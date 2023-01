Manifestations au Pérou : pourquoi le Pérou est dans la tourmente

CNN

Le Pérou connaît certaines de ses pires violences depuis des décennies, qui ont éclaté le mois dernier après l’éviction de l’ancien président Pedro Castillo, alors que les manifestants qui s’opposent au gouvernement actuel appellent à un changement politique dans le pays.

En décembre, l’état d’urgence a été décrété, les aéroports et les autoroutes ont été le théâtre de quelques affrontements et des centaines de touristes étrangers se sont retrouvés bloqués dans le pays au milieu du chaos.

À ce jour, des dizaines de personnes sont mortes dans des affrontements avec les forces de sécurité, et des groupes de défense des droits humains affirment que les autorités ont fait un usage excessif de la force contre les manifestations, y compris des armes à feu. L’armée affirme que les manifestants ont utilisé des explosifs et des armes improvisés, rapporte Reuters.

Au cours du week-end, le gouvernement péruvien a prolongé son état d’urgence de 30 jours dans la capitale Lima, ainsi que dans les régions de Cusco, Puno et la province constitutionnelle de Callao. L’état d’urgence suspend plusieurs droits constitutionnels tels que la liberté de mouvement et de réunion.

La position de la nouvelle présidente du Pérou, Dina Boluarte, semble désormais aussi assiégée que celle de son prédécesseur. En janvier, le bureau du procureur général du Pérou a lancé une enquête sur la manière dont Boluarte a géré les troubles, et plusieurs de ses ministres ont démissionné.

L’éviction de Castillo a accéléré les tensions politiques qui couvaient depuis longtemps dans le pays.

Les manifestants réclament de nouvelles élections, la démission de Boluarte, une modification de la constitution et la libération de Castillo, actuellement en détention provisoire.

Castillo, ancien enseignant et dirigeant syndical qui n’avait jamais occupé de poste électif avant de devenir président, était lui-même originaire du Pérou rural et se positionnait comme un homme du peuple. Beaucoup de ses partisans sont originaires de régions plus pauvres, espérant que Castillo apporterait de meilleures perspectives aux populations rurales et indigènes du pays.

Alors que des manifestations ont eu lieu dans tout le pays, les pires violences ont eu lieu dans le sud rural et indigène, qui a longtemps été en désaccord avec les élites blanches et métisses côtières du pays, qui sont une personne d’ascendance mixte.

Le corps législatif du Pérou est également considéré avec scepticisme par le public. Le président et les membres du congrès ne sont pas autorisés à avoir des mandats consécutifs, selon la loi péruvienne, et les critiques ont noté leur manque d’expérience politique.

La politique péruvienne est embourbée dans un dysfonctionnement depuis des années, Boluarte étant son sixième président depuis 2018.

Il a de nouveau été plongé dans la tourmente politique en décembre lorsque Castillo a tenté de dissoudre le Congrès et d’installer un gouvernement d’urgence.

Castillo, dont le bref mandat avait été marqué par plusieurs enquêtes sur la corruption, a été destitué et démis de ses fonctions. Il est actuellement accusé de crimes de rébellion et de complot, ce qu’il a nié.

Ses partisans sont descendus dans la rue dans les jours qui ont suivi son renvoi, exigeant sa libération dans ce que certains ont décrit comme une « insurrection nationale ».

Les pertes résultant des affrontements entre les manifestants et la police ont encore attisé la peur et la colère des deux côtés.

Après une accalmie pendant les vacances, les manifestations ont repris début janvier. Au moins 17 personnes sont mortes lors de manifestations anti-gouvernementales dans la ville méridionale de Juliaca, dans la région de Puno – où vit la majorité de la population indigène aymara.

Les autopsies des 17 civils morts ont révélé des blessures causées par des projectiles d’armes à feu, a déclaré le chef de la médecine légale de Juliaca à CNN en Español.

Quelques jours plus tard, un policier a été brûlé vif par des «sujets inconnus» alors qu’il patrouillait dans la zone, a indiqué la police.

Boluarte a eu du mal à apaiser les manifestants. À la mi-décembre, son ministre de la Défense de l’époque, Otárola, a déclaré l’état d’urgence, déployant des troupes dans la rue.

