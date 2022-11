Manifestations de Foxconn : l’usine d’iPhone propose de payer ses employés pour qu’ils démissionnent et quittent le campus de Zhengzhou

Hong Kong

Foxconn a proposé de payer 10 000 yuans (1 400 dollars) aux travailleurs nouvellement recrutés pour qu’ils démissionnent et quittent la plus grande usine d’assemblage d’iPhone au monde, dans le but de réprimer les manifestations qui ont vu des centaines d’affrontements avec les forces de sécurité dans l’enceinte du centre de la Chine.

Le fournisseur d’Apple a fait cette offre mercredi à la suite de scènes dramatiques de violentes manifestations sur son campus de Zhengzhou, la capitale de la province du Henan, dans un SMS envoyé par son service des ressources humaines aux travailleurs.

Dans le message, vu par CNN, l’entreprise a exhorté les travailleurs à “veuillez retourner dans vos dortoirs” sur le campus. Il a également promis de leur payer 8 000 yuans s’ils acceptaient de quitter Foxconn, et 2 000 yuans supplémentaires après qu’ils soient montés à bord des bus pour quitter complètement le site tentaculaire.

La manifestation a éclaté mardi soir au sujet des conditions des packages de paiement des nouvelles recrues et liées à Covid inquiétudes sur leurs conditions de vie. Les scènes sont devenues de plus en plus violentes mercredi alors que les travailleurs se sont affrontés avec un grand nombre des forces de sécurité, y compris les officiers de l’équipe SWAT.

Des vidéos circulant sur les réseaux sociaux montraient des groupes d’agents des forces de l’ordre vêtus de combinaisons de matières dangereuses donnant des coups de pied et frappant des manifestants avec des matraques et des tiges de métal. Certains travailleurs ont été vus abattre des clôtures, jeter des bouteilles et des barrières sur des agents et briser et renverser des véhicules de police.

La manifestation s’est largement arrêtée vers 22 heures mercredi alors que les travailleurs retournaient dans leurs dortoirs, après avoir reçu l’offre de paiement de Foxconn et craignant une répression plus sévère de la part des autorités, a déclaré un témoin à CNN.

L’usine de Zhengzhou a été touchée par une épidémie de Covid en octobre, ce qui l’a forcée à fermer ses portes et a entraîné un exode massif de travailleurs fuyant l’épidémie. Foxconn plus tard a lancé une campagne de recrutement massive, au cours de laquelle plus de 100 000 personnes se sont inscrites pour pourvoir les postes annoncés, ont rapporté les médias d’État chinois.

Selon un document décrivant le package salarial des nouvelles embauches vu par CNN, les travailleurs se sont vu promettre une prime de 3 000 yuans après 30 jours de travail, et 3 000 yuans supplémentaires à payer après un total de 60 jours.

Cependant, selon un travailleur, après leur arrivée à l’usine, les nouvelles recrues ont été informées par Foxconn qu’elles ne recevraient la première prime que le 15 mars et la deuxième tranche en mai – ce qui signifie qu’elles doivent travailler pendant les vacances du Nouvel An lunaire, qui commence en janvier 2023, pour obtenir le premier des paiements de bonus.

“Les nouvelles recrues ont dû travailler plus de jours pour obtenir la prime qui leur avait été promise, alors elles se sont senties trompées”, a déclaré le travailleur à CNN.

Dans un communiqué jeudi, Foxconn a déclaré qu’il comprenait parfaitement les inquiétudes des nouvelles recrues concernant “d’éventuels changements dans la politique de subvention”, qu’il attribuait à “une erreur technique (qui) s’est produite lors du processus d’intégration”.

“Nous nous excusons pour une erreur de saisie dans le système informatique et garantissons que le salaire réel est le même que celui convenu”, a-t-il déclaré.

Foxconn communiquait avec les employés et leur assurait que les salaires et les primes seraient payés “conformément aux politiques de l’entreprise”, a-t-il déclaré.

