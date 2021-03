La pire crise économique au Liban depuis des décennies a commencé en octobre 2019 et s’est aggravée avec la propagation du coronavirus et une explosion massive à Beyrouth en août. L’explosion de près de 3 000 tonnes de nitrate d’ammonium, une matière hautement explosive utilisée dans les engrais, a fait 211 morts et plus de 6 000 blessés.