Les violences qui ont suivi ont fait des centaines de blessés et le médiateur du pays a déclaré qu’au moins 49 personnes étaient mortes depuis le début des manifestations.

En janvier, le procureur du Pérou a ouvert une enquête sur Boluarte, Otárola et d’autres ministres clés pour le crime présumé de « génocide, homicide qualifié et blessures graves » en relation avec l’effusion de sang. Boluarte a déclaré qu’elle coopérerait avec la sonde.

Le bureau du procureur général a également déclaré qu’il enquêterait sur l’ancien Premier ministre Pedro Angulo et l’ancien ministre de l’Intérieur Cesar Cervantes, qui ont tous deux servi sous Boluarte pendant quelques semaines seulement, pour leur implication dans la gestion des manifestations.

Plusieurs hauts ministres ont démissionné depuis le début des manifestations. L’ancien ministre du Travail du pays, Eduardo García Birmisa, a démissionné jeudi, appelant le président péruvien à s’excuser et à organiser des élections générales, selon une lettre publiée sur son compte Twitter. L’ancien ministre de l’Intérieur, Victor Rojas Herrera, et la ministre des Femmes et des Populations vulnérables, Grecia Rojas Ortiz, ont démissionné le lendemain.

Malgré la pression politique croissante, Boluarte a déclaré qu’elle n’avait pas l’intention de quitter ses fonctions.

Dans un discours télévisé vendredi sur la télévision publique péruvienne, Boluarte a déclaré à la nation : “Je ne vais pas démissionner, mon engagement est avec le Pérou, pas avec ce petit groupe qui fait saigner le pays”.

L’effusion de sang au Pérou a attiré l’attention du monde entier. L’Union européenne a publié le 10 janvier une déclaration condamnant la violence et appelant au dialogue dans le pays ; le lendemain, une mission d’observation de la Commission interaméricaine des droits de l’homme a été envoyée au Pérou.

“Nous restons profondément préoccupés par la violence en cours au Pérou et attristés par les blessures et les décès. Tous les Péruviens méritent de vivre en paix et de profiter de leur démocratie durement gagnée. Nous soutenons la paix de tous les côtés et les engagements déclarés du gouvernement pour relever les défis auxquels le pays est confronté », a tweeté Brian A. Nichols, secrétaire adjoint américain aux affaires de l’hémisphère occidental, vendredi.

L’Organisation des États américains se réunira pour “analyser la situation au Pérou” le 18 janvier.

Castillo est sorti de l’obscurité pour être élu en juillet 2021 par une marge étroite lors d’un second tour, et a été considéré comme faisant partie d’une «marée rose» de nouveaux dirigeants de gauche en Amérique latine.

Malgré sa plate-forme promettant de réécrire la constitution et d’augmenter la redistribution des richesses, dans sa brève présidence, Castillo a eu du mal à tenir ces promesses dans un contexte de hausse de l’inflation au Pérou, de son manque d’expérience politique et d’une forte opposition conservatrice au Congrès.

Son gouvernement s’est embourbé dans le chaos, avec des dizaines de ministres nommés, remplacés, licenciés ou quittant leur poste en un peu plus d’un an. Castillo lui-même a fait face à de multiples enquêtes pour corruption et à deux tentatives de destitution infructueuses avant d’être évincé.

Castillo a nié à plusieurs reprises les allégations portées contre lui et a réitéré sa volonté de coopérer à toute enquête sur la corruption. Il a soutenu que les allégations étaient le résultat d’une chasse aux sorcières contre lui et sa famille par des groupes qui n’ont pas accepté sa victoire électorale.

Sa détention a soulevé la colère de plusieurs dirigeants latino-américains de gauche, qui ont dénoncé sa destitution et affirmé que Castillo avait été victime de “harcèlement antidémocratique” depuis son élection en 2021.

Après que sa famille ait obtenu l’asile au Mexique, le Pérou a ordonné à l’ambassadeur du Mexique de quitter le pays dans les 72 heures. Le ministère péruvien des Affaires étrangères a déclaré que la décision avait été prise après que le président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador eut fait des commentaires sur le Pérou, le qualifiant d'”ingérence inacceptable dans les affaires intérieures, en violation flagrante du principe de non-intervention”.