Manifestations au Brésil : Lula jure de punir les “néo-fascistes” après que les partisans de Bolsonaro ont pris d’assaut le congrès

Le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva a visité l’épave de son palais présidentiel après une journée extraordinaire de violence politique dans la capitale, Brasilia, a vu des milliers d’extrémistes d’extrême droite se déchaîner à travers les institutions démocratiques du pays dans une tentative infructueuse de renverser sa semaine -ancien gouvernement.

L’attaque massive des partisans de l’ex-président Jair Bolsonaro a été une brèche de sécurité stupéfiante qui a été immédiatement comparée à l’invasion du Capitole américain le 6 janvier par les partisans de Donald Trump en 2021.

Lula n’était pas à Brasilia au moment de l’attaque, mais il a prononcé un discours de colère accusant Bolsonaro d’être responsable du chaos et promettant que “toute personne impliquée sera punie”.

Qualifiant ceux qui ont pris part aux attentats de « vandales, néo-fascistes et fanatiques », Lula a ordonné une intervention fédérale dans la capitale, plaçant la police sous le contrôle du gouvernement central.

“Ce à quoi nous assistons est une attaque terroriste”, a annoncé le présentateur de nouvelles Erick Bang sur le réseau de télévision GloboNews alors que la nouvelle du bouleversement se répandait. “Les trois bâtiments ont été envahis par des terroristes putschistes.”

“C’était bien pire que ce qui s’est passé au Capitole”, a déclaré l’ancien juge de la Cour suprême Marco Aurélio Mello au journal O Globo dimanche soir après que la police a procédé à au moins 300 arrestations liées à l’attaque.

Des images vidéo choquantes ont montré des militants pro-Bolsonaro sprintant sur la rampe menant au Palácio do Planalto, les bureaux présidentiels, parcourant les couloirs du bâtiment et vandalisant la Cour suprême voisine, dont les fenêtres avaient été brisées.

Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux montraient des incendies à l’intérieur du bâtiment du congrès. Des meubles ont été brisés et jetés partout, des objets auraient été volés dans le palais présidentiel et la Cour suprême, et à certains endroits, des gicleurs semblaient asperger des chambres.

“Ils jettent des chaises par les fenêtres”, a déclaré une autre commentatrice déconcertée de GloboNews, Eliane Cantanhêde. “Ils détruisent des bâtiments publics.”

Lula, un vétéran de la gauche, a prêté serment en tant que nouveau président du Brésil dimanche dernier lors de célébrations auxquelles ont assisté des centaines de milliers de Brésiliens.

Mais des milliers d’extrémistes pro-Bolsonaro ont refusé d’accepter la courte victoire de Lula aux élections d’octobre, passant ces dernières semaines à camper devant des bases militaires à travers le pays et à appeler à un coup d’État militaire.

Bolsonaro, un ancien capitaine de l’armée d’extrême droite dont le principal allié international était Trump, s’est envolé du Brésil à la veille de l’investiture de Lula et se trouve actuellement en Floride. Il a répondu aux événements de dimanche avec une courte série de publications sur les réseaux sociaux défendant son bilan au gouvernement tout en affirmant que l’invasion des bâtiments publics avait franchi la ligne.

“Les manifestations pacifiques, dans le cadre de la loi, font partie de la démocratie”, a-t-il écrit sur Twitter. “Cependant, les déprédations et les invasions de bâtiments publics comme celles qui se sont produites aujourd’hui, ainsi que celles pratiquées par la gauche en 2013 et 2017, sont des exceptions à la règle.”

Bolsonaro s’est abstenu de condamner purement et simplement la foule et a plutôt dénoncé les affirmations de Lula selon lesquelles il était responsable.

« Tout au long de mon mandat, je suis toujours resté dans les quatre lignes de la constitution, respectant et défendant les lois, la démocratie, la transparence et notre liberté sacrée. De plus, je rejette les accusations sans fondement que m’attribue l’actuel chef de l’exécutif au Brésil.

La police militaire de Brasilia a brillé par son absence dimanche et les foules ont fait face à peu d’opposition alors qu’elles marchaient vers les trois branches du gouvernement.

Dimanche soir, le juge de la Cour suprême, Alexandre de Moraes, a ordonné à Ibaneis Rocha, le gouverneur pro-Bolsonaro du district fédéral, où se trouve Brasília, d’être démis de ses fonctions pendant 90 jours au milieu de l’indignation que les autorités n’aient pas empêché l’attaque.

De Moraes a écrit que les attaques “n’auraient pu se produire qu’avec l’acquiescement, voire l’implication directe, des autorités de sécurité publique et de renseignement”.

Lula a déclaré que les forces de l’ordre avaient fait preuve d'”incompétence, de mauvaise foi ou de malveillance” et promis une action rapide.

En fin d’après-midi, les autorités semblaient avoir repris le contrôle de certains des bâtiments et la police a déclaré que 300 personnes avaient été arrêtées. Des images télévisées montraient des dizaines de personnes menottées et allongées sur le sol, surveillées par des agents des forces de l’ordre.

La réponse de Lula est intervenue quelques heures après qu’une foule pro-Bolsonaro ait marché à 8 km du quartier général de l’armée à Brasília vers le cœur de la politique brésilienne, la place des Trois Pouvoirs, qui abrite la Cour suprême, le palais présidentiel et le congrès.

Les militants – dont beaucoup portaient le drapeau jaune et vert du Brésil qui est devenu un symbole du mouvement d’extrême droite de Bolsonaro – ont franchi les lignes de police vers 15 heures et ont bondi sur la rampe menant au bâtiment du congrès.

Peu de temps après, un autre allié de premier plan de Lula, André Janones, a partagé des images montrant des dizaines de radicaux à l’intérieur du Palácio do Planalto, les bureaux présidentiels où s’est tenue la cérémonie d’investiture de la semaine dernière.

“Les terroristes ont envahi le Planalto”, Janones tweeté.

Les observateurs ont passé des mois à avertir que les partisans de la ligne dure de Bolsonaro pourraient mettre en scène une version sud-américaine de l’invasion du Capitole des États-Unis dans l’espoir de renverser la victoire de Lula. Au cours de son administration tumultueuse de quatre ans, Bolsonaro a laissé entendre à plusieurs reprises qu’un coup d’État militaire pourrait être en cours et s’est battu pour saper le système de vote électronique internationalement respecté du Brésil.

“Bolsonaro et son équipe ont examiné de très près ce qui s’est passé le 6 janvier en essayant de comprendre pourquoi un président en exercice a échoué dans ses efforts pour annuler les résultats des élections”, a déclaré l’ancien ambassadeur américain au Brésil, Thomas Shannon, au Guardian. élection de l’année.

Les semaines qui ont précédé l’investiture de Lula le 1er janvier ont vu deux signaux clairs de la violence à venir.

Le 13 décembre, des radicaux ont tenté de prendre d’assaut le quartier général de la police fédérale à Brasilia, incendiant des bus et des voitures alors qu’ils se déplaçaient dans la ville. Juste avant Noël, un autre partisan extrémiste de Bolsonaro a été arrêté et aurait avoué un complot visant à bombarder l’aéroport de Brasilia dans le but de déclencher des troubles qui pourraient justifier un coup d’État militaire.