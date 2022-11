Manifestations au Brésil: des vidéos montrent des manifestations le long de la principale autoroute amazonienne après le résultat des élections | Nouvelles du monde

Les partisans du président brésilien Jair Bolsonaro sont descendus dans la rue à travers le Brésil après la courte victoire du candidat de l’opposition Lula da Silva.

Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux depuis la déclaration de lundi soir montrent des barrages routiers impromptus à travers le pays. Beaucoup ont eu lieu le long de l’autoroute BR-163, longue de 1 600 km, un important corridor au cœur de l’agriculture brésilienne qui relie les entreprises du bassin amazonien aux ports du nord.

Les villes et villages situés le long de la BR-163 sont des bastions tristement célèbres de Bolsonaro, les industries minières et bovines locales bénéficiant de la déréglementation des politiques de protection de l’environnement par son gouvernement.

Et tandis que les manifestations semblent avoir attiré un nombre relativement restreint, les vidéos montrent que le Brésil reste farouchement divisé.

Image:

Des barrages routiers et des manifestations ont été observés le long de l’autoroute BR-163



1. Moraes Almeida

Des clips montrant des barrages routiers ont commencé à apparaître en ligne dans les heures qui ont suivi l’annonce du résultat dimanche soir à 20h BRT.

Cette séquence a été partagée juste après 1h30 du matin. On y voit un grand incendie brûler sur l’autoroute avec plusieurs voitures et camions garés de manière désordonnée sur la route à proximité.

Un remix d’une chanson funk brésilienne qui utilise les paroles “Bolsonaro 22” peut être entendu jouer en arrière-plan, tandis qu’un grand groupe de personnes à moto et à pied regarde.

On pense que beaucoup de ceux qui protestent sont des camionneurs, pour qui le BR-163 est un passage régulier lors du transport de marchandises hors de la forêt tropicale.

Sky News a géolocalisé les images à Moraes Almeida, une ville frontalière amazonienne qui chevauche l’autoroute dans l’État de Para.

2. Bella Vista do Caracol

Une vidéo similaire provenant de la ville de Bella Vista do Caracol, située à 100 miles au nord sur la même route, a été partagée à peine deux heures plus tôt.

On y voit une foule debout près d’un feu ardent sur la route tandis qu’un tracteur transportant ce qui ressemble à un arbre abattu se dirige vers les flammes.

L’industrie du bois, à laquelle la région est associée, était une ligne de démarcation lors de l’élection, car M. Bolsonaro cherchait à promouvoir l’industrialisation de l’Amazonie, contrairement au président élu Lula.

3. Varzea Grande

Les barrages routiers se sont poursuivis le lendemain matin.

Plus de 850 miles au sud sur la BR-163, une vidéo montrant d’énormes files d’attente de camions et de véhicules à l’arrêt alors qu’un feu couvant brûle au milieu de la route a été capturée.

Il a été partagé en ligne juste après 07h30 heure locale.

4. Bandeirantes

Plus de 400 miles au sud dans l’état voisin de Matto Grosso de Sol, la même scène s’est déroulée.

Une longue file de camions peut être vue retenue par un feu qui couve en travers de la route. De l’autre côté, un groupe de personnes vêtues de jaune agite un drapeau brésilien.

La personne qui filme la vidéo indique la date et le lieu, mais n’explique pas le but de la cascade.

Deux hashtags dans la légende de la vidéo, cependant, clarifient leur raisonnement.

“#Elections2022”

“#OutLulaThief”

Il fait suite à une vidéo publiée par le même utilisateur la nuit avant de montrer un grand incendie provoqué par des pneus en feu installés de l’autre côté de la route.

Le BR-163 est souvent présenté comme un symbole de la destruction de l’Amazonie, une veine d’industrialisation permettant à l’homme d’exploiter toujours plus la forêt.

Mais beaucoup de ceux qui vivent le long de la route y sont arrivés ces dernières années sur la promesse de la prospérité. Cela aide à expliquer pourquoi M. Bolsonaro – avec ses politiques de réduction des protections environnementales – est si populaire dans cette partie du pays.

Et la colère suscitée par les résultats des élections est clairement visible dans les vidéos ci-dessus.

Mais ce n’est pas seulement le BR-163 qui a vu ce genre de protestations.

Le radiodiffuseur brésilien Globo a déclaré qu’au moins six villes du Brésil avaient signalé des barrages routiers par des partisans de Bolsonaro, dont Sao Paulo et Santa Catarina.

Et avec le président qui n’a toujours pas reconnu sa défaite électorale, ses partisans ne perdent peut-être pas encore espoir

