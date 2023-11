Manifestation pro-palestinienne à Londres : dispute sur les allégations de partialité de la police par Suella Braverman

Le ministre de l’Intérieur a déclaré que les marches pro-palestiniennes, qui ont débuté le mois dernier en réponse au siège de Gaza par Israël, avaient été « problématiques » en raison de « la violence en marge » ainsi que des chants, affiches et autocollants « hautement offensants ».

“Les manifestants de droite et nationalistes qui se livrent à des agressions se heurtent à juste titre à une réponse sévère, mais les foules pro-palestiniennes affichant un comportement presque identique sont largement ignorées, même lorsqu’elles enfreignent clairement la loi”, a-t-elle écrit.

L’article a été largement condamné par d’anciens policiers et députés, les partis d’opposition et certains conservateurs appelant à son limogeage de son poste de ministre de l’Intérieur.

Mais les alliés de droite du parti du ministre de l’Intérieur l’ont défendue et ont soutenu que la marche pro-palestinienne n’aurait pas dû avoir lieu.

Le député conservateur Danny Kruger a nié toute ingérence et a déclaré qu’elle avait le droit de commenter la “culture plus large de la police”.

Des manifestations ont eu lieu régulièrement à Londres après que des hommes armés du Hamas ont lancé une attaque sans précédent contre Israël depuis la bande de Gaza le 7 octobre, tuant plus de 1 400 personnes et prenant plus de 200 otages.