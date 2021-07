Manifestations à Cuba – Des policiers bombardés de pierres alors que des manifestants furieux descendent dans la rue pour exiger la « liberté » de Covid

Les policiers à Cuba ont été bombardés de pierres alors que des milliers de personnes sont descendues dans la rue pour réclamer la « liberté » lors des plus grandes manifestations antigouvernementales depuis des décennies.

La violence choquante a éclaté au plus fort de la pire crise économique de la nation communiste depuis la chute de l’Union soviétique et au milieu d’une augmentation record des infections à coronavirus.

5 Des manifestants se sont affrontés avec des policiers en civil alors que la violence éclatait à Cuba Crédit : Reuters

5 Des voitures ont été renversées sur leurs toits alors que des foules envahissaient les rues de La Havane Crédit : AFP

Des jeeps des forces spéciales équipées de mitrailleuses ont été appelées à intervenir alors que des foules renversaient des voitures et lançaient des missiles, faisant fuir les voitures de patrouille de la police.

En réponse, les flics anti-émeutes ont utilisé du gaz poivré et ont battu la foule avec leurs matraques.

Les Cubains ont été irrités par l’effondrement de l’économie, ainsi que par les restrictions aux libertés civiles et la gestion de la pandémie par les autorités intransigeantes.

De nombreux manifestants exigeaient un programme de vaccination plus rapide contre les coronavirus

Le président Miguel Díaz-Canel a déclaré que les manifestations étaient une provocation de « mercenaires » engagés par les États-Unis pour déstabiliser son pays, et a promis une « réponse révolutionnaire ».

BATAILLES DE RUE

« Nous sommes prêts à tout », aurait-il déclaré. « Nous allons nous battre dans les rues. »

Des milliers de personnes se sont rassemblées à La Havane pour appeler à la démission de Diaz-Canel tandis que les partisans pro-gouvernementaux brandissaient le drapeau cubain et scandaient « Fidel ».

Diaz-Canel a déclaré que de nombreux manifestants étaient sincères, mais ont affirmé qu’ils avaient été manipulés par des campagnes sur les réseaux sociaux orchestrées par les États-Unis.

Il a averti que de nouvelles provocations ne seraient pas tolérées, appelant ses partisans à « faire face à de telles provocations ».

Cependant, la plus haute diplomate américaine pour l’Amérique latine, Julie Chung, a tweeté : « Nous sommes profondément préoccupés par les ‘appels au combat’ à Cuba ».

« Nous défendons le droit du peuple cubain à se réunir pacifiquement. Nous appelons au calme et condamnons toute violence. »

Dans un quartier de La Havane, des manifestants ont exprimé leur colère contre une voiture de police vide, l’ont renversée puis lui ont jeté des pierres. Ailleurs, ils ont scandé des « répresseurs » à la police anti-émeute.

Les manifestations antigouvernementales étaient les plus importantes depuis l’été 1994, a déclaré Michael Bustamante, professeur adjoint d’histoire latino-américaine à la Florida International University.

« Seulement maintenant, ils n’étaient pas limités à la capitale; ils n’ont même pas commencé là-bas, semble-t-il », a-t-il déclaré.

Les troubles de dimanche ont éclaté dans la municipalité de San Antonio de los Banos, dans la province d’Artemisa, à la frontière de La Havane.

Une vidéo sur les réseaux sociaux a montré des centaines d’habitants scandant des slogans anti-gouvernementaux et exigeant tout, des vaccins contre le coronavirus à la fin des pannes quotidiennes.

Il y a eu des manifestations plus tard dimanche à des centaines de kilomètres à l’est à Palma Soriano, à Santiago de Cuba, où une vidéo sur les réseaux sociaux montrait des centaines de personnes marchant dans les rues.

CRISE ÉCONOMIQUE

Cuba connaît une aggravation de la crise économique que le gouvernement attribue principalement aux sanctions américaines et à la pandémie, tandis que ses détracteurs pointent du doigt l’incompétence et un système de parti unique à la soviétique.

Une combinaison de sanctions, d’inefficacités locales et de la pandémie a fermé le tourisme et ralenti d’autres flux de revenus étrangers dans un pays qui en dépend pour importer la majeure partie de sa nourriture et de son carburant.

L’économie a chuté de 10,9% l’année dernière et de 2% jusqu’en juin 2021.

La pénurie de liquidités qui en a résulté a engendré des pénuries qui ont obligé les Cubains à faire la queue pendant des heures pour les produits de base tout au long de la pandémie.

Cuba a lancé une campagne de vaccination de masse, avec 1,7 million de ses 11,2 millions d’habitants vaccinés à ce jour et deux fois plus ont reçu au moins une injection dans le processus à trois injections.

Pourtant, l’arrivée de la variante Delta a provoqué une augmentation des cas, les autorités sanitaires signalant un record de 6 923 cas et 47 décès dimanche – deux fois plus que dimanche dernier.

5 Des policiers en civil arrêtent un manifestant antigouvernemental dans la capitale Crédit : AP

5 Les manifestations choquantes sont survenues au milieu d’une augmentation des infections à coronavirus Crédit : Reuters