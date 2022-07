Manifestations à Zhengzhou et Henan : la Chine réprime une manifestation de masse de déposants bancaires réclamant le remboursement de leurs économies

Les déposants angoissés ont organisé plusieurs manifestations dans la ville de Zhengzhou, la capitale provinciale du Henan, au cours des deux derniers mois, mais leurs revendications sont invariablement tombées dans l’oreille d’un sourd.

Dimanche, plus de 1 000 déposants de toute la Chine se sont rassemblés devant la succursale de Zhengzhou de la banque centrale du pays, la Banque populaire de Chine, pour lancer leur plus grande manifestation à ce jour, ont déclaré plus d’une demi-douzaine de manifestants à CNN.

La manifestation est l’une des plus importantes que la Chine ait connues depuis la pandémie, les voyages intérieurs étant limités par diverses restrictions de mouvement de Covid. Le mois dernier, les autorités de Zhengzhou ont même recouru à la falsification du système de code de santé numérique Covid du pays pour restreindre les mouvements des déposants et contrecarrer leur manifestation prévue, déclenchant un tollé national.