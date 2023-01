Manifestations à travers le Moyen-Orient contre l’incendie du Coran

BEYROUTH (AP) – Des manifestations ont eu lieu vendredi dans plusieurs pays à prédominance musulmane pour dénoncer la récente profanation du livre saint de l’islam par des militants d’extrême droite en Suède et aux Pays-Bas.

Les manifestations dans des pays comme le Pakistan, l’Irak et le Liban se sont terminées par une dispersion pacifique des personnes. Dans la capitale du Pakistan, Islamabad, des policiers ont arrêté des manifestants qui tentaient de marcher vers l’ambassade de Suède.

À Beyrouth, environ 200 manifestants en colère ont brûlé les drapeaux de la Suède et des Pays-Bas devant la mosquée au dôme bleu Mohammed Al-Amin sur la place centrale des Martyrs à Beyrouth.

Plus tôt ce mois-ci, un militant d’extrême droite du Danemark a reçu l’autorisation de la police d’organiser une manifestation devant l’ambassade de Turquie à Stockholm où il a brûlé le Coran, le livre saint de l’islam. Quelques jours plus tard, Edwin Wagensveld, leader néerlandais du mouvement d’extrême droite Pegida aux Pays-Bas, a arraché des pages d’une copie du Coran près du Parlement néerlandais et les a piétinées.

Ces mesures ont provoqué la colère de millions de musulmans dans le monde et déclenché des protestations.

Les responsables suédois ont souligné que la liberté d’expression est garantie par la Constitution suédoise et donne aux gens le droit d’exprimer publiquement leurs opinions, bien que l’incitation à la violence ou les discours de haine ne soient pas autorisés. Les manifestants doivent demander à la police un permis pour un rassemblement public. La police ne peut refuser de tels permis que pour des motifs exceptionnels, tels que des risques pour la sécurité publique.

Le puissant religieux chiite irakien Muqtada al-Sadr a demandé dans des commentaires publiés vendredi si la liberté d’expression signifiait offenser les croyances d’autrui. Il a demandé pourquoi “l’incendie du drapeau arc-en-ciel des homosexuels ne représente-t-il pas la liberté d’expression”.

Le religieux a ajouté que brûler le Coran « apportera la colère divine ». Des centaines de ses partisans se sont rassemblés devant une mosquée à Bagdad en brandissant des copies du Coran.

The Associated Press