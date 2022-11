Hong Kong

Les rares manifestations qui se sont propagées à travers la Chine au cours du week-end ont souvent présenté des manifestants tenant des morceaux de papier blanc vierge, un phénomène qui a causé des problèmes à la plus grande chaîne de papeterie du pays.

Dans une protestation symbolique contre la censure, de jeunes manifestants ont brandi des feuilles de papier blanc – une métaphore des publications critiques sur les réseaux sociaux, des articles de presse et des comptes en ligne francs qui ont été effacés d’Internet alors que des milliers de personnes descendaient dans la rue.

Le soulèvement sans précédent, qui a été largement ignoré par les médias d’État chinois, a vu des manifestants appeler à la fin des mesures strictes de verrouillage de Covid et des libertés politiques.

Lundi, les actions de M&G Stationery, un nom connu avec plus de 80 000 points de vente à travers la Chine, ont chuté de 3 % après qu’un document largement diffusé sur les réseaux sociaux chinois a déclaré que la société interdirait la vente nationale de feuilles de papier blanc A4 en ligne. et hors ligne, à partir de mardi.

A4 fait référence à un format de papier standard couramment utilisé dans les pays autres que les États-Unis et le Canada.

M&G Stationery est basée à Shanghai et vend ses produits dans plus de 50 pays et régions du monde, selon le site Web de l’entreprise. Il est actuellement coté à la Bourse de Shanghai et a une capitalisation boursière de 6 milliards de dollars.

Le document partagé sur les réseaux sociaux a déclaré que l’interdiction visait à “maintenir la sécurité et la stabilité nationales” et “empêcher les hors-la-loi de thésauriser une grande quantité de papier blanc A4 et de l’utiliser pour des activités subversives illégales”. Il a également déclaré que la société “condamne fermement le récent” mouvement du livre blanc “” dans diverses villes de Chine.

Peu de temps après la chute de ses actions, M&G Stationery a déclaré que le document circulant en ligne avait été fabriqué et que la société avait averti la police, selon un dossier publié sur le site Web de la Bourse de Shanghai.

“La production et le fonctionnement actuels de l’entreprise sont tous normaux”, a déclaré le fournisseur de papeterie.

Après que M&G a publié son dossier, certains utilisateurs de médias sociaux ont déclaré qu’ils n’étaient pas en mesure de commander des feuilles de papier blanc A4 dans les magasins en ligne de l’entreprise.

“Si la rumeur est fausse, alors pourquoi son magasin Taobao ne prend-il pas en charge la livraison de papier A4 dans de nombreuses régions de Chine?” a déclaré un utilisateur de Weibo avec l’emplacement IP dans la province du Liaoning. Taobao est l’une des plus grandes plateformes de commerce électronique en Chine, détenue par Alibaba Group (BABA).

Un autre utilisateur avec l’adresse IP dans la province du Shandong a déclaré que la livraison pourrait échouer si son adresse se trouve dans les grandes villes comme Pékin et Shanghai.

La société n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Suite au dépôt en bourse, les actions de M&G Stationery a récupéré certaines pertes, mais était toujours en baisse de 1 % à la clôture de lundi. Mardi, le titre a rebondi, en ligne avec les larges gains du marché.

Les manifestations ont été déclenchées par un incendie meurtrier jeudi dernier à Urumqi, la capitale de la région de l’extrême ouest du Xinjiang. L’incendie a tué au moins 10 personnes et en a blessé neuf dans un immeuble, provoquant la fureur du public après que des vidéos de l’incident semblaient montrer que les mesures de verrouillage avaient retardé les pompiers d’atteindre les victimes.

La ville était bloquée depuis plus de 100 jours, les habitants ne pouvant pas quitter la région et nombre d’entre eux étant contraints de rester chez eux.

Des vidéos ont montré des habitants d’Urumqi marchant vers un bâtiment gouvernemental et scandant la fin du verrouillage vendredi. Le lendemain matin, le gouvernement local a déclaré qu’il lèverait le verrouillage par étapes, mais n’a pas fourni de calendrier précis ni répondu aux manifestations.

Cela n’a pas réussi à apaiser la colère du public et les manifestations se sont rapidement propagées au-delà du Xinjiang, les habitants des villes et des universités de toute la Chine étant également descendus dans la rue.

Ces derniers jours, des vigiles et des manifestations de solidarité avec les manifestants en Chine ont eu lieu dans le monde entier, notamment aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada et en Australie.

Les marchés mondiaux ont chuté lundi alors que les investisseurs craignaient que les protestations en Chine n’entament la croissance de la deuxième économie mondiale et n’aggravent les perturbations de la chaîne d’approvisionnement mondiale. Les marchés américains, européens et asiatiques ont clôturé globalement en baisse.

Mais les marchés de Hong Kong et de Chine continentale ont rebondi mardi, les gains s’accélérant après que le Conseil d’État, le cabinet chinois, a annoncé que les autorités sanitaires tiendraient une conférence de presse dans l’après-midi sur les mesures de Covid.