Manifestations à Old Trafford: deux arrêtés après de nouvelles manifestations avant l’affrontement entre Man Utd et Liverpool en Premier League | Actualités du football

Deux personnes ont été arrêtées à la suite de manifestations devant Old Trafford avant le match réorganisé de Manchester United contre Liverpool.

Le rendez-vous était initialement prévu pour le 2 mai mais a été reporté en raison de protestations.

Un grand nombre de fans de United se sont rassemblés à l’extérieur du stade avant le report du choc de la Premier League avec des fusées éclairantes et des bannières qui exprimaient leur mécontentement à l’égard de la propriété du club par la famille Glazer.

Les bus des deux équipes sont arrivés sains et saufs à Old Trafford – United arrivant au sol plusieurs heures plus tôt – et le club avait renforcé la sécurité au sol à la suite de la manifestation au début du mois.

La police du Grand Manchester a déclaré dans un communiqué: « Nous sommes au courant d’une manifestation qui se déroule actuellement devant le stade de football d’Old Trafford, avec un petit nombre de personnes apparemment déterminées à perturber le match.

« Des agents sont présents pour assurer la sécurité tout en facilitant le droit de manifester pacifiquement. Deux arrestations ont été effectuées pour des infractions à l’ordre public. »

Le chef de police adjoint de GMP, Chris Sykes, a déclaré: «Nous travaillons en étroite collaboration avec Manchester United et ses partenaires pour garantir la sécurité des personnes présentes à l’extérieur du stade tout en exerçant leur droit à une manifestation pacifique.

« La sécurité de toutes les personnes concernées reste la principale priorité de GMP. Nous encourageons tout le monde à se rappeler que nous vivons toujours sous des restrictions en raison de la pandémie et avons la responsabilité collective de rester en sécurité et de se protéger les uns les autres. »

Plus tôt jeudi, la police du Grand Manchester a confirmé qu’un homme avait été libéré sous caution après avoir été arrêté à la suite de la manifestation du 2 mai qui a vu un groupe de fans pénétrer par effraction à Old Trafford et manifester sur le terrain tandis que d’autres partisans se sont affrontés avec la police.

En outre, un manifestant a été accusé d’avoir lancé des feux d’artifice dans une rue, utilisant un comportement menaçant et une obstruction délibérée de l’autoroute, après qu’un groupe de fans de United ait protesté devant l’hôtel Lowry dans le centre-ville de Manchester où l’équipe et le personnel d’Ole Gunnar Solskjaer restaient en tête. du coup d’envoi cet après-midi.