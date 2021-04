BROOKLYN CENTRE, Minnesota – A le couvre-feu a été levé tôt lundi après que la police meurtrière par la police sur un homme noir de 20 ans lors d’un arrêt de la circulation a déclenché une nuit de manifestations.

La mort de Daunte Wright survient alors que Minneapolis, à seulement 10 miles au sud, était déjà à bout au milieu du procès de l’ancien policier Derek Chauvin, qui fait face à des accusations de meurtre pour la mort de George Floyd.

Une femme qui s’est identifiée comme la mère de Wright, selon une vidéo Facebook Live, a déclaré que son fils avait été arrêté à cause de désodorisants suspendus dans son rétroviseur. La police du Brooklyn Center a déclaré dans un déclaration le conducteur qu’ils ont arrêté avait un mandat en suspens et est remonté dans le véhicule lorsqu’ils ont tenté de le mettre en garde à vue.

La police a répondu dimanche avec du matériel anti-émeute alors que les manifestants se rassemblaient dans la ville, pleurant la mort de Wright. Vidéo posté sur Twitter a montré la police tirant du gaz et un agent chimique sur des manifestants qui se sont rassemblés au département de police dimanche soir.

Tôt lundi, des Humvees, des véhicules de construction et la police ont entouré le bâtiment de graffitis sur l’enseigne du département et de débris jonchés.

Voici ce que nous savons lundi:

Que s’est-il passé lors du tournage de Daunte Wright?

Le département de police du Brooklyn Center a déclaré dans un communiqué que les agents avaient lancé un arrêt de la circulation vers 14 heures dimanche. La déclaration n’indiquait pas la raison de l’arrêt initial autre qu’une «infraction au code de la route». Les agents ont déterminé que le conducteur avait un mandat en suspens et ont tenté de le mettre en garde à vue, a déclaré la police.

Le conducteur est rentré dans son véhicule et un policier l’a abattu, a déclaré la police. La voiture a roulé plusieurs blocs de plus avant de heurter un autre véhicule. La police a déclaré que le conducteur était décédé sur les lieux et qu’une femme occupant le siège du passager avait été hospitalisée pour des blessures ne mettant pas sa vie en danger.

Personne dans l’autre véhicule n’a été blessé, a indiqué la police. Les agents portaient également des caméras corporelles, qui, selon le département, auraient été activées; la voiture de police avait également une caméra de tableau de bord.

La mère de Daunte, Katie Wright, a déclaré aux journalistes que son fils conduisait un véhicule que la famille lui avait donné il y a des semaines et l’a appelée alors qu’il était arrêté avec sa petite amie dans la voiture, a rapporté le New York Times.

« Il m’a appelé vers 1h40, a dit qu’il se faisait arrêter par la police », a-t-elle déclaré dans une vidéo Facebook Live. « Il a dit qu’ils l’avaient arrêté parce qu’il avait des assainisseurs d’air suspendus à son rétroviseur. »

Le service de police a déclaré qu’il avait demandé au Bureau des arrestations criminelles de mener une enquête indépendante.

Le maire Mike Elliott a déclaré qu’une conférence de presse se tiendrait lundi matin au Brooklyn Center City Hall.

Que s’est-il passé lors des manifestations au Brooklyn Center?

Les gens se sont rassemblés au Brooklyn Center peu de temps après la diffusion de la nouvelle de la mort de Wright.

La famille et les amis de Wright faisaient partie de ceux qui marchaient dans les rues et portaient des pancartes et des drapeaux portant l’inscription «Black Lives Matter».

Environ 100 personnes s’étaient rassemblées près de la scène où Wright est mort, selon le Star-Tribune. Les manifestants ont poussé le ruban de la police, confronté des agents enfilant un équipement anti-émeute et brisant le pare-brise de deux voitures de police. La police a tiré des balles non meurtrières pour tenter de disperser la foule, a rapporté le journal.

Au département de police, une grande foule a été rencontrée avec des policiers blindés qui ont formé une ligne anti-émeute. La manifestation y avait été en grande partie pacifique jusque-là.

La police a émis des ordres de dispersion et a tiré des gaz lacrymogènes, des éclairs et des balles en caoutchouc sur la foule d’environ 500 personnes qui s’étaient rassemblées, a rapporté le Star-Tribune.

John Harrington, commissaire du ministère de la Sécurité publique du Minnesota, a déclaré que les manifestants avaient commencé à lancer des pierres et d’autres objets. Le groupe s’était principalement dispersé vers 1h15 du matin lundi.

Au centre commercial Shingle Creek, une vingtaine d’entreprises ont été cambriolées, a-t-il déclaré. Le Star-Tribune a rapporté que des pillards ont ciblé un Walmart et détruit plusieurs entreprises à proximité.

Les fenêtres d’un magasin GameStop et UPS ont été brisées lundi matin, avec des débris au sol et des tiroirs à l’extérieur sur le trottoir.

La Garde nationale a été activée dimanche et Elliott a ordonné un couvre-feu de 1 h à 6 h lundi. Elliot a déclaré qu’il avait été en contact avec le gouverneur du Minnesota, Tim Walz.

« Je surveille de près la situation à Brooklyn Center. Gwen et moi prions pour la famille de Daunte Wright alors que notre État pleure une autre vie d’un homme noir pris par les forces de l’ordre », Walz tweeté le dimanche.

« Nos cœurs vont à la famille (de Wright) et à tous ceux de notre communauté touchés par cette tragédie », a déclaré Elliott dans un communiqué. «Pendant que nous attendons des informations supplémentaires de la BCA qui mène l’enquête, nous continuons de demander aux membres de notre rassemblement communautaire de le faire pacifiquement, au milieu de nos appels à la transparence et à la responsabilité.»

Les bâtiments des écoles communautaires du Brooklyn Center ont été fermés lundi et les cours auront lieu virtuellement, a déclaré le surintendant Dr Carly Baker dans un communiqué.

« Nous nous concentrons sur la prise de mesures pour le moment. Je n’ai pas entièrement traité la tragédie qui a eu lieu dans notre communauté et je donne la priorité à la sécurité et au bien-être de nos étudiants, familles, membres du personnel et membres de la communauté », a déclaré Baker.

À Minneapolis, des photos partagé sur les réseaux sociaux montrait des gens se rassemblant sur le site de la mort de George Floyd, qui s’est transformé en mémorial, et peignait «Justice pour Daunte Wright» dans la rue.

Où en sont les choses dans le procès de Derek Chauvin à Minneapolis?

Juste au sud du Brooklyn Center à Minneapolis, la troisième semaine de témoignages dans le procès de Chauvin devait commencer lundi. Chauvin est accusé de meurtre au deuxième degré, de meurtre au troisième degré et d’homicide involontaire coupable au deuxième degré dans la mort de Floyd en garde à vue le 25 mai 2020.

Après la diffusion de la vidéo de la mort de Floyd en mai dernier, des manifestations généralisées ont éclaté pendant plusieurs jours à Minneapolis et dans des villes des États-Unis.

Contribution: Grace Hauck et N’dea Yancey-Bragg