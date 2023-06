Manifestation Reddit : pourquoi des milliers de sous-reddits deviennent-ils sombres ?

Des milliers de communautés Reddit populaires dédiées à des sujets allant d’Apple Inc aux jeux et à la musique ont verrouillé leurs utilisateurs lundi pour protester contre le projet de l’entreprise de facturer l’accès à ses données.

À partir du mois prochain, les développeurs d’applications tiers utilisant les vastes trésors de données de Reddit devront payer un prix et les changements pourraient affecter les joueurs de tous les horizons – des entreprises aux poches plus profondes telles que OpenAI aux petits développeurs.

L’application Apollo – populaire parmi les Redditors pour son interface alternative à la plate-forme officielle – a déclaré que les frais exorbitants ont « rendu impossible » de continuer à offrir le service.

Voici quelques faits sur la manifestation :

QU’EST-CE QUI A PROVOQUÉ LE BLACKOUT ?

L’action est en cours depuis des semaines après que Reddit a annoncé en avril qu’il commencerait à facturer des tiers pour son interface de programmation d’application (API) – un cadre logiciel qui permet à un fournisseur de données et à un utilisateur final de communiquer entre eux.

À partir du 1er juillet, Reddit prévoit de facturer aux développeurs qui exigent des limites d’utilisation plus élevées 0,24 $ pour 1 000 appels d’API ou moins de 1 $ par utilisateur chaque mois.

Apollo a déclaré qu’avec leur utilisation actuelle, les frais coûteraient plus de 20 millions de dollars par an.

POURQUOI REDDIT FAIT-IL LE CHANGEMENT ?

L’une des raisons est l’IA générative.

Les forums de conversation de Reddit contiennent de nombreuses données qui peuvent être utilisées pour former des outils tels que ChatGPT, le chatbot viral d’OpenAI soutenu par Microsoft. Bien que certaines de ces données puissent être collectées de manière non structurée, l’API de Reddit permet aux entreprises de trouver et de rassembler directement les données plus facilement.

Le PDG de Reddit, Steve Huffman, a déclaré dans une interview au New York Times en avril que « le corpus de données de Reddit est vraiment précieux » et qu’il ne veut pas « avoir besoin de donner toute cette valeur à certaines des plus grandes entreprises du monde ». gratuitement. »

QUI EST AFFECTÉ ET QUAND LE BLACKOUT DE REDDIT SE TERMINERA-T-IL ?

Des milliers de sous-reddits – les forums dédiés à un sujet spécifique sur Reddit – protestent contre cette décision et la plupart de leurs modérateurs ont prévu une panne de 48 heures au cours de laquelle les pages deviendront privées, ce qui signifie que des millions d’utilisateurs se retrouveront sans accès.

Des sous-reddits tels que r/Music, r/gaming, r/science et r/todayilearned – tous avec plus de 30 millions d’abonnés – y participent. Certains comme r/Music prévoient de protester indéfiniment.

Contrairement à la plupart des autres plateformes de médias sociaux, Reddit dépend fortement des modérateurs de la communauté, « ou mods », qui surveillent leurs sous-reddits gratuitement pour éliminer les contenus offensants ou illégaux.

QUE DISENT LES DÉVELOPPEURS D’APPLICATIONS TIERS ?

Christian Selig, créateur de l’application Apollo pour Reddit, a tweeté la semaine dernière que le service fermera le 30 juin.

Huffman a déclaré que d’autres applications tierces telles que Reddit is Fun et Sync ont également décidé que la nouvelle tarification « ne fonctionne pas pour leurs entreprises et se fermera avant que la tarification n’entre en vigueur ».

QUE DIT REDDIT ?

Huffman a noté vendredi la frustration de nombreux modérateurs des communautés Reddit, mais a déclaré que la société ne pouvait plus subventionner les entités commerciales qui nécessitent une utilisation de données à grande échelle car elle doit être une « entreprise autonome ».

QUE FONT LES AUTRES SOCIÉTÉS DE MÉDIAS SOCIAUX ?

Le Twitter d’Elon Musk en janvier a restreint tous les clients et applications tiers et a mis à jour leurs règles pour les développeurs accédant à ses API.

Les nouvelles règles stipulent que les développeurs ne peuvent pas utiliser l’API de l’entreprise pour créer « un service ou un produit de substitution ou similaire à l’application Twitter ».



Reportage de Tiyashi Datta, Akash Sriram et Jaspreet Singh à Bengaluru; Montage par Devika Syamnath