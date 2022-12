Manifestations au Pérou : sept morts ; AMLO, d’autres disent que Castillo est toujours président

Sept manifestants, tous des adolescents, seraient morts et 15 policiers blessés dans de violents affrontements, principalement dans des régions montagneuses ravagées par la pauvreté qui ont voté massivement pour l’ancien enseignant rural et dirigeant syndical de 53 ans lors de la course présidentielle de l’année dernière.

Le communiqué conjoint publié par les alliés internationaux de Castillo a ajouté aux tensions. Le président mexicain Andrés Manuel López Obrador, le président argentin Alberto Fernández, le président colombien Gustavo Petro et le président bolivien Luis Arce ont appelé les autorités péruviennes à “s’abstenir de revenir sur la volonté du peuple exprimée au suffrage libre”. En d’autres termes : libérez Castillo et laissez-le reprendre sa présidence.

“Bien sûr, il existe différentes visions idéologiques dans la région, mais il doit y avoir un engagement fondamental partagé en faveur de la démocratie et de l’État de droit”, a-t-elle déclaré. « Pedro Castillo a tenté un coup d’État. Il a essayé de fermer le congrès et de gouverner par décret. Vous ne pouvez pas vous en passer.

Le soutien de Castillo n’était pas une surprise de la part d’Arce, de plus en plus autocratique en Bolivie, ou du populiste mexicain López Obrador. López Obrador a été l’un des alliés internationaux les plus fidèles de Castillo tout en partageant son enthousiasme pour les attaques rhétoriques contre des journalistes individuels, dans une société où les travailleurs des médias paient souvent leur vocation de leur vie, et en tentant de démanteler l’agence électorale respectée du Mexique.