Manifestations au Kenya: la police ouvre le feu et tue 2 personnes en blessant 26

NAIROBI, Kenya –

La police kényane a ouvert le feu mercredi lors de manifestations organisées par l’opposition contre la hausse du coût de la vie, et des agents de santé et des témoins ont déclaré qu’au moins deux personnes avaient été abattues et 26 autres blessées.

L’opposition avait appelé à trois jours de manifestations à l’échelle nationale visant à forcer le président à abroger une loi de finances imposant de nouvelles taxes. Le président William Ruto avait juré qu’aucune manifestation n’aurait lieu, affirmant qu’il prendrait « de front » le chef de l’opposition Raila Odinga.

Dans la ville occidentale de Kisumu, un bastion d’Odinga, le directeur général de l’hôpital Jaramogi Oginga Odinga a confirmé les décès. « Nous avons deux corps enregistrés à la morgue avec des blessures par balle, et 14 autres personnes sont admises avec des blessures par balle », a déclaré le PDG de l’hôpital, George Rae.

L’Associated Press a vu un homme blessé à l’épaule et deux autres blessés à la jambe dans le quartier de Mathare, à Nairobi, la capitale du Kenya. Quatre manifestants ont été blessés à Mathare, selon un policier qui a requis l’anonymat car il n’était pas autorisé à parler aux médias.

Dans la région de Kangemi à Nairobi, l’agent de santé Alvin Sikuku a déclaré à l’AP que deux jeunes hommes avaient été amenés à la clinique Eagle Nursing Home. « La police utilise des balles réelles », a-t-il dit.

Un homme a reçu une balle dans le dos et a été grièvement blessé, et l’autre a reçu une balle dans la jambe. « Nous ne savons pas encore s’ils manifestaient ou s’ils passaient simplement », a déclaré Sikuku.

Dans la ville de Nakuru, le surintendant médical de l’hôpital de référence de Nakuru, James Waweru, a confirmé que quatre personnes étaient arrivées avec des blessures par balle, dont deux à l’abdomen, une à la poitrine et une autre à la jambe. Une cinquième personne avait été coupée et blessée.

Le ministère de l’Intérieur a déclaré que plus de 300 personnes avaient été arrêtées lors des manifestations et seraient inculpées de crimes, notamment de pillage, de destruction de biens et d’agression contre la police. Les autorités n’ont fait aucun commentaire sur les morts et les blessés ni répondu aux allégations de témoins selon lesquelles des policiers auraient parfois tiré sur des maisons.

L’opposition a condamné les arrestations de sept dirigeants élus et de deux proches collaborateurs d’Odinga, les décrivant dans un communiqué comme une « tentative désespérée » de l’administration Ruto pour paralyser l’opposition.

L’opposition a déclaré que les manifestations se poursuivraient jeudi.

Le Conseil des médias du Kenya a allégué des cas de policiers se faisant passer pour des journalistes « avec l’intention d’arrêter des manifestants ». Dans un communiqué, le conseil a qualifié un tel comportement de « conduite non professionnelle grave ».

Les entreprises et les écoles de Nairobi ont été fermées car la police a utilisé des gaz lacrymogènes et des canons à eau pour disperser les manifestants. Des manifestations ont été signalées dans plusieurs autres parties du pays, y compris les comtés occidentaux de Migori et Kisii, où l’opposition bénéficie d’un énorme soutien.

La police avait déclaré que les manifestations étaient illégales car aucun permis n’avait été délivré pour elles, mais le droit de manifester pacifiquement est inscrit dans la constitution kenyane.

Lors de manifestations similaires la semaine dernière, au moins 10 personnes ont été tuées, selon les chiens de garde. Un policier a confirmé au moins six décès à l’AP. De nombreuses autres personnes ont été blessées, dont 53 enfants qui ont été en état de choc après que des gaz lacrymogènes ont été lancés à l’intérieur de l’enceinte de leur école.

Les chefs religieux ont appelé au dialogue entre le gouvernement et l’opposition pour mettre fin aux manifestations. Les évêques catholiques ont publié mercredi une déclaration disant « qu’il ne faut plus verser de sang » et ont exhorté le président à abroger la loi de finances qui a agité de nombreux Kenyans.

La loi a relevé le prix du carburant à son plus haut niveau alors que le gouvernement met en œuvre un doublement de la taxe sur la valeur ajoutée sur les produits pétroliers à 16%. Les prix ont pris effet malgré une décision de justice suspendant la mise en œuvre des nouvelles taxes controversées.

Un habitant de Nairobi, Wycliffe Onyango, a déclaré que tous ses revenus étaient dépensés en nourriture. « Pour le moment, il n’y a pas de travaux en cours. Nous souffrons. Je supplie le gouvernement de faire face au coût de la vie », a-t-il déclaré.

Le Fonds monétaire international a qualifié cette semaine l’approbation de la loi d’étape « cruciale » pour réduire les vulnérabilités de la dette du Kenya.

Les émissaires occidentaux de 13 pays ont publié mardi une déclaration conjointe appelant au dialogue et ont exprimé leur inquiétude face aux pertes en vies humaines et à la destruction de biens.

L’Association médicale du Kenya a déclaré que ses membres avaient soigné « des centaines de Kenyans blessés et assisté à des dizaines de décès » à la suite des manifestations de ces derniers mois, et que l’accès aux établissements de santé était limité pour les patients et les travailleurs, entraînant une augmentation de la mortalité.

Human Rights Watch a exhorté les dirigeants politiques à cesser de qualifier les manifestants de « terroristes » et à respecter le droit de manifester pacifiquement. Le groupe a également appelé la police pour avoir utilisé la force et des balles réelles pour affronter les manifestants.

——



La rédactrice d’Associated Press Cara Anna et le photographe Brian Inganga ont contribué à ce rapport.