “J’ai l’impression de voir une lueur de lumière venir devant moi.”