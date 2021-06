PLUS de 500 manifestants ont bloqué des routes et qualifié les dirigeants mondiaux de «menteurs» alors que Extinction Rebellion organise une manifestation près du sommet du G7 à Cornwall.

Les partisans du groupe militant pour le climat se sont réunis à St Ives alors que les dirigeants ont lancé le sommet du G7 de trois jours à Carbis Bay.

Les partisans d’Extinction Rebellion ont défilé dans le centre de St Ives Crédit : AP

Les membres de «Blackbirds XR» se sont déguisés pour organiser leur manifestation Crédit : Getty

Des membres d’Extinction Rebellion ont prononcé des discours dans le centre de loisirs de la ville avant de descendre dans la rue.

C’était la première d’une série de manifestations que le groupe organise tout au long de l’événement de trois jours dans la ville balnéaire.

Extinction Rebellion affirme que les manifestations sont une réponse au « non-respect par les pays du G7 des engagements climatiques mondiaux qu’ils ont pris à Paris en 2015 » et « pour exhorter les dirigeants réunis à Carbis Bay à Cornwall à agir immédiatement pour faire face à l’urgence climatique et écologique » .

Les membres du groupe ont déclaré qu’ils étaient là pour représenter la menace pour les mers et la faune si des mesures plus décisives n’étaient pas prises pour lutter contre le changement climatique.

D’autres portaient le célèbre symbole de XR comme patchs sur leurs vêtements.

On pouvait également voir des drapeaux qui disaient « Le G7 se noie dans les promesses » et « L’action, pas les mots ».

Les supporters se sont rassemblés devant le centre de loisirs de St Ives avant d’organiser leur manifestation Crédit : AP

D’autres manifestants se sont habillés de robes vertes pour faire valoir leur point de vue Crédit : PA

Les manifestants ont frappé des tambours alors qu’ils descendaient dans la rue Crédit : AFP

Les membres ont ensuite conduit une procession à travers St Ives.

La procession colorée à travers St Ives était accompagnée de policiers.

Les militants ont tambouriné un rythme continu avec des chants « agis maintenant » et « tirer la sonnette d’alarme ».

Plusieurs résidents locaux sont sortis de chez eux pour regarder le cortège.

On pouvait les voir filmer sur leurs téléphones et prendre des photos.

Devon et la police de Cornwall ont déclaré dans un message Twitter qu’ils surveillaient la situation et ont averti les habitants de s’attendre à des retards dans la région, en particulier dans le centre-ville.

Des chants ont été entendus dans les rues de la ville de Cornouailles Crédit : AFP

Les manifestants se sont rassemblés sur la plage déguisés en leaders mondiaux Crédit : Getty

Les manifestants portent une bannière accrocheuse dans le cadre de la démonstration Crédit : Solent

Extinction Rebellion prévoit plusieurs manifestations lors du sommet du G7 Crédit : AFP

Certains manifestants ont également organisé une manifestation silencieuse tandis que d’autres se sont rassemblés sur la plage de la ville en mettant des découpes en carton des visages des dirigeants mondiaux.

La navigatrice olympique Laura Baldwin, 41 ans, a également participé aux manifestations en tant que membre du groupe de campagne Ocean Rebellion – Extinction Rebellion axé sur l’océan.

« Je suis ici pendant toute la durée du sommet, j’ai appris l’urgence climatique en janvier 2019 et je n’ai plus pu me concentrer sur quoi que ce soit depuis », a-t-elle déclaré à PA.

« J’ai absorbé et compris les terribles avertissements des scientifiques de renommée mondiale, des universitaires et de David Attenborough. Je suis la mère d’un fils de huit ans et il y a des contradictions constantes entre leurs paroles et leurs actions. En conséquence, je Je suis terrifié pour l’avenir de mon enfant et de tous nos enfants.

« Je pense que c’est merveilleux de voir autant de gens venir ici aujourd’hui de manière créative. »

Les manifestants écologistes ont défilé dans les rues de St Ives à Cornwall Crédit : Getty

Des militants des « rebelles rouges » participent à la marche « Sonne l’alarme » Crédit : Getty

Les manifestants ont présenté un affichage coloré sur la marche Crédit : Getty

On pouvait entendre des chants « agir maintenant » Crédit : AP

Mme Baldwin a ajouté qu’elle était plus inquiète pour l’état de la planète que pour toute compétition qu’elle a entreprise en tant qu’olympienne.

Elle a déclaré: « Je fais partie d’Ocean Rebellion parce que je suis une navigatrice olympique et l’océan est là où se trouve mon cœur. J’aime l’eau et je la respecte. »

Extinction Rebellion organisera également des manifestations à Falmouth samedi, où ils défileront à nouveau dans la ville, tandis que dimanche, il y aura une installation artistique à St Ives.

Le groupe écologiste a réussi à faire la une des journaux dans le passé avec des manifestations colorées et souvent farfelues telles que se coller aux routes et aux tubes pour perturber les transports.

Cependant, bon nombre de leurs manifestations ont été très controversées, beaucoup se plaignant de leurs méthodes de manifestation.

Plus de 500 personnes auraient participé Crédit : PA

Les manifestants ont organisé une manifestation bruyante mais pacifique Crédit : Solent

Les partisans d’Extinction Rebellion ont fait une démonstration théâtrale Crédit : Getty

Certains se sont donné beaucoup de mal pour faire remarquer leur point de vue Crédit : Getty

En septembre de l’année dernière, le groupe a bloqué les imprimeries de journaux à travers le pays, perturbant la distribution des journaux nationaux.

L’action a été condamnée par le ministre de l’Intérieur, Priti Patel, qui a qualifié leurs activités de « tactiques de guérilla » et a ajouté que les personnes impliquées devraient « faire face à toute la force de la loi ».

Les dirigeants des pays du G7 se sont réunis à Cornwall pour des entretiens où ils devraient discuter d’un certain nombre de questions, notamment une réponse mondiale au coronavirus, des préoccupations environnementales et une stratégie économique, entre autres.