Manifestation en Iran: les enseignants appellent à une grève nationale pour les décès et la détention d’étudiants

Un syndicat d’enseignants en Iran a appelé à une grève nationale des enseignants pour protester contre la mort et la détention récentes d’étudiants dans le pays, a déclaré jeudi le Conseil de coordination des associations professionnelles d’enseignants iraniens (CCITTA) dans un communiqué sur Telegram.

Le conseil a annoncé une période de deuil public pour la mort d’étudiants au cours des dernières semaines, du jeudi au samedi, et a appelé à un «sit-in» dimanche et lundi.

« Nous savons très bien que les forces militaires, de sécurité et privées envahissent l’intimité des écoles et des espaces éducatifs. Au cours de cette répression systématique, ils ont cruellement pris la vie d’un certain nombre d’étudiants et d’enfants de la manière la plus cruelle », indique le communiqué.

« Les dirigeants doivent savoir que la communauté des enseignants iraniens ne tolère pas ces atrocités et brutalités », ajoute le communiqué.

Les manifestations anti-gouvernementales se sont emparées de l’Iran, galvanisées par la mort le 16 septembre de Mahsa Amini, 22 ans, décédée après avoir été retirée des rues de Téhéran par la police des mœurs et emmenée dans un “centre de rééducation” pour des leçons de pudeur .

Le mouvement actuel, dirigé et inspiré par les femmes, a uni les Iraniens à travers les générations, dans ce qui s’annonce comme la plus grande menace à laquelle le régime ait été confronté à ce jour.

Des vidéos partagées sur les réseaux sociaux ces dernières semaines montrent des écoliers protestant contre le gouvernement iranien dans les salles de classe et dans les rues, scandant des slogans antigouvernementaux et agitant leur hijab obligatoire dans certains cas.

Un groupe de défense des droits iranien basé en Norvège, Iran H​uman R​ights, a déclaré lundi que 27 enfants avaient été tués lors des manifestations qui avaient commencé en septembre. Ils ont ajouté que “le nombre réel de personnes tuées est certainement plus élevé, ce que l’organisation continue d’enquêter”.

Un élève de sa dernière année de lycée de Mashhad, Abolfazl Adinezade, a été tué après avoir été abattu avec des plombs par les forces de sécurité le 8 octobre, a indiqué un communiqué séparé du CCITTA.

Dans une vidéo partagée lundi sur des groupes de médias sociaux militants, un homme qui a déclaré être le père d’Adinezade a déclaré que son fils avait été tué après avoir reçu 24 balles dans l’abdomen.

« Pourquoi mon enfant a-t-il été abattu ? Vous lui avez tiré 24 fois dans le ventre », a déclaré le père.

Adinezade aurait été abattu devant l’université Ferdowsi à Mashhad et transféré à l’hôpital où il est décédé une heure plus tard, selon un communiqué séparé du CCITTA.

Dans plusieurs vidéos partagées par des groupes d’activistes sur Telegram le jour où Adinezade aurait été abattu, de jeunes manifestants ont été vus en train de manifester près de l’université Ferdowsi à Mashhad. Dans plusieurs autres vidéos, des personnes ont été vues en train d’affronter la police. On ne sait pas si Adinezade protestait lors de ces affrontements.

La BBC a rapporté que les membres de sa famille avaient reçu l’ordre de ne pas parler aux médias et que des agents de sécurité en civil étaient présents à ses funérailles, selon plusieurs sources anonymes.

Amnesty International a signalé la semaine dernière que 23 enfants avaient été tués entre le 20 septembre et le 30 septembre en raison de la « force illégale » utilisée par les forces de sécurité contre des manifestants pendant cette période.

Les victimes, selon Amnesty, “incluaient 20 garçons âgés de 11 à 17 ans ; et trois filles, dont deux avaient 16 ans et une 17 ans.

“Deux garçons sont morts après avoir été abattus à bout portant avec des plombs métalliques, tandis que trois filles et un garçon sont morts après avoir été battus à mort par les forces de sécurité”, indique le rapport d’Amnesty.

CNN ne peut pas vérifier de manière indépendante le nombre de morts.