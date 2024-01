Manifestations des agriculteurs français : le Premier ministre propose des concessions clés après le blocage des routes autour de Paris

il y a 44 minutes

Parmi les promesses faites vendredi par Gabriel Attal figuraient la fin de la hausse des prix du carburant et la simplification de la réglementation.

Cela s’est produit quelques heures après que les agriculteurs ont protesté contre les salaires et les bas prix des denrées alimentaires à Paris, bloquant les principales routes entrant et sortant de la capitale.

“Vous vouliez envoyer un message et je l’ai reçu haut et fort”, a-t-il déclaré.

M. Attal a tenté de répondre aux griefs des agriculteurs, notamment l’augmentation du coût du diesel agricole, le paiement tardif des subventions de l’Union européenne (UE), la bureaucratie croissante et la concurrence des importations.

Les agriculteurs ont bloqué les principales routes entrant et sortant de Paris vendredi

Plus tôt vendredi, l’autoroute A1 reliant Paris à Lille et la Belgique a été bloquée par des tracteurs et des bottes de foin.