Manifestations de Pablo Hasél: affrontements à Madrid et Barcelone

Les manifestations contre l’arrestation de M. Hasél ont commencé mardi à Barcelone et dans d’autres villes de Catalogne dans le nord-est de l’Espagne, où les partisans d’un mouvement indépendantiste régional se sont souvent heurtés à la police. Des milliers de personnes sont descendues dans la rue pour demander sa libération.

L’affaire a galvanisé un large soutien public en Espagne en faveur de M. Hasél et a incité le gouvernement de coalition de gauche à dire qu’il prévoyait de réviser certaines parties du code pénal.

M. Hasél a été arrêté mardi à Lleida, une ville à l’ouest de Barcelone, après avoir échoué à purger une peine de neuf mois de prison. Il avait été condamné deux ans plus tôt pour glorification du terrorisme et insulte à la monarchie.

Des manifestants à Madrid et à Barcelone se sont affrontés mercredi avec la police à propos de l’arrestation de Pablo Hasél, un rappeur populaire qui s’était barricadé dans une université pour échapper à une peine de prison pour avoir enfreint les lois espagnoles restreignant la parole.

Les manifestations se sont poursuivies mercredi et se sont étendues à Madrid, la capitale espagnole, et dans d’autres villes. Des manifestants ont été vus lancer des objets sur la police, briser des fenêtres et incendier des poubelles, a rapporté l’Associated Press.

Les journalistes présents sur les lieux ont publié des images et des vidéos sur les réseaux sociaux montrant une grande foule de partisans, dont beaucoup portent des masques chirurgicaux, scandant le rappeur et affrontant des groupes de policiers en tenue anti-émeute.

«Pablo, camarade, tu n’es pas seul», une foule scandé mercredi à Lleida, la ville catalane où M. Hasél a été arrêté.

Les autorités de Madrid mentionné mercredi, l’accès à une gare centrale avait été restreint en raison de troubles à «l’ordre public».