Manifestation des agriculteurs néerlandais: manifestation «Slow roll» à Ottawa samedi

Des véhicules et des piétons portant des drapeaux canadiens et néerlandais ont convergé dans les rues du centre-ville d’Ottawa samedi après-midi, exprimant leur solidarité avec les agriculteurs qui protestaient contre les nouvelles réglementations environnementales gouvernementales aux Pays-Bas.

Freedom Fighters Canada a organisé la manifestation « We Move as One » dans des villes à travers le pays, y compris un convoi « slow roll » vers Ottawa et une manifestation devant l’ambassade des Pays-Bas à quelques pâtés de maisons de la Colline du Parlement.

La police d’Ottawa a déclaré qu’une personne avait été arrêtée pour entrave et méfait public après qu’un “groupe de véhicules peu coopératif et important a tenté d’entrer dans le centre-ville, a perturbé le flux régulier de la circulation dans diverses parties de la ville et a refusé de partir”.

La police a déclaré que des agents avaient été déployés dans le centre-ville pour surveiller les mouvements de véhicules, fermer temporairement les bretelles de sortie de l’autoroute. 417 dans le centre-ville et appliquer la « zone d’exclusion des véhicules » qui interdit aux véhicules de stationner ou de s’arrêter près de la Colline du Parlement.

Le règlement d’Ottawa dit 103 contraventions de stationnement ont été émises à l’intérieur de la zone d’interdiction temporaireet 12 véhicules ont été remorqués.

Des dizaines de véhicules ont participé au convoi “lent” le long de l’autoroute. 417 au centre-ville, où des centaines de personnes ont manifesté devant l’ambassade du Royaume des Pays-Bas sur la rue Albert. Les agriculteurs des Pays-Bas ont organisé une série de manifestations pour protester contre les nouveaux objectifs environnementaux du gouvernement néerlandais.

“Le gouvernement essaie de mettre toutes ces fermes familiales en faillite”, a déclaré Jerry. “J’ai entendu parler d’un agriculteur qui doit abattre 95 % de ses produits laitiers juste parce qu’il vit à côté d’une forêt.”

“Lorsque nous avons organisé notre rassemblement de camions, ils nous ont soutenus”, a déclaré une femme participant à la manifestation.

La police d’Ottawa et les Services des règlements municipaux ont mis en place une zone temporaire sans arrêt/interdiction de stationnement dans un secteur allant de l’avenue Bronson à l’ouest au canal Rideau à l’est, et de la rue Wellington au nord à l’avenue Laurier au sud. La zone de non-arrêt et la zone de non-manifestation comprennent la zone où se trouve l’ambassade des Pays-Bas.

“Pour répartir efficacement les ressources dans la ville, des agents ont été déployés dans le centre-ville et les zones environnantes afin de minimiser les perturbations pour les résidents, les entreprises et les visiteurs ; surveiller les mouvements des convois”, a déclaré la police sur Twitter samedi soir. “Fermer temporairement les bretelles de sortie de l’autoroute 417 pour dissuader les manifestants à bord de véhicules d’entrer dans le centre-ville ; dialoguer avec les manifestants ; faire respecter la zone d’exclusion des véhicules ; rappeler aux manifestants l’information sur le Code de la route ; communiquer avec le public et les manifestants et gérer une manifestation et marche serpent à travers le centre-ville avec des fermetures de routes pour assurer la sécurité publique. »

Les panneaux du rassemblement comprenaient « Liberté », « Tenez la ligne » et « Restez avec les agriculteurs ou mangez des grillons ».

“Nous voulons la liberté de conscience, la capacité de vivre, la capacité de cultiver, d’acheter autant d’animaux que vous le souhaitez, de cultiver autant que vous le souhaitez”, a déclaré Stéphanie. “La liberté de vendre ce que vous produisez et de ne pas le faire racheter par des agences gouvernementales et le détruire.”

La police a signalé avoir vu du matériel agricole dans les rues de la ville, rappelant aux agriculteurs que le matériel n’est pas autorisé dans la région.

« Nous voulons rappeler à tous qu’en Ontario, vous ne pouvez pas conduire de matériel agricole sur une autoroute comme la 417 et la 416 à moins qu’il n’y ait aucun autre accès aux terres agricoles sur lesquelles vous travaillez, et que le terrain doit être adjacent à une autoroute de la série 400 », a déclaré la police sur Twitter.

Des convois devaient se rendre de Brockville, Kemptville, Renfrew et Arnprior à l’extrémité ouest d’Ottawa avant le rassemblement du centre-ville. Freedom Fighters Canada a décrit l’étiquette pour la manifestation, y compris “aucun blocage sur les routes, les sorties, les ponts ou les autoroutes” pendant l’événement et “s’assurer que les drapeaux sont correctement sécurisés”.

Les agriculteurs des Pays-Bas ont organisé une série de manifestations pour protester contre les nouveaux objectifs environnementaux du gouvernement néerlandais.

Les autorités ont dévoilé des plans pour réduire les émissions de polluants comme l’oxyde d’azote et l’ammoniac de 50 % d’ici 2030, afin de protéger plus de 150 réserves naturelles dans le pays.

Ces dernières semaines, des agriculteurs et des sympathisants ont manifesté devant les bureaux du gouvernement et sur les autoroutes, et ont bloqué les centres de distribution de nourriture à travers le pays.

AVERTISSEMENTS POLICIERS

La police d’Ottawa a émis un avertissement aux automobilistes concernant d’éventuelles manifestations au centre-ville.

“Il n’y a aucune tolérance pour les manifestations ou les événements basés sur des véhicules dans la zone désignée de la ville au centre-ville”, a déclaré la police. dit sur Twitter.

“Les groupes qui choisissent de ne pas respecter ces zones désignées seront accueillis par une réponse immédiate de la police impliquant l’application de la loi et des options de remorquage complètes.”

La police déclare que les manifestations ou événements à bord de véhicules sont interdits dans une zone s’étendant de l’avenue Bronson à l’ouest à la rue Waller à l’est, et de la rue Wellington / rue Rideau au nord à l’avenue Laurier au sud, ainsi que la rue Booth, promenade Sussex et l’avenue Mackenzie.

La police d’Ottawa affirme que les manifestations ou les événements à bord de véhicules sont interdits dans la zone en surbrillance. (Service de police d’Ottawa/Twitter)

Les routes restent ouvertes, selon la police.

“Le centre-ville reste ouvert et accessible. La seule exception concerne les véhicules souhaitant faire une démonstration basée sur des véhicules”, a déclaré le SPO.

–Avec des fichiers de l’Associated Press