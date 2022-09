Manifestation pour le droit à l’avortement stimulée par la décision de la Cour suprême dans l’affaire Dobbs

Des gens à travers les États-Unis ont sauté du travail vendredi pour une manifestation “Journée sans nous” contre la récente décision de la Cour suprême annulant le droit constitutionnel fédéral à l’avortement.

Organisés par un groupe de dirigeantes noires, des séminaires nationaux ont lieu en ligne à partir de 11 h 30 HE, animés par l’actrice et chanteuse Naturi Naughton, avec des rassemblements en personne dans des villes comme Atlanta, Washington, DC, New York, Chicago et Oakland.

L’événement coïncide avec le 46e anniversaire de l’amendement Hyde, qui bloque le financement fédéral de Medicaid pour les services d’avortement.

Et cela survient également quelques jours avant le prochain mandat de la Cour suprême, qui commence lundi.

Deux des organisateurs, Leslie Mac et Tiffany Flowers, ont déclaré que l’idée de l’événement avait été suscitée par leur consternation face à la décision de la Cour suprême en juin dans l’affaire connue sous le nom de Dobbs contre Jackson Women’s Health Organization.

Cette décision a annulé le droit fédéral à l’avortement qui avait été protégé depuis 1973 par la décision du tribunal dans l’affaire Roe v. Wade.

“J’étais sur un fil de texte avec d’autres femmes noires puissantes qui se sentaient vraiment déçues par nos dirigeants – dévastées, blessées, confuses et incertaines de ce qui allait suivre”, a déclaré Flowers, directrice de campagne pour The Frontline, un groupe progressiste.

“Que pourrions-nous faire pour rencontrer le moment? Notre devise est de ne pas agoniser, nous organisons”, a-t-elle déclaré.

Flowers et Mac ont réuni des groupes partenaires, notamment le Movement for Black Lives, Move On, la Marche des femmes, MomsRising Together, March for Our Lives et le Working Families Party.

Tracey Corder, qui a organisé les partenaires de l’événement, a déclaré: “” Day Without Us “est pour tout le monde – quelle que soit votre identité – car nous sommes tous intrinsèquement dignes de l’autonomie corporelle.”

“Chaque attaque contre nos droits économiques, politiques et humains est une attaque contre notre liberté collective, et la chute de Roe fait partie d’un projet d’oppression plus large”, a déclaré Corder.

Plus de 60% des Américains désapprouvent la décision Dobbs, selon un Sondage NBC News publié plus tôt ce mois-ci.

Bien que les droits reproductifs soient au centre de l’événement, les organisateurs affirment qu’il est également organisé pour soutenir des causes progressistes telles que le changement climatique, l’accès au logement et les droits du travail.

L’événement s’adresse à “tous ceux qui en ont marre d’être malades et fatigués !” le site Web lit.

“C’est une invitation”, a déclaré Flowers. “À la fois en ligne et dans des pop-ups locaux, cet événement d’une journée servira d’espace pour que les gens se connectent les uns aux autres et relient les points sur nos luttes communes. Les portes du mouvement sont grandes ouvertes et la justice reproductive est la voie à suivre.”