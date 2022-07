Manifestation des agriculteurs néerlandais : fumier et ordures déversés sur les autoroutes

LA HAYE, Pays-Bas –

Les agriculteurs néerlandais ont protesté contre les plans du gouvernement visant à réduire les émissions d’azote en déversant mercredi du fumier et des ordures sur les autoroutes et en incendiant le long des routes – les dernières actions en date d’un été de mécontentement. La police les a exhortés à s’arrêter pour des raisons de sécurité et enquêtait sur les responsables.

Les autorités de la circulation ont déclaré que plusieurs routes du centre et de l’est des Pays-Bas étaient complètement ou partiellement bloquées par les blocages tôt le matin et que les services d’incendie se sont précipités pour dégager les routes à mesure que le trafic s’accumulait. Les opérations de nettoyage devaient prendre des heures sur certaines routes.

Les médias néerlandais ont rapporté qu’à un endroit, une pancarte a été laissée sur place disant: “Désolé pour le dérangement, Rutte IV nous conduit au désespoir”, une référence au gouvernement du Premier ministre Mark Rutte, la quatrième coalition qu’il a dirigée.

La police et les autorités de sécurité ont appelé les agriculteurs à mettre fin à ce qu’ils ont décrit comme des situations dangereuses.

“Manifester est un droit fondamental et tant qu’il reste dans les limites de la loi, beaucoup est possible”, ont déclaré les services d’urgence dans un communiqué commun. Mais ils ont déclaré que les dernières actions “mettent gravement en danger la sécurité routière et peuvent conduire à des situations mettant la vie en danger des usagers de la route”.

Les dernières manifestations ont eu lieu un jour après qu’un médiateur nommé par le gouvernement a envoyé des invitations aux organisations d’agriculteurs pour discuter avec la coalition au pouvoir du pays des moyens de réduire les émissions d’azote.

“Je vois les pourparlers comme un tournant : sortir ensemble de l’impasse”, a déclaré le médiateur Johan Remkes. “Le cabinet m’a assuré qu’il y a de la place et que des solutions communes sont possibles.”

Mais certains agriculteurs ont rejeté la nomination de Remkes en tant que médiateur indépendant parce qu’il est membre du parti politique de centre-droit du Premier ministre Mark Rutte et ancien vice-Premier ministre.

Les agriculteurs sont en colère contre les objectifs du gouvernement visant à limiter les émissions d’oxyde d’azote et d’ammoniac qui, selon eux, menacent de détruire leur mode de vie agricole et de les mettre en faillite.

Le gouvernement affirme que les émissions d’oxyde d’azote et d’ammoniac, produites par le bétail, doivent être considérablement réduites à proximité des zones naturelles qui font partie d’un réseau d’habitats protégés pour les plantes et la faune menacées qui s’étendent à travers l’Union européenne des 27 pays.

La coalition au pouvoir veut réduire les émissions de polluants de 50% à l’échelle nationale d’ici 2030, qualifiant cette mesure de “transition inévitable” pour améliorer la qualité du sol, de l’air et de l’eau dans un pays de l’UE connu pour ses pratiques agricoles intensives. Il a appelé les autorités provinciales à élaborer des plans de réduction des émissions et a affecté 24,3 milliards d’euros supplémentaires (24,6 milliards de dollars) pour financer les changements.

Les agriculteurs affirment qu’ils sont injustement ciblés alors que d’autres industries, telles que l’aviation, la construction et les transports, contribuent également aux émissions et sont confrontées à des règles moins étendues. Ils disent également que le gouvernement ne leur donne pas une image claire de leur avenir au milieu des réformes proposées.

Plus tôt cette année, les agriculteurs ont bloqué les autoroutes avec des tracteurs et bloqué les centres de distribution des supermarchés.