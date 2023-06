Manifestations, empoisonnement et prison : la vie du chef de l’opposition du Kremlin, Alexeï Navalny

LONDRES (AP) – En l’espace d’une décennie, Alexei Navalny est passé du plus grand ennemi du Kremlin au prisonnier politique le plus en vue de Russie.

Déjà purgeant deux condamnations qui l’ont conduit en prison pendant au moins neuf ans, il fait face à un nouveau procès qui pourrait le retenir pendant encore deux décennies.

La première audience a eu lieu lundi dans la colonie pénitentiaire n° 6, où Navalny est détenu, dans la ville de Melekhovo, à environ 230 kilomètres (plus de 140 miles) à l’est de Moscou.

Un aperçu de la vie de Navalny, de son activisme politique et des accusations auxquelles il a été confronté au fil des ans :

4 juin 1976 — Navalny est né dans la partie ouest de la région de Moscou.

1997 — Diplômé de l’université russe RUDN, où il s’est spécialisé en droit ; obtient un diplôme en économie en 2001 tout en travaillant comme avocat.

2004 – Forme un mouvement contre le surdéveloppement rampant à Moscou, selon son site Web de campagne.

2008 – Gagne en notoriété pour avoir allégué la corruption dans des entreprises publiques, telles que le géant gazier Gazprom et le géant pétrolier Rosneft, à travers ses blogs et autres publications.

2010 – Fonde RosPil, un projet anti-corruption dirigé par une équipe d’avocats qui analyse les dépenses des agences et des entreprises de l’État, expose les violations et les conteste devant les tribunaux.

2011 — Établit la Fondation pour la lutte contre la corruption, qui deviendra la plate-forme principale de son équipe pour exposer la corruption présumée parmi les plus hauts rangs politiques de la Russie.

Décembre 2011 – Participe à des manifestations de masse déclenchées par des informations faisant état d’un truquage généralisé des élections législatives russes, et est arrêté et emprisonné pendant 15 jours pour « avoir défié un représentant du gouvernement ». Mars 2012 — Après la réélection et l’investiture du président Vladimir Poutine, des manifestations de masse éclatent à Moscou et ailleurs. Navalny accuse des personnalités clés, dont le vice-Premier ministre Igor Shuvalov et l’homme fort de la Tchétchénie, Ramzan Kadyrov, de corruption.

Juillet 2012 – La commission d’enquête russe accuse Navalny de détournement de fonds impliquant Kirovles, une entreprise forestière publique de la région de Kirov, tout en agissant en tant que conseiller du gouverneur local. Navalny rejette les allégations comme politiquement motivées.

Décembre 2012 – La commission d’enquête lance une autre enquête sur un détournement de fonds présumé dans une filiale russe liée à Navalny d’Yves Rocher, une société française de cosmétiques. Navalny dit à nouveau que les allégations sont politiquement motivées.

2013 – Navalny se présente à la mairie de Moscou – une décision que les autorités non seulement autorisent mais encouragent dans le but de donner un vernis de démocratie à la course qui vise à renforcer le profil du titulaire, Sergueï Sobianine.

Juillet 2013 — Un tribunal de Kirov condamne Navalny pour détournement de fonds dans l’affaire Kirovles, le condamnant à cinq ans de prison. L’accusation demande la libération de Navalny dans l’attente de son appel, et il reprend sa campagne.

Septembre 2013 – Les résultats officiels montrent que Navalny termine deuxième dans la course à la mairie derrière Sobyanin, avec 27% des voix, après une campagne électorale et de collecte de fonds réussie, recueillant un montant sans précédent de 97,3 millions de roubles (2,9 millions de dollars) auprès de partisans individuels.

Octobre 2013 — Un tribunal condamne Navalny à une peine avec sursis dans l’affaire Kirovles. Février 2014 — Navalny est assigné à résidence dans le cadre de l’affaire Yves Rocher et interdit d’internet. Son blog continue d’être mis à jour régulièrement, vraisemblablement par son équipe, détaillant les allégations de corruption de divers responsables russes.

Décembre 2014 — Navalny et son frère Oleg sont reconnus coupables d’escroquerie dans l’affaire Yves Rocher. Navalny écope d’une peine de 3 ans et demi avec sursis, tandis que son frère est condamné à une peine de prison. Tous deux font appel devant la Cour européenne des droits de l’homme.

Décembre 2015 – La Fondation Navalny pour la lutte contre la corruption publie sa première vidéo longue durée – un documentaire YouTube intitulé « Chaika », qui signifie « mouette » en russe mais qui est aussi le nom de famille du procureur général de l’époque, Yury Chaika. La vidéo de 44 minutes l’accuse de corruption et de liens présumés avec un groupe criminel notoire et a accumulé 26 millions de vues sur YouTube. Chaika et d’autres responsables russes nient les accusations.

Février 2016 — La Cour européenne des droits de l’homme déclare que la Russie a violé le droit de Navalny à un procès équitable dans l’affaire Kirovles, ordonnant au gouvernement de payer ses frais de justice et dommages-intérêts.

Novembre 2016 – La Cour suprême de Russie annule la condamnation de Navalny et renvoie l’affaire au tribunal d’origine de la ville de Kirov pour examen.

Décembre 2016 — Navalny annonce qu’il se présentera à l’élection présidentielle russe de 2018.

Février 2017 – Le tribunal de Kirov rejuge Navalny et maintient sa peine de cinq ans avec sursis à partir de 2013.

