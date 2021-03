La junte au pouvoir du Myanmar a déclaré la loi martiale dans certaines parties de la plus grande ville du pays, Yangon, alors que les forces de sécurité ont tué davantage de manifestants dans une répression de plus en plus meurtrière contre la résistance au coup d’État militaire du mois dernier.

Au moins 38 personnes ont été tuées dimanche et des dizaines ont été blessées dans l’un des jours les plus meurtriers de la répression, selon l’Association d’assistance aux prisonniers politiques, un groupe indépendant qui suit le bilan des violences.

La plupart des personnes tuées se trouvaient à Yangon, où deux communes, Hlaing Thar Yar et Shwepyitha voisine, étaient placées sous la loi martiale.

Une vidéo de la commune de Hlaing Thar Yar a montré des personnes en fuite après avoir entendu des coups de feu.

Hlaing Thar Yar a été le lieu de la mort de 22 civils dimanche, selon le groupe humanitaire, qui a déclaré que plus d’une douzaine de civils avaient été blessés et a décrit un grand nombre de forces de la junte engagées dans le canton.

Depuis la prise de pouvoir il y a six semaines, le Myanmar est sous l’état d’urgence à l’échelle nationale, ses dirigeants civils évincés et détenus et des chefs militaires en charge de tout le gouvernement.

Mais l’annonce sur le radiodiffuseur d’État MRTV dimanche soir semble être la première utilisation du terme «loi martiale» depuis le coup d’État et suggère un contrôle militaire plus direct de la sécurité, au lieu de la police locale.

L’annonce indique que le Conseil administratif de l’État a agi pour renforcer la sécurité et rétablir la loi et l’ordre, ajoutant que le commandant régional de Yangon s’est vu confier des pouvoirs administratifs, judiciaires et militaires dans la zone sous son commandement.

Quatre décès en dehors de Yangon ont été signalés à Bago, à Mandalay et dans la ville septentrionale de Hpakant dans l’État de Kachin, selon le groupe humanitaire et les médias locaux.

Une vidéo publiée sur les réseaux sociaux qui aurait été filmée à Yangon a montré des foules de gens, certains portant des casques de sécurité et des masques à gaz, courant dans une rue au milieu des sons de coups de feu.

Les manifestants ont rapidement pulvérisé la vapeur des extincteurs alors qu’ils se retiraient – une tactique largement utilisée pour étouffer les gaz lacrymogènes et créer un écran de vapeur qui rend plus difficile pour la police de poursuivre ou de tirer sur les manifestants.

On a également signalé des blessures causées par des balles réelles et des balles en caoutchouc dans d’autres parties de Yangon, y compris le district d’Insein, où des volées de fumée noire ont pu être vues après que les forces de sécurité auraient incendié des barrages routiers.

Dans une nouvelle tactique, les manifestants anti-coup d’État ont utilisé la couverture de l’obscurité pour organiser des veillées de masse aux chandelles le samedi et le dimanche soir dans une zone commerciale de Yangon qui était généralement le théâtre de leurs manifestations de jour. Des rassemblements après la tombée de la nuit ont également eu lieu à Mandalay et ailleurs.

Le mouvement de protestation a été fondé sur la désobéissance civile non violente depuis le début, avec des marches et des grèves générales parmi ses principales caractéristiques.

Mais certains manifestants ont préconisé des méthodes d’autodéfense plus fortes et plus agiles – telles que la tenue de petits rassemblements qui se dissolvent et se réunissent rapidement, ainsi que la conception d’une couverture contre les extincteurs et le lavage du linge.