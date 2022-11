Manifestations du M25: Just Stop Oil eco mob cible à nouveau l’autoroute après que la police ait déjoué un complot avec l’aide de The Sun

Les ECO-yobs bloquent à nouveau le M25 – menaçant un troisième jour consécutif de chaos dans les voyages.

Les manifestants de Just Stop Oil ont grimpé sur des portiques à deux jonctions ce matin après que plus de 11 jonctions de l’autoroute britannique très fréquentée se soient arrêtées hier.

Les manifestants ont de nouveau bloqué le M25 Crédit : LNP

Et lundi, la foule s’est collée et enfermée pour signer des structures à 13 endroits – se vantant que ce serait “la plus grande manifestation de l’histoire britannique”.

Cependant, en moins d’une heure, les flics ont maîtrisé la situation après que The Sun ait prévenu les flics.

Ce matin, les éco-idiots ont jusqu’à présent bloqué la sortie 8 dans le Surrey et la J30 dans l’Essex.

Et l’autoroute est désormais également fermée entre J26 et J27 dans le sens des aiguilles d’une montre suite à un accident de camion.

Un porte-parole de la police de Surrey a déclaré: “Il y a un manifestant sur un portique près de la sortie 8, mais pour le moment, la circulation se déroule normalement.

“Les officiers patrouillent de manière proactive dans le reste du M25, comme ils l’ont fait toute la semaine.”

Pendant ce temps, les flics d’Essex ont ajouté: “Nous sommes sur les lieux du J30 du M25 où une personne a escaladé un portique et une personne a été arrêtée.

“Cela entraînera des perturbations de la circulation, veuillez donc trouver des itinéraires alternatifs si possible.”