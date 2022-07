Manifestation des agriculteurs néerlandais: manifestation «Slow roll» à Ottawa samedi

Des dizaines de véhicules et de matériel agricole sont arrivés à Ottawa samedi après-midi, dans le cadre d’une série de manifestations de solidarité avec les agriculteurs qui protestaient contre les nouvelles réglementations environnementales gouvernementales aux Pays-Bas.

Des voitures et des camions, arborant les drapeaux canadien et néerlandais, ont voyagé le long de l’autoroute 417 jusqu’au centre-ville d’Ottawa, se dirigeant vers un rassemblement devant l’ambassade du Royaume des Pays-Bas sur la rue Albert. Un convoi devait se rendre au centre-ville depuis l’ouest samedi après-midi, alors qu’une manifestation est prévue en provenance de Gatineau.

Il y a une présence policière visible au centre-ville d’Ottawa, avec des agents rappelant aux gens que les manifestations en voiture sont interdites dans une zone s’étendant de l’avenue Bronson au canal Rideau et de la rue Wellington à la rue Elgin.

La police prévient qu’il y aura des fermetures temporaires de la bretelle de sortie le long de l’autoroute. 417 en direction est et ouest à Kent, Metcalfe et Nicholas en raison de la manifestation.

La police a également signalé avoir vu du matériel agricole dans les rues de la ville.

« Nous voulons rappeler à tous qu’en Ontario, vous ne pouvez pas conduire de matériel agricole sur une autoroute comme la 417 et la 416 à moins qu’il n’y ait aucun autre accès aux terres agricoles sur lesquelles vous travaillez, et que le terrain doit être adjacent à une autoroute de la série 400 », a déclaré la police sur Twitter.

Des photos sur les réseaux sociaux montraient plusieurs pièces d’équipement agricole et des parcs de camionnettes sur une route à côté de l’autoroute. 417 manger de Casselman.

Freedom Fighters Canada a organisé la manifestation “We Move as One”, “en solidarité avec nos frères et sœurs néerlandais”, indique un communiqué sur le site Web du groupe.

Voici ce que nous savons de la manifestation d’aujourd’hui :

PANNEAU INTERDIT D’ARRÊT TEMPORAIRE

Le règlement municipal d’Ottawa a déclaré qu’une zone temporaire sans arrêt sera en vigueur au centre-ville d’Ottawa, les véhicules d’avertissement recevront une contravention et seront remorqués aujourd’hui.

Des panneaux interdisant l’arrêt ont été placés dans une zone allant de l’avenue Bronson à l’ouest au canal Rideau à l’est et de la rue Wellington au nord à l’avenue Laurier au sud.

La police rappelle à tous que la rue Wellington demeure fermée à la circulation automobile entre la rue Elgin et la rue Bank.

Les Services des règlements municipaux d’Ottawa indiquent qu’une zone temporaire sans arrêt sera en vigueur au centre-ville d’Ottawa samedi. (Règlement d’Ottawa/Twitter)

AVERTISSEMENTS POLICIERS

La police d’Ottawa a émis un avertissement aux automobilistes concernant d’éventuelles manifestations au centre-ville.

“Il n’y a aucune tolérance pour les manifestations ou les événements basés sur des véhicules dans la zone désignée de la ville au centre-ville”, a déclaré la police. dit sur Twitter.

“Les groupes qui choisissent de ne pas respecter ces zones désignées seront accueillis par une réponse immédiate de la police impliquant l’application de la loi et des options de remorquage complètes.”

La police déclare que les manifestations ou événements à bord de véhicules sont interdits dans une zone s’étendant de l’avenue Bronson à l’ouest à la rue Waller à l’est, et de la rue Wellington / rue Rideau au nord à l’avenue Laurier au sud, ainsi que la rue Booth, promenade Sussex et l’avenue Mackenzie.

La police d’Ottawa affirme que les manifestations ou les événements à bord de véhicules sont interdits dans la zone en surbrillance. (Service de police d’Ottawa/Twitter)

Les routes restent ouvertes, selon la police.

“Le centre-ville reste ouvert et accessible. La seule exception concerne les véhicules souhaitant faire une démonstration basée sur des véhicules”, a déclaré le SPO.

La police rappelle également aux agriculteurs le code de la route pour le matériel agricole.

“En Ontario, vous ne pouvez pas conduire de matériel agricole sur des autoroutes comme les 417 et 416 à moins qu’il n’y ait aucun autre accès aux terres agricoles sur lesquelles vous travaillez, et le terrain doit être adjacent à une autoroute de la série 400”, a déclaré la police d’Ottawa.

“Vous devez emprunter le chemin le plus court possible si vous utilisez l’autoroute pour vous rendre sur votre terrain.”

PLANS “LENTE”

Selon le site Web de Freedom Fighters Canada, des rassemblements sont prévus à Ottawa, Gatineau, Kingston, Brockville, Bancroft, Casselman, Russell, Smiths Falls, Cornwall et le comté de Renfrew.

Un « slow-roll » avec des tracteurs, de l’équipement et des véhicules doit quitter Brockville à 9 h 30, s’arrêter à Kemptville à 10 h 30 et arriver dans l’ouest d’Ottawa à 12 h. Un autre convoi doit quitter Renfrew à 9 h : 30 h, arrivée à Arnprior à 10 h 30 et à l’extrémité ouest d’Ottawa à 12 h

Les gens sont aussi priés de se retrouver au 181 rue Principal à Gatineau à 11 h.

Un rassemblement est prévu à 14 heures devant l’ambassade des Pays-Bas sur Albert Street.

“Convoy Etiquette” sur le site Web de Freedom Fighters Canada indique “aucun blocage sur les routes, sorties, ponts ou autoroutes” pendant l’événement et “assurez-vous que les drapeaux sont correctement sécurisés”.

PROTESTATION DES AGRICULTEURS NÉERLANDAIS

Les agriculteurs des Pays-Bas ont organisé une série de manifestations pour protester contre les nouveaux objectifs environnementaux du gouvernement néerlandais.

Les autorités ont dévoilé des plans pour réduire les émissions de polluants comme l’oxyde d’azote et l’ammoniac de 50 % d’ici 2030, afin de protéger plus de 150 réserves naturelles dans le pays.

Ces dernières semaines, des agriculteurs et des sympathisants ont manifesté devant les bureaux du gouvernement et sur les autoroutes, et ont bloqué les centres de distribution de nourriture à travers le pays.

–Avec des fichiers de l’Associated Press