Mars 2017 – Navalny publie un documentaire sur YouTube accusant le Premier ministre Dmitri Medvedev de corruption, obtenant plus de 7 millions de vues au cours de sa première semaine. Une série de manifestations anti-corruption à travers la Russie attirent des dizaines de milliers de personnes et il y a des arrestations massives. Navalny parcourt le pays pour ouvrir des bureaux de campagne, organise de grands rassemblements et est emprisonné à plusieurs reprises pour des manifestations non autorisées.

27 avril 2017 – Des assaillants non identifiés lui lancent un désinfectant vert au visage, endommageant son œil droit. Il impute l’attentat au Kremlin.

Octobre 2017 — La Cour européenne des droits de l’homme juge la condamnation pour fraude de Navalny dans l’affaire Yves Rocher « arbitraire et manifestement déraisonnable ».

Décembre 2017 – La Commission électorale centrale de Russie lui interdit de se présenter à la présidence pour sa condamnation dans l’affaire Kirovles, une décision condamnée par l’UE comme jetant un « sérieux doute » sur l’élection. Juillet 2019 – Les membres de l’équipe de Navalny, ainsi que d’autres militants de l’opposition, se voient interdire de se présenter au conseil municipal de Moscou, déclenchant des manifestations qui sont violemment dispersées, avec des milliers d’arrestations. L’équipe de Navalny réagit en promouvant la stratégie du « vote intelligent », encourageant l’élection de n’importe quel candidat à l’exception de ceux du parti Russie unie du Kremlin. La stratégie fonctionne, le parti perdant sa majorité. 2020 Navalny cherche à déployer la stratégie de vote intelligent lors des élections régionales de septembre et parcourt la Sibérie dans le cadre de cet effort.

20 août 2020 – Lors d’un vol en provenance de la ville de Tomsk, où il travaillait avec des militants locaux, Navalny tombe malade et l’avion effectue un atterrissage d’urgence dans la ville voisine d’Omsk. Hospitalisé dans le coma, l’équipe de Navalny soupçonne qu’il a été empoisonné.

22 août 2020 – Un Navalny comateux est transporté par avion dans un hôpital de Berlin.

24 août 2020 – Les autorités allemandes confirment que Navalny a été empoisonné avec un agent neurotoxique de l’ère soviétique. Après avoir récupéré, il blâme le Kremlin, une accusation démentie par les responsables russes.

17 janvier 2021 – Après cinq mois en Allemagne, Navalny est arrêté à son retour en Russie, les autorités alléguant que sa convalescence à l’étranger a violé les termes de sa peine avec sursis dans l’affaire Yves Rocher. Son arrestation déclenche certaines des plus grandes manifestations en Russie depuis des années. Des milliers sont arrêtés.

2 février 2021 – Un tribunal de Moscou ordonne à Navalny de purger 2 ans et demi de prison pour sa violation de la libération conditionnelle. En prison, Navalny organise une grève de la faim de trois semaines pour protester contre le manque de soins médicaux et la privation de sommeil.

Juin 2021 – Un tribunal de Moscou déclare la Fondation Navalny pour la lutte contre la corruption et environ 40 bureaux régionaux comme extrémistes, fermant son réseau politique. Des associés proches et des membres de l’équipe font face à des poursuites et quittent la Russie sous pression. Navalny reste en contact avec ses avocats et son équipe depuis la prison, et ils mettent à jour ses comptes sur les réseaux sociaux.

24 février 2022 — La Russie envahit l’Ukraine. Navalny condamne la guerre dans des publications sur les réseaux sociaux depuis sa prison et lors de ses comparutions devant le tribunal.

22 mars 2022 – Navalny est condamné à une peine supplémentaire de neuf ans pour détournement de fonds et outrage au tribunal dans une affaire que ses partisans ont rejetée comme fabriquée. Il est transféré dans une prison à sécurité maximale de la région de Vladimir, dans l’ouest de la Russie.

Juillet 2022 – L’équipe de Navalny annonce la relance de la Fondation anti-corruption en tant qu’organisation internationale avec un conseil consultatif comprenant Francis Fukuayama, Anne Applebaum et le membre du Parlement européen et ancien Premier ministre belge Guy Verhofstadt. Navalny continue d’intenter des poursuites en prison et tente de former un syndicat dans l’établissement. En réponse, les responsables pénitentiaires commencent régulièrement à le placer à l’isolement pour de prétendues violations disciplinaires telles que le fait de ne pas bien boutonner son vêtement ou de ne pas se laver le visage à une heure précise. 2023 – Plus de 400 médecins russes signent une lettre ouverte à Poutine, demandant instamment de mettre fin aux « abus » de Navalny, à la suite d’informations selon lesquelles il s’est vu refuser des médicaments de base après avoir attrapé la grippe. Son équipe s’inquiète pour sa santé, déclarant en avril qu’il souffrait de douleurs aiguës à l’estomac et soupçonnait qu’il était lentement empoisonné.

12 mars 2023 — « Navalny », un film sur l’attentat contre le chef de l’opposition, remporte l’Oscar du meilleur long métrage documentaire.

26 avril 2023 – Apparaissant sur une liaison vidéo depuis la prison lors d’une audience, Navalny a déclaré qu’il faisait face à de nouvelles accusations d’extrémisme et de terrorisme qui pourraient le garder derrière les barreaux pour le reste de sa vie. Il a ajouté sardoniquement que les accusations impliquent que « je mène des attaques terroristes alors que je suis en prison ». Une audience a été fixée au 6 juin.

___

Litvinova a rapporté de Tallinn, Estonie.

Joanna Kozlowska et Dasha Litvinova, Associated Press