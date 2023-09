Manifestations devant la Cour suprême d’Israël alors qu’elle décide d’une refonte judiciaire

Commentez cette histoire Commentaire

JERUSALEM — Des dizaines de milliers de manifestants se sont rassemblés mardi dans le quartier du gouvernement israélien pour un affrontement juridique très attendu entre avocats défendant et opposant le récent vote parlementaire explosif visant à limiter les pouvoirs de la Cour suprême – devant la Cour suprême elle-même. Les manifestants ont continué à affluer dans les rues environnantes alors même que les avocats des deux parties ont commencé à présenter leurs arguments peu après 9 heures du matin. Les arguments sont entendus par les 15 juges, un nombre sans précédent de sièges dans l’ensemble du tribunal.

Leur décision, qui pourrait prendre des mois, représentera un moment historique – et une possible crise constitutionnelle – quant à savoir s’ils maintiendront le vote restreint ou l’annuleront. Un éditorial du quotidien Haaretz a qualifié cette audience de « la plus importante audience de la Cour suprême de l’histoire d’Israël ».

Ce qu’il faut savoir alors que la Cour suprême d’Israël entreprend la refonte judiciaire

Ce moment, survenu malgré les efforts de négociation d’un compromis de dernière minute, marque un changement dans la bataille tumultueuse et conflictuelle autour de la campagne du gouvernement conservateur visant à refondre le système judiciaire israélien. Après huit mois de manifestations de rue, de grèves et de barrages routiers presque continus, les problèmes se transforment désormais en arguments juridiques sur la division des pouvoirs dans un pays sans constitution écrite et avec peu de contrôle législatif sur les actions gouvernementales.

Des pétitionnaires ont effectivement demandé à la Cour de juger de son propre sort, affirmant que le vote du gouvernement était une prise de pouvoir au détriment de l’indépendance judiciaire. Plus précisément, le Parlement, composé de 120 membres, a décidé avec une majorité de quatre voix d’éliminer la capacité du tribunal à annuler les actions du gouvernement qu’il jugeait « déraisonnables ».

Quelle que soit la décision de la Cour, les risques d’une crise de gouvernance sont élevés, car certains ministres clés ont déclaré qu’ils n’obéiraient pas à une décision qui annule leur vote de juillet visant à réduire les pouvoirs de contrôle judiciaire de la Cour. Même le Premier ministre Benjamin Netanyahu a refusé de dire clairement qu’il s’y conformerait.

Si le tribunal annule la loi, ce sera la première fois qu’il annulera une modification législative en une « loi fondamentale », une catégorie protégée de lois qui équivaut à un amendement constitutionnel. Si le tribunal confirme cette action, les critiques estiment que l’un des rares contrôles exercés sur le pouvoir du gouvernement serait érodé.

« La crise constitutionnelle est déjà là », a déclaré Tzipi Livni, ancienne ministre de la Justice et opposante aux changements judiciaires, lors d’un rassemblement massif devant le tribunal lundi soir.

La controverse a fait des ravages sur la stabilité israélienne, provoquant une chute de la monnaie, la fuite des investisseurs et une division dans les rangs militaires qui ont conduit les commandants à mettre en garde contre une crise de préparation lors des témoignages parlementaires.

Les manifestants ont envahi le centre de Jérusalem la veille de la session de la Cour suprême, sortant en masse de la gare et envahissant les rues autour du tribunal, de la Knesset (comme on appelle le parlement) et du bureau du Premier ministre. La police a repoussé ses tentatives d’encercler le tribunal dimanche.

Certains manifestants ont campé près du tribunal et, lorsque la séance a débuté mardi, les manifestants étaient revenus en nombre croissant. Au milieu d’une forte présence policière, la foule a battu des tambours et a klaxonné.

L’audience a commencé avec une sécurité renforcée autour du palais de justice et à l’intérieur. Le gouvernement présente en premier ses arguments, suivi par les avocats des opposants.

« Qui veillera à ce que les politiciens agissent de manière raisonnable ? », a demandé la présidente de la Cour suprême, Esther Hayut, à l’un des avocats du gouvernement.

Les participants se sont rassemblés dans l’étroite salle d’audience, parmi lesquels Amit Becher, président de l’Association du barreau israélien et l’un des pétitionnaires contre la loi judiciaire.

« La lutte est longue mais à la fin, la démocratie et le sionisme gagneront », a déclaré Becher mardi sur X, la chaîne de médias sociaux anciennement connue sous le nom de Twitter.

Les partisans de la loi étaient également nombreux, tant au tribunal qu’en ligne.

« L’audience est un coup fatal à la démocratie et au statut de la Knesset », a déclaré le ministre de la Justice Yariv Levin dans une publication sur Facebook. « Le peuple est souverain et sa volonté est exprimée dans les lois fondamentales promulguées par la Knesset. »

Les critiques illustrent une division généralisée dans la façon dont les Israéliens perçoivent la Haute Cour. La droite dénonce la Cour comme une institution élitiste, de gauche et laïque qui a fait obstacle aux politiques gouvernementales qui, selon elle, reflètent la volonté des électeurs.

La gauche y voit l’un des derniers piliers démocratiques, gardien des droits des minorités.

Netanyahu n’était pas présent au tribunal mardi, mais a plutôt convoqué une session inhabituelle de l’ensemble du cabinet, une réunion à laquelle participait son principal conseiller juridique.

Le Premier ministre aurait passé ces derniers jours à chercher un compromis qui permettrait d’éviter la nécessité d’une décision de justice controversée, ou du moins de la reporter. Les rumeurs selon lesquelles Netanyahu tentait d’obtenir le soutien du président Isaac Herzog pour un accord dans lequel la législation sur le caractère raisonnable serait édulcorée ont consumé les cercles politiques lundi.

Le bureau du Premier ministre a refusé de commenter.