Les manifestants au Myanmar ont été bombardés avec un canon à eau suspecté de produits chimiques aujourd’hui alors que des foules massives ont organisé une troisième journée consécutive de rassemblements pour exprimer leur colère lors du coup d’État militaire de la semaine dernière.

Les foules à Yangon étaient estimées à des centaines de milliers lundi alors que les travailleurs se mettaient en grève dans tout le pays pour exiger le retour de la démocratie et la libération du leader déchu Aung San Suu Kyi.

Et dans la capitale Naypyidaw, des images ont montré deux personnes s’effondrant après avoir été aspergées de l’eau soupçonnée de teinte chimique qui a été tirée depuis un camion pour disperser les manifestants.

« A bas la dictature militaire » et « Libérez Daw Aung San Suu Kyi et arrêtez des gens », ont scandé les manifestants alors qu’ils marchaient dans les rues, d’autres tenant des pancartes disant « nous voulons la démocratie » et montant à l’arrière de camions chantant des chansons révolutionnaires.

Explosion d’un canon à eau: un camion de police tire de l’eau sur les manifestants lors d’un rassemblement dans la capitale Naypyitaw aujourd’hui où des manifestants condamnaient le coup d’État militaire et exigeaient la libération du chef déchu Aung San Suu Kyi

Face à face: une file de policiers anti-émeute portant des casques et des boucliers se tient face aux manifestants lors d’une manifestation à Nyapyidaw contre le putsch militaire des généraux birmans lundi dernier

Icône: des manifestants au Myanmar brandissent des affiches d’Aung San Suu Kyi, la dirigeante déchue et lauréate du prix Nobel de la paix dont la réputation avait été ternie à l’étranger par le traitement réservé par l’armée à la minorité rohingya

« C’est une journée de travail, mais nous n’allons pas travailler même si notre salaire sera réduit », a déclaré à l’AFP un manifestant, un ouvrier d’une usine de confection de 28 ans, Hnin Thazin.

L’ouvrier du bâtiment Chit Min, 18 ans, a rejoint le rassemblement de Yangon en affirmant que sa loyauté envers Suu Kyi l’emportait sur ses inquiétudes immédiates concernant sa situation financière.

«Je suis maintenant sans emploi depuis une semaine à cause du coup d’État militaire et je m’inquiète pour ma survie», a-t-il déclaré.

Dans la deuxième plus grande ville du Myanmar, Mandalay, des milliers de personnes s’étaient également rassemblées en milieu de matinée, beaucoup brandissant des drapeaux rouges et tenant des photos de Suu Kyi.

Les manifestations ont également pris de l’ampleur à Naypyidaw, avec de nombreux cyclistes et klaxons de voitures, tandis que de grands rassemblements ont également été signalés dans d’autres cantons.

Au cours du week-end, des dizaines de milliers de personnes se sont massées dans les rues du Myanmar lors des plus grandes manifestations depuis le coup d’État.

Les enseignants lancent le salut à trois doigts, symbole des manifestations en faveur de la démocratie au Myanmar et dans d’autres pays comme la Thaïlande

Mars: des manifestants marchent dans une rue de Yangon aujourd’hui, certains brandissant des pancartes appelant à la libération de Suu Kyi, alors que les travailleurs organisaient une grève dans tout le pays pour se joindre aux manifestations massives

Des moines bouddhistes (à gauche) faisaient partie de ceux qui se sont joints aux manifestations de lundi, tandis que d’autres manifestants ont agité des drapeaux (à droite)

Embouteillage: certains manifestants ont bloqué une rue au carrefour Hledan à Yangon tandis que d’autres ont regardé depuis un pont alors que des milliers de personnes descendaient dans les rues pour la troisième journée consécutive de rassemblements pro-démocratie

Des policiers portant des masques et tenant des boucliers anti-émeute s’alignent derrière des barricades alors qu’ils montent la garde à l’hôtel de ville de Yangon aujourd’hui

Les généraux du Myanmar ont organisé leur putsch en arrêtant Suu Kyi et des dizaines de membres de sa Ligue nationale pour la démocratie lors de raids avant l’aube lundi dernier.

Les généraux ont justifié le coup d’État en invoquant une fraude lors des élections de novembre dernier, que la NLD a remportées lors d’un glissement de terrain.

La junte a proclamé un état d’urgence d’un an et a promis de tenir ensuite de nouvelles élections, sans offrir de calendrier précis.

Le coup d’État a déclenché une condamnation internationale généralisée, bien que la Chine voisine ait refusé de critiquer les généraux.

Le président américain Joe Biden a lancé les appels aux généraux à abandonner le pouvoir.

Le pape François a également exprimé dimanche sa «solidarité avec le peuple du Myanmar», exhortant l’armée à œuvrer pour une «coexistence démocratique».

Un camion de police pulvérise de l’eau sur une foule de manifestants dans la capitale du Myanmar, Naypyitaw, lors de la dernière série de rassemblements

Des manifestants défilent près de la pagode Sule, un point de repère majeur à Yangon où les manifestations anti-coup d’État se poursuivent aujourd’hui

Les manifestants brandissent des pancartes dénonçant les militaires lors d’une manifestation contre le putsch qui a eu lieu lundi dernier

Les manifestants et la police se sont alignés à Naypyitaw où les manifestants ont exprimé leur colère face au coup d’État et ont appelé lundi à la libération d’Aung San Suu Kyi.

Les appels en ligne à la protestation ont suscité des démonstrations audacieuses de défi, y compris la clameur assourdissante nocturne de personnes frappant des casseroles et des poêles – une pratique traditionnellement associée à la chasse aux mauvais esprits.

La montée de la dissidence populaire ce week-end a surmonté un blocus d’Internet à l’échelle nationale, d’une ampleur similaire à un arrêt précédent qui a coïncidé avec le début du coup d’État.

Alors que les manifestations s’intensifiaient, la junte a également ordonné aux réseaux de télécommunications de geler l’accès à Facebook, un service extrêmement populaire dans le pays et sans doute son principal mode de communication.

Mais dimanche, les flux vidéo Facebook en direct de plusieurs villes ont continué à montrer des manifestants défilant dans les rues.

Kyaw Zin Tun, 29 ans, un ingénieur, a déclaré qu’il se souvenait de la peur qu’il avait ressentie en grandissant sous le régime de la junte pendant son enfance dans les années 1990.

«Au cours des cinq dernières années sous le gouvernement démocratique, nos craintes ont été dissipées. Mais maintenant, la peur est de retour avec nous, par conséquent, nous devons rejeter cette junte militaire pour l’avenir de nous tous », a-t-il déclaré.

Les manifestants sont frappés avec un canon à eau à Naypyitaw lors des manifestations contre le coup d’État, qui a été dénoncé par Joe Biden et d’autres dirigeants internationaux