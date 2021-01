Manifestations électorales américaines et prise d’assaut de Capitol Hill

Les partisans protestataires du président Donald Trump ont violé le bâtiment du Capitole américain mercredi.

Il y avait confusion dans la chambre de la Chambre alors que les portes du Capitole étaient verrouillées et que le débat sur le décompte électoral était suspendu.

Un représentant de la police du Capitole a pris la parole depuis un lutrin sur l’estrade et a dit aux législateurs de rester calmes, et que de plus amples informations seraient bientôt disponibles.

Les manifestants ont pris d’assaut le Capitole peu de temps après que Trump se soit adressé à des milliers de ses partisans, agaçant la foule avec ses allégations sans fondement de fraude électorale.

On pouvait voir les manifestants défiler dans le majestueux Statuary Hall du Capitole en criant et en agitant les bannières Trump et les drapeaux américains.

Certains législateurs de la Chambre ont tweeté qu’ils s’abritaient sur place dans leurs bureaux.

La police a repris le contrôle quelques heures plus tard et Trump a accepté que son mandat touche à sa fin, tout en maintenant les allégations de fraude électorale.