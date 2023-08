Manifestation de Sunak Greenpeace: la sécurité du Premier ministre remise en question après que des militants ont escaladé sa maison dans le Yorkshire

Greenpeace a déclaré avoir planifié sa manifestation « soigneusement et méticuleusement » et ne l’aurait pas fait si Rishi Sunak était là.

« On a frappé à la porte pour s’assurer qu’il n’y avait personne, au départ il n’y a pas eu de réponse, puis on a eu une réponse, on leur a dit qui on était. C’était donc une chose assez paisible et calme pour faire valoir un point très important.