Apple, pour qui Foxconn fabrique une gamme de produits, a déclaré à CNN Business que ses employés étaient sur le terrain à l’usine de Zhengzhou.

“Nous examinons la situation et travaillons en étroite collaboration avec Foxconn pour nous assurer que les préoccupations de leurs employés sont prises en compte”, a-t-il déclaré dans un communiqué.

Jeudi matin, certains travailleurs qui avaient accepté de partir avaient reçu la première partie du paiement, a déclaré un travailleur dans un flux en direct, qui montrait des travailleurs faisant la queue à l’extérieur. passer des tests Covid en attendant le départ des bus. Plus tard dans la journée, des diffusions en direct ont montré de longues files de travailleurs montant dans des bus.

Mais pour certains, les ennuis sont loin d’être terminés. Après avoir été conduits à la gare de Zhengzhou, beaucoup n’ont pas pu obtenir de billet pour rentrer chez eux, a déclaré un autre travailleur dans une diffusion en direct jeudi après-midi. Comme lui, des milliers de travailleurs étaient bloqués à la gare, a-t-il dit, alors qu’il tournait son appareil photo pour montrer les grandes foules.

Zhengzhou est sur le point d’imposer un confinement de cinq jours dans ses quartiers urbains, dont la gare, à partir de vendredi minuit, avaient annoncé les autorités plus tôt.

La manifestation a commencé mardi soir devant les dortoirs des travailleurs sur le campus tentaculaire de Foxconn, avec des centaines de personnes marchant et scandant des slogans, dont “A bas Foxconn”, selon des vidéos sur les réseaux sociaux et un témoignage. Des vidéos montraient des travailleurs se heurtant à des agents de sécurité et repoussant les gaz lacrymogènes tirés par la police.

L’impasse a duré jusqu’à mercredi matin. La situation s’est rapidement aggravée lorsqu’un grand nombre de membres des forces de sécurité, la plupart couverts de combinaisons blanches de protection contre les matières dangereuses et certains tenant des boucliers et des matraques, ont été déployés sur les lieux. Des vidéos montraient des colonnes de véhicules de police, certains portant l’inscription «SWAT», arrivant sur le campus, qui abrite normalement quelque 200 000 travailleurs.

D’autres travailleurs ont rejoint la manifestation après avoir vu des diffusions en direct sur les plateformes vidéo Kuaishou et Douyin, la version chinoise de TikTok, a déclaré le travailleur à CNN. De nombreux livestreams ont été coupés ou censurés. Les recherches en ligne de “Foxconn” en chinois ont été restreintes.

Certains manifestants ont marché jusqu’à la porte principale de l’enceinte de l’usine de production, située dans une zone séparée des dortoirs des travailleurs, dans le but de bloquer les travaux de montage, a déclaré le travailleur.

D’autres manifestants ont franchi une étape supplémentaire en pénétrant par effraction dans l’enceinte de production. Ils ont brisé des cabines de test Covid, des portes vitrées et des panneaux publicitaires dans des restaurants de la zone de production, selon le travailleur.

Ayant travaillé à l’usine de Zhengzhou pendant six ans, il a déclaré qu’il était maintenant profondément déçu par Foxconn et qu’il prévoyait de démissionner. Avec un salaire mensuel de base de 2 300 yuans, il a gagné entre 4 000 et 5 000 yuans par mois, heures supplémentaires comprises, en travaillant 10 heures par jour et sept jours par semaine pendant la pandémie.

“Foxconn est une entreprise taïwanaise”, a-t-il déclaré. « Non seulement il n’a pas propagé les valeurs de démocratie et de liberté de Taiwan sur le continent, mais il a été assimilé par le Parti communiste chinois et est devenu si cruel et inhumain. Je me sens très triste à ce sujet.

Bien qu’il ne fasse pas partie des nouvelles recrues, il proteste à leur appui, ajoutant : « Si aujourd’hui je garde le silence sur la souffrance des autres, qui parlera pour moi demain ?