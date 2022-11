Manifestations à travers la Chine alors que la colère monte contre la politique zéro-Covid

Les blocages de Covid-19 en Chine ont été accusés d’avoir entravé les efforts de sauvetage lors d’un incendie meurtrier à Urumqi.

Les manifestants anti-confinement réclament Xi Jinping démissionne.

La Chine a signalé dimanche 39 506 cas nationaux de Covid-19.

Des centaines de personnes sont descendues dimanche dans les rues de Pékin et de Shanghai pour protester contre la politique chinoise du zéro-Covid-19 dans une rare vague de colère publique contre l’État.

La stratégie virale intransigeante de la Chine attise la frustration du public, beaucoup se lassent de plus en plus des verrouillages instantanés, des longues quarantaines et des campagnes de tests de masse.

Un incendie meurtrier jeudi à Urumqi, la capitale de la région du Xinjiang, dans le nord-ouest de la Chine, est devenu un nouveau catalyseur de la colère du public, beaucoup accusant les longs blocages de Covid-19 d’avoir entravé les efforts de sauvetage. Les autorités nient les allégations.

Des centaines de personnes se sont rassemblées dimanche à l’université d’élite Tsinghua de Pékin pour protester contre le confinement, a déclaré à l’AFP un témoin qui a souhaité rester anonyme.

“A 11h30, les étudiants ont commencé à brandir des pancartes à l’entrée de la cantine, puis de plus en plus de gens se sont joints. Maintenant, il y a 200 à 300 personnes”, ont-ils déclaré.

Les participants ont chanté l’hymne national et “l’Internationale” – un standard du mouvement communiste international – et ont scandé “la liberté prévaudra” et “non aux confinements, nous voulons la liberté”, ont-ils déclaré.

Ils ont décrit des étudiants brandissant des feuilles de papier vierges, une protestation symbolique contre la censure.

Une vidéo qui semblait avoir été prise au même endroit montrait des étudiants criant “Démocratie et état de droit, liberté d’expression”, et a été rapidement retirée.

Des centaines de personnes se sont rassemblées dimanche après-midi dans le centre-ville de Shanghai pour organiser ce qui semblait être une manifestation silencieuse près de l’endroit où une manifestation avait éclaté quelques heures plus tôt, a déclaré un témoin à l’AFP.

Des manifestants tenant des morceaux de papier vierges et des fleurs blanches se tenaient silencieusement à plusieurs intersections, a déclaré la personne sous couvert d’anonymat.

Des vidéos de la région diffusées sur les réseaux sociaux qui semblaient avoir été prises en fin d’après-midi montraient une foule en train de chanter.

Des images prises sous plusieurs angles différents montraient un homme tenant un bouquet de fleurs jaunes traîné dans une voiture de police à une intersection alors que les spectateurs criaient.

Plus tard dans la soirée, un journaliste de l’AFP a aperçu une forte présence sécuritaire.

Des dizaines de policiers en veste jaune haute visibilité formaient une ligne épaisse, bouclant les rues où les manifestations avaient eu lieu, tandis que leurs collègues demandaient aux gens de quitter la zone.

– Manifestations nocturnes –

Des foules s’étaient rassemblées des heures auparavant dans la rue Wulumuqi voisine – du nom d’Urumqi en mandarin – avec une vidéo montrant des manifestants scandant “Xi Jinping, démissionnez ! PCC, démissionnez !” dans une rare manifestation d’opposition publique à la haute direction du Parti communiste chinois.

La vidéo a été largement partagée sur les réseaux sociaux et géolocalisée par l’AFP.

Une personne qui a assisté aux manifestations de Shanghai mais a demandé à ne pas être identifiée a déclaré à l’AFP que le premier rassemblement battait son plein à 02h00 (18h00 GMT), un groupe pleurant les 10 personnes tuées dans l’incendie d’Urumqi tandis qu’un autre groupe scandait des slogans.

Une vidéo prise par un témoin oculaire a montré une grande foule criant et levant des morceaux de papier vierges alors qu’ils faisaient face à plusieurs rangées de policiers.

Le participant a déclaré qu’il y avait eu des affrontements mineurs mais que dans l’ensemble, la police était “civilisée”.

“C’est choquant de savoir que, dans les circonstances actuelles, il y a encore beaucoup de gens courageux qui se démarquent”, ont-ils déclaré.

Plusieurs témoins ont déclaré que plusieurs personnes avaient été emmenées par la police.

La police de Shanghai n’a pas répondu à la demande de commentaires de l’AFP.

Les autorités ont rapidement freiné les discussions en ligne sur la manifestation, les phrases connexes ayant été supprimées de la plate-forme Weibo de type Twitter presque immédiatement après la diffusion des images des rassemblements.

– Veillées universitaires –

D’autres veillées ont eu lieu pendant la nuit dans des universités à travers la Chine, dont une à l’université de Pékin voisine de Tsinghua, a déclaré à l’AFP un participant de premier cycle.

S’exprimant sous couvert d’anonymat par crainte de représailles, il a déclaré que des slogans anti-Covid avaient été barbouillés sur un mur de l’université.

Certains des mots faisaient écho à une banderole accrochée au-dessus d’un pont de Pékin juste avant le Congrès du Parti communiste en octobre.

“Quand je suis arrivé… je pense qu’il y avait au moins 100 personnes là-bas, peut-être 200”, a déclaré l’étudiant.

“J’ai entendu des gens crier:” Non aux tests Covid, oui à la liberté! “”, A-t-il déclaré.

Des photos et des vidéos qu’il a montrées à l’AFP ont corroboré son récit.

Des vidéos sur les réseaux sociaux ont également montré une veillée de masse à l’Institut des communications de Nanjing, avec des personnes tenant des lumières et des feuilles de papier blanches.

Les hashtags relatifs à la manifestation ont été censurés sur Weibo, et les plateformes vidéo Duoyin et Kuaishou ont été nettoyées des images.

Des vidéos de Xi’an, Guangzhou et Wuhan montrant de petites manifestations similaires se sont également propagées sur les réseaux sociaux. L’AFP n’a pas été en mesure de vérifier les images de manière indépendante.

– “Levez les blocages !” –

La Chine a signalé dimanche 39 506 cas domestiques de Covid-19, un record mais faible par rapport au nombre de cas en Occident au plus fort de la pandémie.

Les manifestations surviennent dans un contexte de frustration croissante du public face à l’approche de tolérance zéro de la Chine face au virus et font suite à des rassemblements sporadiques dans d’autres villes.

Plusieurs cas très médiatisés dans lesquels les services d’urgence auraient été ralentis par les blocages de Covid, entraînant des décès, ont catalysé l’opposition du public.

Des centaines de personnes se sont massées devant les bureaux du gouvernement d’Urumqi après l’incendie meurtrier, scandant : “Levez les blocages !”, montrent des images partiellement vérifiées par l’AFP.

L’AFP a vérifié la vidéo en géolocalisant les points de repère locaux mais n’a pas été en mesure de préciser exactement quand les manifestations ont eu lieu.