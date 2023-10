Des centaines de caisses de cava ont été brisées et des milliers de litres de rosé ont été jetés par les viticulteurs français pour protester contre les importations bon marché en provenance d’Espagne.

Environ 500 vignerons ont détourné des camions dans la ville frontalière de Boulou et détruit leur contenu dans ce qui a été décrit comme « une guerre économique ».

Les manifestants en France ont déclaré qu’ils manifestaient contre la concurrence déloyale, car ils ne pouvaient pas rivaliser avec les bas prix du vin étranger, ce qui leur posait des problèmes pour vendre leurs propres produits.

Un dirigeant syndical affirme que « les travailleurs honnêtes ont décidé de se révolter »





Les militants ont également détruit et incendié une cargaison de tomates provenant de Maroc.

Selon The Telegraph, Frédéric Rouanet, président du syndicat des viticulteurs de l’Aude, a déclaré : « Il n’est pas question d’accepter la situation telle qu’elle est.

« À partir d’aujourd’hui, nous allons supprimer la possibilité pour les acheteurs de se procurer des vins bon marché ailleurs… nous allons arrêter les importations espagnoles.

« C’est le début d’une guerre économique que nous allons mener. »

Cette action illicite a également reçu le soutien officiel d’Alain Ginies, vice-président du Conseil de l’Aude, qui a déclaré : « Nous avons toujours été proches de nos vignerons et nous le sommes encore aujourd’hui.

« Nos deux atouts économiques au niveau départemental sont le tourisme et la viticulture. »

Antoine, viticulteur de 79 ans originaire de la commune d’Ouveillan, explique au Parisien : « Les Espagnols ont des tarifs moins élevés et le droit de mettre tous les produits chimiques qu’ils veulent sur leurs vignes alors que nous n’avons droit à rien.

« En conséquence, le vin espagnol coûte deux fois moins cher que le vin français. Un hectolitre de vin espagnol coûte 40 € (34,93 £) alors qu’ici, il coûte près de 80 € (69,86 £). «

Une cargaison de tomates a été incendiée lors de la manifestation





Lors d’une réunion quelques jours plus tôt pour discuter de la crise, M. Rouanet avait déclaré : « Si vous voulez la paix, préparez la guerre ».

Il a donné lecture d’une lettre à envoyer aux acheteurs de vins français qui appelle à « l’arrêt total des achats de vins d’autres régions ou de l’étranger jusqu’à ce que les vins de notre département soient vendus à un prix équitable ».

Il a déclaré : « Faites savoir à Paris que la situation dans le sud de la France empire chaque jour un peu et que nous, honnêtes travailleurs, avons décidé de nous révolter.

« Faites savoir à Paris que le gouvernement porte une lourde responsabilité dans la baisse de la consommation de vin et qu’il doit nous compenser en conséquence. »