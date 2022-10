Manifestations à Bagdad : gaz lacrymogènes tirés, des dizaines de blessés

BAGDAD –

Les forces de sécurité irakiennes ont tiré des gaz lacrymogènes et des grenades assourdissantes pour disperser des manifestants lançant des pierres lors d’affrontements qui ont fait des dizaines de blessés près de la place Tahrir à Bagdad, où des centaines de personnes ont marqué samedi l’anniversaire des troubles antigouvernementaux en 2019.

Au moins 64 personnes ont été blessées, dont 26 membres des forces de sécurité, selon des sources médicales et sécuritaires. Les sources ont indiqué que 38 des manifestants ont été touchés par des balles en caoutchouc.

Un communiqué militaire a indiqué que certains «éléments infiltrés» attaquaient les forces de sécurité à l’aide de cocktails Molotov et de fusils de chasse.

Le personnel de sécurité avait déployé des points de contrôle à travers la ville, fermé des ponts et des places et érigé des murs sur certains des ponts menant à la zone verte fortifiée qui abrite le siège du gouvernement et les ambassades étrangères.

Les manifestants sur la place ont agité le drapeau irakien et scandé “nous voulons renverser le régime”.

“Nous avons participé aux manifestations pacifiques d’aujourd’hui parce que nous voulons que nos revendications soient satisfaites… nous voulons la sécurité, des emplois et nos simples droits… nous ne sommes pas ici pour nous battre ou verser le sang”, a déclaré Laith, un jeune manifestant de Bagdad. .

A quelques mètres de là, les forces de sécurité ont tiré des gaz lacrymogènes et des grenades assourdissantes pour disperser des manifestants qui avaient tenté d’abattre un mur bloquant le pont de la République menant sur le Tigre à la zone verte, selon un journaliste de Reuters qui a été témoin de l’incident.

Il y a eu de plus petites manifestations dans les provinces du sud.

En 2019, des manifestations ont éclaté contre le gouvernement du Premier ministre de l’époque, Adel Abdul Mahdi, avec des manifestants réclamant une refonte d’un système politique qu’ils considèrent comme profondément corrompu et maintenant la plupart des Irakiens dans la pauvreté.

Plus de 560 personnes, pour la plupart des manifestants non armés mais aussi des membres des forces de sécurité, ont été tuées lors de la répression des forces de sécurité irakiennes et d’hommes armés non identifiés.

Mahdi a démissionné sous la pression des manifestations avec le puissant religieux musulman chiite Moqtada al-Sadr, le plus grand vainqueur des élections d’octobre dernier.

En juin, Sadr a retiré tous ses législateurs, près d’un quart du parlement, et a eu recours à des manifestations de rue après que son mouvement n’a pas réussi à former un gouvernement, entraînant certains des pires affrontements que le pays ait connus depuis des années.

“Pas ce gouvernement, ni le précédent. Nous sommes contre le système politique dans son ensemble. Nous voulons un changement radical. C’est suffisant”, a déclaré le manifestant et journalier Yasser.

Le rassemblement de samedi a fait craindre de nouveaux troubles et tensions parmi les politiciens avides de pouvoir, ce qui pourrait retarder davantage la formation d’un gouvernement après que Sadr ait quitté la politique fin août.

Quatre roquettes ont atterri dans la zone verte mercredi lors d’un verrouillage partiel alors que le Parlement se réunissait, blessant sept membres du personnel de sécurité, et quatre autres roquettes tirées depuis l’est de Bagdad ont atterri autour de la zone jeudi.



Reportage supplémentaire de Maher Nazih et du bureau de Bagdad, écrit par Amina Ismail ; Montage par Kirsten Donovan