Manifestations contre le Covid-19 : la police chinoise utilise les réseaux mobiles pour suivre les manifestants

Les autorités chinoises utilisent les données des téléphones portables pour retrouver les manifestants qui ont manifesté contre les restrictions strictes du gouvernement sur Covid à Pékin, selon un enregistrement d’un appel téléphonique entre un manifestant et la police entendu par CNN.

Des centaines de manifestants se sont rassemblés dimanche soir le long de la rivière Liangma à Pékin, appelant à la fin des tests et des blocages incessants de Covid. Certains ont également dénoncé la censure et réclamé de plus grandes libertés politiques.

L’extraordinaire spectacle de dissidence au cœur de la capitale chinoise s’est terminé en grande partie pacifiquement aux premières heures de lundi. Mais certains manifestants ont depuis reçu des appels téléphoniques de la police s’enquérant de leur participation.

Un manifestant a déclaré à CNN avoir reçu mercredi un appel téléphonique d’un officier de police, qui a révélé qu’il avait été suivi parce que le signal de son téléphone portable avait été enregistré à proximité du site de la manifestation.

CNN ne nomme aucun des manifestants dans cette histoire pour les protéger des représailles.

Selon un enregistrement de la conversation téléphonique écouté par CNN, on a demandé au manifestant s’il s’était rendu à la rivière Liangma dimanche soir. Lorsqu’ils ont nié être là, l’appelant a demandé: “Alors pourquoi votre numéro de téléphone portable est-il apparu là-bas?”

En Chine, tous les utilisateurs de téléphones portables sont tenus par la loi d’enregistrer leur vrai nom et leur numéro d’identification national auprès des fournisseurs de télécommunications.

Le manifestant a également été invité à se présenter à un poste de police pour interrogatoire et à signer un procès-verbal. Lorsqu’ils ont demandé pourquoi ils devaient se conformer, l’appelant a répondu qu’il s’agissait “d’un ordre du Bureau municipal de la sécurité publique de Pékin”, selon l’enregistrement.

CNN a contacté le Bureau municipal de la sécurité publique de Pékin pour obtenir des commentaires.

Certains manifestants ont pris des précautions pour ne pas être suivis ou identifiés. Une manifestante a déclaré à CNN qu’elle avait gardé son téléphone en mode avion pendant la manifestation et qu’elle n’avait pas été contactée par la police jeudi après-midi.

Bien que des protestations contre des griefs locaux se produisent en Chine, la vague actuelle de manifestations est sans précédent depuis le mouvement pro-démocratique de la place Tiananmen en 1989. Depuis l’arrivée au pouvoir du dirigeant chinois Xi Jinping en 2012, le Parti communiste a resserré son emprise sur tous les aspects de la la vie, a lancé une répression radicale contre la dissidence et a construit un État de surveillance de haute technologie.

L’appareil de sécurité chinois a agi rapidement cette semaine pour étouffer les manifestations de masse qui ont balayé le pays, en maintenant une forte présence policière dans les endroits où les foules s’étaient rassemblées au cours du week-end ou prévoyaient de le faire.

À Shanghai, où certaines des manifestations les plus audacieuses ont eu lieu avec des foules appelant au retrait de Xi pendant deux nuits consécutives, la police a fouillé les téléphones portables des habitants dans les rues et dans le métro à la recherche de réseaux privés virtuels (VPN) pouvant être utilisés pour contourner le pare-feu Internet chinois. , ou des applications telles que Twitter et Telegram, qui, bien qu’interdites dans le pays, ont été utilisées par des manifestants.

La police a également confisqué les téléphones portables des manifestants arrêtés, selon deux manifestants qui ont parlé à CNN.

Un manifestant qui a été arrêté au cours du week-end a déclaré qu’on lui avait dit de remettre son téléphone et son mot de passe à la police comme “preuve”.

Ils ont dit qu’ils craignaient que la police n’exporte les données de leur téléphone après qu’elles aient été confisquées par des agents, qui leur ont dit qu’ils pourraient les récupérer une semaine plus tard.

Un autre manifestant a déclaré que la police avait rendu son téléphone à sa libération, mais que les policiers avaient supprimé l’album photo et supprimé l’application de médias sociaux WeChat.